Просто трудный возраст? Как дети становятся жестокими с подачи семьи и общества

В новостях все чаще появляются сообщения о детской жестокости: по всей стране растет число случаев травли, массовых избиений и нападений среди подростков. Такое поведение психологи объясняют опасным возрастом, воспитанием в семье и стертыми рамками дозволенного.

В Нижнем Тагиле 3 февраля 10 подростков, преимущественно мальчиков, избили девочку из своей школы. Они пинали ее ногами и били по лицу, это сняла на видео жительница одного из соседних домов. Сначала женщина просто снимала избиение на телефон, а потом из окна пригрозила подросткам полицией. После того как запись распространилась по социальным сетям, этим видео заинтересовались правоохранители.

На следующий день выяснилось, что пострадавшая — 13-летняя ученица седьмого класса местной школы, а ее обидчиками были ребята из того же учебного заведения 12-15 лет. Причем один из подростков уже состоял на учете в отделении по делам несовершеннолетних. Пострадавшая девочка, по некоторым данным, живет с бабушкой, а мать лишена родительских прав. О драке школьница никому не рассказала.

Опасный возраст

Таких случаев, к сожалению, не становится меньше. Детский психолог Ирина Таранова объяснила «360», что подростковый возраст наиболее опасен, потому что дети начинают тестировать разные формы поведения.

«Причин агрессии может быть очень много, начиная с того, что это может быть личностная агрессия у подростка, у которой нет возможности выхода. Также могут быть проблемы с нормами, правилами, с системой дозволенного. Сейчас подросткам дают больше свободы [, чем 15-20 лет назад], но они пока не готовы к такой ответственности», — добавила Таранова.

Но внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Анна Портнова уверена, что на самом деле жестокость может проявляться в любом, даже самом раннем возрасте. В 2019 году, например, в ярославском детском саду воспитанники мучили четырехлетнюю малышку. Они повалили девочку на землю, наступали ей на спину и не давали встать. Когда происходящее заметила воспитательница, дети сразу разбежались.

«Достаточно в группе одного лидера с такой агрессивной тенденцией и нескольких подчиняемых, чтобы возникла эта ситуация», — объяснила Портнова.

Семья и общество

При этом, по мнению детского психиатра, винить в жестоком поведении детей можно только семью и общество. Портнова уверена, что дети жестоки ровно настолько, насколько жестоки их родители.

«Все начинается с обсуждения в семье, каких-то замечаний или с нежелания родителей, чтобы в группе детского сада или в классе был, например, ребенок с особенностями развития. Дети это видят, впитывают, естественно, у них формируется такое же отношение к людям, которые отличаются от них чем-то. Начинается это не с детей, а с их родителей и с политики государства», — объяснила она.

Ирина Таранова уверена, что если родители на самом деле будут заниматься воспитанием ребенка — формировать моральные ценности, системы и правила поведения, обращать внимание на перепады настроения ребенка, уделять внимание тому, что с ним происходит, — случаев жестокости и нетерпимости будет проще избежать.

Анна Портнова добавила, что в конце концов последствия брезгливого или неуважительного отношения к инвалидам, людям с особенностями развития отразятся на тех, кто это отношение детям прививал.

Когда вы станете старенькие, будете под себя писать, ребенок будет вас пинать, обзывать и сдаст в дом престарелых. Дети, не обученные быть милосердными, добрыми и терпимыми, так и будут к ним относиться Анна Портнова.

Например, в Бурятии 14-летний подросток убил своего отчима. Мужчина периодически избивал мать мальчика, так что тот не выдержал. Заступиться и остановить 58-летнего мужчину он смог только с оружием в руках. На мальчика завели дело об убийстве.

Анна Портнова также уверена, что в сегодняшнем российском обществе развилась терпимость к проявлениям насилия.

«Человек с утра до вечера в новостях слушает, как убили, расчленили, украли миллиарды… [Человек может сказать себе:] „Подумаешь, я украл что-то в магазине, кому-то подножку поставил, это же мелочь по сравнению с тем, что в стране происходит“», — добавила она.

Даже пример избиения девочки в Нижнем Тагиле показал, что люди неохотно вступаются за жертв травли и избиений: несмотря на то, что женщина, снимавшая драку на видео, пригрозила вызвать полицию, следственным органам никаких жалоб не поступало. Только общественный резонанс дал делу ход.

В социальных сетях 4 февраля также появилось и видео другого избиения: в классе в отсутствие учителя девочка кричит на одноклассницу, бьет ее по лицу, таскает за волосы и обзывает. Никто не вмешивался в их конфликт, а мальчики даже подбадривали обидчицу.

Не стать жертвой

Психологи уверены, что, как правило, жертвами травли и подросткового насилия становятся те, кто не может сам за себя постоять, кого подростки воспринимают как уязвимую, более слабую группу.

«Подростки чувствуют, что человек не может защищаться, поэтому они якобы имеют право проявлять агрессию к нему. Очень часто бомжи становятся жертвами или дети с задержкой в развитии, потому что они „не такие“, они отличаются и не могут дать сдачи», — сказала Таранова.

Портнова добавила, что школьной травле также обычно подвергаются дети с тормозимыми чертами характера, которые бурно реагируют на обиду, не умеют отшутиться и сгладить конфликт.

Сама эта ситуация не разрешится, личность вырастет дисгармоничной — либо озлобленной, либо с психологией жертвы. <…> Родители обязаны в этой ситуации помогать — от включения психолога вплоть до перевода в другую школу Анна Портнова.

Конечно, заниматься конфликтными ситуациями в школах должны психологи, которые есть в каждом учебном заведении. Но Портнова уверена, что за объемом работы по сопровождению учебного процесса у этих специалистов просто не остается ни времени, ни ресурсов на то, чтобы вести профилактическую работу.

«Конечно, эта система должна быть перестроена, потому что ребенок большую часть дня проводит именно в школе», — отметила она.

Однако психиатр добавила, что и родители не должны перекладывать все бремя ответственности на школу: нужно больше занимать детей, предоставлять им альтернативу деструктивному поведению, например, в виде спортивных секций или других кружков.

«Обязательно нужно разговаривать с детьми: в какой компании он находится, что делает эта компания, обращать внимание на то, насколько подросток ведомый в коллективе, то есть может ли он придерживаться своей точки зрения, или он идет за большинством», — заключила Таранова.