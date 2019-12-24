Пара из Самары удочерила сестер и получила 2 млн долга. Адвокат назвал пути решения

В Самарской области супруги удочерили двух девочек-сирот — их мать умерла незадолго до этого. Все было хорошо, пока не стало известно, что на сестрах остались долги их родительницы — почти два миллиона рублей. Отказываться от детей семья не собирается, но с проблемой разбираться нужно срочно.

Елена и Александр в мае 2019-го года решили усыновить ребенка. Очередь на усыновление была длинная — супруги оказались трехсотыми, но в опеке сообщили, что в городе Чапаевске есть две сестры — пятилетняя Саша и восьмилетняя Настя, — у которых недавно умерла мать. Как сообщает «Комсомольская правда», к тому моменту девочек еще не занесли в базу опеки, так что документы можно было оформить быстрее — вне очереди, если родители согласятся на двоих.

После того как процесс удочерения был завершен, выяснилось, что у матери девочек остались долги. Изначально речь шла о 50 тысячах, их семья готова была выплатить. Тогда органы опеки открыли наследственное дело, после уплаты долга сестрам должна была перейти по наследству квартира матери.

А потом социальные службы заявили: есть еще почти два миллиона рублей — по ипотеке на другую квартиру, мать не платила с 2015-го года и за коммунальные услуги — с 2013-го. Учитывая то, что наследственное дело уже было открыто, отказаться от долга было нельзя.

В пресс-службе Россельхозбанка, который выдал матери девочек кредит по ипотеке, сообщили «360», что наследники имеют право отказаться от наследства, тогда квартиру продадут на торгах, а деньги пойдут в счет погашения долга.

Кто виноват и что делать?

Как рассказал «360» директор Общественной организации «Домик детства» Антон Рубин, взявшийся помочь семье, с аналогичной ситуацией приемные родители встречаются часто — таким детям почти всегда достаются долги за коммуналку.

«Обычно (сумма долга — прим. ред.) это десятки тысяч рублей, реже — сотни тысяч, которые вешаются на приемных родителей и впоследствии на детей, когда они достигают 18-летнего возраста. С такой суммой долга — два миллиона — мы столкнулись впервые», — рассказал он.

Действия опеки адвокат планирует оспаривать в суде, выяснять, были ли они законными. Потому что фактически именно то, что опека открыла наследственное дело, «окунуло и детей, и приемных родителей в очень глубокую долговую яму». Рубин уверен, что если бы этого не сделали, то не было бы долга. Комментарий службы опеки получить не удалось.

Это была их обязанность. Опека должна давать полную информацию о детях, включая их медицинскую информацию — об особенностях здоровья и развития, и, конечно же, финансовое и имущественное положение. Почему опека этого не сделала? Боялась, что откажутся родители, если им скажут все сразу, или они сами не владели полной информацией? Это еще предстоит выяснить Антон Рубин.

При этом адвокат предположил, что, поскольку долг висит на детях, банк и судебные приставы могут приостановить взыскание до наступления совершеннолетия сестер, но до тех пор долг будет копиться.

«А когда им станет 18 лет, на них все это и упадет огромной бетонной плитой», — добавил он.

Соболезнования долг не отменяют

В пресс-службе Россельхозбанка выразили свои соболезнования семье и предложили заключить мировое соглашение по платежам — «до решения вопроса о размере комфортного для наследников ежемесячного платежа по ипотеке». Однако есть ли у семьи возможность на протяжении нескольких лет платить деньги за квартиру, которая им не нужна, — большой вопрос.

Они могут начать постепенно погашать долг, но они не в состоянии — мама работает кондитером, папа механик — они небогатые люди. Конечно, два миллиона они не выплатят до 18-летия девочек. Мы пока такой вариант даже не рассматриваем, мы надеемся отбиться от этого долга. Они прямо задают вопрос: мы и так взяли на себя определенные сложности, почему мы должны чьи-то два миллиона погашать? Антон Рубин.

Часть долга по коммунальным платежам, по словам адвоката семьи, списать удастся. Законные основания по сроку взыскания таких долгов — не более трех лет, а начислялись они с 2013-го года. Но на сумму кредита это, к сожалению, не распространяется, поэтому адвокат обещает сделать все возможное, чтобы семье не пришлось брать на себя лишние финансовые обязательства.