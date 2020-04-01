Детям тоже скучно сидеть дома. 10 занятий, которые их развлекут

Оставаться дома круглые сутки тяжело, когда ты взрослый, но детям особенно сложно. Игровые площадки закрыты, в гости ходить нельзя. Мы подобрали 10 советов о том, как развлечь детей дома.

Список дел

Предложите ребенку составить список из 20 дел, которыми он хочет заняться «на карантине», посоветовал детский психолог Павел Жавнеров. Во-первых, это займет его на какое-то время. Во-вторых, родителям не придется делать это самостоятельно. В-третьих, в нем точно будет только то, что ему интересно.

«Составлять прямо на бумаге ручкой. Чтобы можно было родителям это показать, обсудить. Нужно, чтобы список того, чем он может заняться, был у него перед глазами, если что-то из него он уже сделал или у него наступает какой-то свободный момент», — добавил он.

Обучение и уборка

Зарегистрируйте ребенка на различных образовательных сервисах. Тогда в развлекательной форме он сможет изучить что-то полезное и интересное. Переберите вещи в шкафах, кладовках или на антресолях. Оставьте в них только то, чем действительно пользуются члены семьи. Кстати, в процессе можно вспомнить интересные или забавные истории, связанные со старыми вещами.

«Очень часто у людей в квартирах скапливается много вещей, до которых руки не доходят. А когда ты начинаешь их разбирать, образовывается много мусора. И потом становится больше свободного места, исчезает все лишнее и чувствуется радость от того, что ты все убрал и вынес в мусорку», — заключил Жавнеров.

Игры и фотосессии

Дети любят играть и радуются, если другие члены семьи подключаются к этому занятию. Например, рассказал преподаватель и управляющий Канадским детским центром в Москве Стивен Подовникофф, можно по очереди писать по нескольку предложений, а затем передавать листок по кругу. В итоге получится смешной общий рассказ.

«Можно устроить домашнюю фотосессию — переодеваться, экспериментировать, придумывать различные жанры. И всей семьей принять участие в этом увлекательном процессе», — пояснил преподаватель.

Хлеб и зрелища

Большинство малышей с удовольствием помогают мамам на кухне. Этим, считает Подовникофф, не стоит пренебрегать.

«Испеките с ребенком вкусный пирог. А начинку пусть выбирает и помогает делать ребенок. Или он может помочь сделать печенье размера или формы, каких захочет. Кто-то захочет большое сделать, а кто-то вылепить какого-то персонажа», — посоветовал он.

После совместного кинопросмотра попросите ребенка нарисовать понравившегося ему героя или момент. А потом обсудите, почему и чем приглянулся персонаж или событие.

«Это развивает интеллект, развивает речь. Когда ребенка слушают, он ощущает себя частью семьи, которая фокусируется на нем», — подытожил Подовникофф.

Спорт и новые занятия

Немаловажно занять ребенка спортом. Копится энергия, которая раньше находила выход на улице, отметила руководитель проекта «Центр впечатлений „Дети могут“» Алла Боровая. И нужно ее куда-то «сливать».

«Занятия спортом онлайн, которых много в интернете, пойдут на пользу. Тренеры проводят их через YouTube, Zооm и так далее. Дают возможность заниматься и футболом, и аэробикой, и танцами. Желательно делать это в привычном ребенку режиме — два-три раза в неделю. В этом случае он избежит проблем с весом, с нервами, со сном», — рассказала Боровая.

Изоляция — прекрасный повод изучить что-то новое, на что раньше не хватало времени. Например, научиться красиво рисовать, пройти швейные или кулинарные онлайн-курсы и угостить домочадцев чем-то вкусным.

Семейная киностудия

Снимайте события в течение дня на смартфон. Например, как ребенок учится, помогает мыть посуду или готовить обед, убирает игрушки, дурачится, купается или делает зарядку. Кстати, некоторые дети вживаются в роль «главных героев» и аккуратнее делают задания или выполняют домашние дела.

При помощи многочисленных видеоредакторов коротенькие ролики можно смонтировать в большой фильм со спецэффектами. А вечером после ужина сыграть «в кино». Приготовить закуски, собраться у телевизора или компьютера и посмотреть «увлекательный семейный блокбастер».