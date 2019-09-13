Обычно проверки Роскомнадзора вызывают большие вопросы. YouTube-канал Real Talk рискует попасть под одну, но вряд ли кто-то возразит. «Шоу образовательного характера» показывает, как дети общаются с геем, травести-дивой и бывшей порноактрисой — и выглядит это очень плохо.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал о жалобах избирателей на YouTube-канал Rеаl Talk. Там дети задают вопросы гею, актеру травести-шоу и порноактрисе. Роскомнадзор обещал проверить содержание канала на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних.

Русская адаптация

У канала Real Talk всего 52,5 тысячи подписчиков. Даже для российского YouTube это не очень много: вспомним, что у самой известной феминистки рутьюба nixelpixel 469 тысяч подписчиков, у стендап-комика Данилы Поперечного — 2,59 миллиона, а у каналов детей — больше 14 миллионов.

Позиционирует себя Real Talk следующим образом: «Здесь вы найдете видео, где дети и подростки встречают интересных и необычных людей, пробуют разную еду, угадывают популярные песни, угадывают, что в коробке!» (Спойлер: еды и коробок еще не было).

Канал существует 10 месяцев, с декабря 2018 года. За это время успело выйти 12 видеороликов. В первых двух, вышедших семь месяцев назад, дети угадывают песни из нулевых и отвечают на школьные вопросы. В принципе, неплохой формат, создатели явно позаимствовали идею у коллег с Запада.

Например, на YouTube-канале BBC Radio 1 есть серия видеороликов Kids ask difficult questions, где дети задают звездам неудобные и сложные вопросы. Или на канале Fine Bro Entertainment (FBE) большая часть видеозаписей — смешные реакции детей (и взрослых) на сериалы, музыку и многое другое.

А что, собственно, не так? Замечательный развлекательный формат, который нравится людям. Все доброе, забавное, даже в «Вечернем Урганте» есть такой закос под западных коллег — «Взгляд снизу», в котором дети отвечают на вопросы и задают свои. И все-таки канал Real Talk — настоящий позор российского YouTube.

Поглазеть на гея

Может быть, ребята старались сделать что-то интересное и качественное, но получилась у них откровенная пошлятина. И то, что они решили привлечь к проекту детей, только усугубило ситуацию.

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Семь видео из 12 на канале Real Talk — серия Slivki Kids, в которой дети до 14 лет задают вопросы гею (две серии), актеру травести-шоу (одна серия), бывшей порноактрисе (одна серия), девушке-карлику (две серии) и девушкам с расстройствами пищевого поведения (одна серия).

Именно этих людей авторы канала считают «интересными и необычными». Конечно, в некотором смысле их можно назвать таковыми, если сравнивать происходящее с контактным зоопарком, куда детей привели посмотреть и пообщаться с диковинными зверушками. Ведь они тоже интересные и необычные!

Такое предупреждение было только на одном ролике из семи — на том, где героиней была бывшая порноактриса

Первые два выпуска, где дети слушали музыку и отвечали на достаточно посредственные вопросы, были сносными — обычные проходные видосики, которые ты, может, и досмотришь до конца, но завтра в разговоре с друзьями не вспомнишь. Остальные ролики с участием детей больше похожи на откровенное издевательство как над участниками, так и над зрителем.

Зачем герои пришли на шоу? Непонятно. Самым адекватным из трех провокационных для российского медиаполя гостей оказался гей. С ним, правда, была и самая младшая участница (малышку даже не представили), ей всего шесть лет. За полгода ролик набрал больше двух миллионов просмотров.

В комментариях люди заметили, что для психики ребенка это могло быть серьезной травмой. Второй выпуск разговора с геем снимали уже без нее.

Беседы детей с «интересными и необычными» людьми многим зрителям показались ненастоящими — кто-то увидел подставного гея, который спокойно и интеллигентно отвечал на все вопросы, кто-то счел, что сами дети не могли задавать вопросы о том, что значит быть геем и почему в России нельзя сыграть однополую свадьбу. Вопросы и правда время от времени были недетскими — какие-то можно объяснить непосредственностью и любопытством, а какие-то — простеньким сценарием.

В разговоре с бывшей порноактрисой подростков больше всего заинтересовала ее зарплата, плюсы и минусы работы. Из преимуществ профессии она назвала путешествия и 750 тысяч рублей в месяц, из недостатков — необходимость следить за собой и боязнь схватить какую-нибудь болячку. У гея дети в основном спрашивали, будет ли у него семья и дети и как понять, что ты любишь человека своего пола. Травести-артист ввел детей в наибольший ступор — не только эпатажным образом, но и уклончивыми ответами и грубостью. Какой именно ориентации парень, переодевающийся в женские вещи, дети так и не поняли. Узнали только, что «не гей».

И, конечно, детям было интересно, как к «особенностям» героев отнеслись их родители. Гей и травести-артист сказали, что предпочли не рассказывать родителям. А вот порноактриса получила от своих полную поддержку — и собственную дочь отговаривать не стала бы.

От штрафа до уголовки

Петр Толстой попросил проверить безобразие, творящееся в канале Real Talk. Роскомнадзор обещал, что отправит на экспертизу видеоролики. Юристы уже назвали потенциальные статьи, по которым авторы канала могут пройти, если независимые эксперты увидят в видеозаписях нарушения российского законодательства.

Первое, что могут вменить авторам, — 135-я статья Уголовного кодекса РФ «Развратные действия». По ней можно уехать в места не столь отдаленные на срок от 5 до 12 и от 7 до 15 лет — в зависимости от того, сколько человек принимало участие в осуществлении съемок.

«Объектом преступного посягательства является нормальное половое и нравственное развитие малолетних (лиц обоего пола, не достигших 16 лет)», — говорится статье. А развратными действиями, в соответствии с комментарием к статье, могут являться не только физические, но и интеллектуальные действия: «циничные разговоры, демонстрация порнографических журналов, фильмов и т. п.». Если РКН найдет в роликах канала Real Talk нарушения, вопрос будет решаться в суде.

Вторая статья, которая может угрожать создателям сомнительных видео с детьми, — 6.21 Кодекса об административных нарушениях РФ (КоАП) «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Это административный штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

Пока не известно, что ждет канал Real Talk и его основателей. Но, может, в этот раз РКН даже не будут ругать в СМИ и социальных сетях за решение заблокировать ресурс и приструнить шаловливых авторов.