Детям тоже скучно сидеть дома. 10 занятий, которые их развлекут
Список дел
Предложите ребенку составить список из 20 дел, которыми он хочет заняться «на карантине», посоветовал детский психолог Павел Жавнеров. Во-первых, это займет его на какое-то время. Во-вторых, родителям не придется делать это самостоятельно. В-третьих, в нем точно будет только то, что ему интересно.
«Составлять прямо на бумаге ручкой. Чтобы можно было родителям это показать, обсудить. Нужно, чтобы список того, чем он может заняться, был у него перед глазами, если что-то из него он уже сделал или у него наступает какой-то свободный момент», — добавил он.
Обучение и уборка
Зарегистрируйте ребенка на различных образовательных сервисах. Тогда в развлекательной форме он сможет изучить что-то полезное и интересное. Переберите вещи в шкафах, кладовках или на антресолях. Оставьте в них только то, чем действительно пользуются члены семьи. Кстати, в процессе можно вспомнить интересные или забавные истории, связанные со старыми вещами.
«Очень часто у людей в квартирах скапливается много вещей, до которых руки не доходят. А когда ты начинаешь их разбирать, образовывается много мусора. И потом становится больше свободного места, исчезает все лишнее и чувствуется радость от того, что ты все убрал и вынес в мусорку», — заключил Жавнеров.
Игры и фотосессии
Дети любят играть и радуются, если другие члены семьи подключаются к этому занятию. Например, рассказал преподаватель и управляющий Канадским детским центром в Москве Стивен Подовникофф, можно по очереди писать по нескольку предложений, а затем передавать листок по кругу. В итоге получится смешной общий рассказ.
«Можно устроить домашнюю фотосессию — переодеваться, экспериментировать, придумывать различные жанры. И всей семьей принять участие в этом увлекательном процессе», — пояснил преподаватель.
Хлеб и зрелища
Большинство малышей с удовольствием помогают мамам на кухне. Этим, считает Подовникофф, не стоит пренебрегать.
«Испеките с ребенком вкусный пирог. А начинку пусть выбирает и помогает делать ребенок. Или он может помочь сделать печенье размера или формы, каких захочет. Кто-то захочет большое сделать, а кто-то вылепить какого-то персонажа», — посоветовал он.
После совместного кинопросмотра попросите ребенка нарисовать понравившегося ему героя или момент. А потом обсудите, почему и чем приглянулся персонаж или событие.
«Это развивает интеллект, развивает речь. Когда ребенка слушают, он ощущает себя частью семьи, которая фокусируется на нем», — подытожил Подовникофф.
Спорт и новые занятия
Немаловажно занять ребенка спортом. Копится энергия, которая раньше находила выход на улице, отметила руководитель проекта «Центр впечатлений „Дети могут“» Алла Боровая. И нужно ее куда-то «сливать».
«Занятия спортом онлайн, которых много в интернете, пойдут на пользу. Тренеры проводят их через YouTube, Zооm и так далее. Дают возможность заниматься и футболом, и аэробикой, и танцами. Желательно делать это в привычном ребенку режиме — два-три раза в неделю. В этом случае он избежит проблем с весом, с нервами, со сном», — рассказала Боровая.
Изоляция — прекрасный повод изучить что-то новое, на что раньше не хватало времени. Например, научиться красиво рисовать, пройти швейные или кулинарные онлайн-курсы и угостить домочадцев чем-то вкусным.
Семейная киностудия
Снимайте события в течение дня на смартфон. Например, как ребенок учится, помогает мыть посуду или готовить обед, убирает игрушки, дурачится, купается или делает зарядку. Кстати, некоторые дети вживаются в роль «главных героев» и аккуратнее делают задания или выполняют домашние дела.
При помощи многочисленных видеоредакторов коротенькие ролики можно смонтировать в большой фильм со спецэффектами. А вечером после ужина сыграть «в кино». Приготовить закуски, собраться у телевизора или компьютера и посмотреть «увлекательный семейный блокбастер».