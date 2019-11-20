Подарок в красном конверте. Что дети из других стран просят на Новый год и Рождество

В Китае основной подарок детям на Новый год — деньги. Игрушки, конечно, тоже могут быть, но они скорее, дополнение, как конфеты в России. Об этом «360» рассказала мама семилетнего мальчика Риша. По ее словам, купюры кладут в специальный конверт, который называется «хун бао». Он традиционно красный. Это цвет богатства, денег и энергии. По словам китаянки, местные верят, что именно конверт принесет счастье своему обладателю. Поэтому важны не сами деньги, а их обертка. Ее родители, бабушки и дедушки готовят заранее.

Источник фото: flickr.com/James Creegan

В новогоднюю ночь после полуночи дети выходят к взрослым и сразу получают заветные конверты. Если молодое поколение засыпает, не дождавшись кульминации вечера, родственники кладут подарок под подушки. При этом пятилетний сын Шу Фанг все же ждет игрушку больше денег или конвертов, по заявлениям родителей. А вот мама 10-летнего мальчика Чуксин призналась, что для ее чада материальные блага и вовсе неважны. Ребенок хочет отдохнуть.

У моего сына пожелания и того проще — никакой домашней работы, никаких экзаменов. Очень устал парень Чуксин мама из Китая.

29-летний Коэн из Нидерландов признался, что дети его знакомых первым делом все же просят игрушки. Среди подростков лидируют видеоигры и различные гаджеты, а вот среди поколения помоложе — LEGO.

Источник фото: flickr.com/Brickset

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Сербский политолог Стеван Гайич отметил, что среди его соотечественников дети все более раннего возраста просят гаджеты. Жительница Турции Идиль рассказала, что там малыши последние годы тоже часто выбирают более технологичные «игрушки». Например, телефон или PlayStation. Правда, просят чада их напрямую у родителей, так как в мусульманской стране нет своего Деда Мороза.

В Испании, помимо техники и игрушек, дети просят домашних питомцев. Такое желание подметил Алехандро — папа семилетнего Мануэля. Также отец рассказал «360», что не меньшей популярностью у малышей пользуются гироскутеры и велосипеды, которых много в Мадриде.

В Германии на Новый год подарки не дарят. Их делают на Рождество. Об этом рассказала Екатерина, которая с двумя детьми — 15-летним Семеном и 17-летней Анастасией — живет в ФРГ. 24 декабря вечером подарки лежат под елкой. Их дети просят в письме Николаусу — местному варианту Деда Мороза.

«Среди детей популярна прикольная движуха. До Рождества в течение месяца каждый день они получают небольшой подарочек. Продаются даже специальные календари с кармашком для подарка под каждую дату», — пояснила Екатерина. Женщина так делает каждый год. Она вешает мешочки, куда ежедневно кладет небольшой сюрприз.

Пять евро, любимая жвачка, сережки и так далее. Это недорогие, но особенно приятные для конкретного ребенка подарки. Я собираю их весь год Екатерина мама из Германии.

Источник фото: flickr.com/karottii

Также собеседница «360» напомнила про другую традицию. Шестого декабря в дом приходит Николаус. Поэтому пятого числа дети чистят свои ботинки и выставляют их за дверь. Когда малыши просыпаются, у них в сапогах есть подарочек от дедушки, который приходил ночью.

А по словам депутата бундестага Вальдемара Гердта, самый большой подарок, который ждут его дети, — его недельное пребывание дома на рождественских каникулах. Тогда семья сможет видеться и общаться каждый день.

Самый большой подарок и для меня, и для моей семьи — время, проведенное вместе. Тогда можно послушать проблемы, нужды, радости, поделиться ими, поддержать друг друга. Этого очень не хватает. Я сейчас нахожусь в Сирии Вальдемар Гердт депутат бундестага.

Материальными же сюрпризами заведует супруга Гердта. Вместе с ней депутат каждый год «красиво» поздравляет родственников.