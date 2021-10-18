Дети под прицелом. Ковид ударил по слабому иммунитету самых маленьких

Дети стали чаще переносить коронавирусную инфекцию в тяжелой форме — с поражением легких, реанимацией и ИВЛ. В некоторых регионах даже сообщают о смертельных исходах. Врачи уверены, что паниковать рано: причина в увеличившемся количестве заболевших, а не в возросшей летальности вируса. Однако сдавший на карантине иммунитет тоже мог повлиять на ситуацию.

СОVID-19 у детей

О том, что в России появились случаи госпитализации детей в реанимацию с коронавирусной инфекцией, рассказал врач-инфекционист Николай Малышев. По его словам, есть также и летальные исходы, хотя пока они редки. На самом деле, сообщения об отдельных тяжелых случаях у детей были и раньше, уверен научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев.

Действительно, о тяжелом течении болезни у детей младшего возраста говорили еще в сентябре. Сейчас же таких новостей стало больше.

Городской портал Ростова-на-Дону 1Rnd.ru рассказал о двух детях, попавших в реанимацию с ковидом, всего с тяжелым течением в одном из госпиталей оказалось 17 несовершеннолетних. За последние три месяца, по словам врачей, были госпитализированы более 180 детей, хотя за весь предыдущий год таких пациентов было всего 50.

В Башкирии, по данным сайта «Аргументы и факты», дети попадают в больницы с острыми болями в животе, рвотой, пневмониями. Причем развивается заболевание очень стремительно, потом наступает недолгое улучшение — и симптомы возвращаются с новой силой.

В Воронежской области врачи рассказали о том, что в госпиталях «уже нечего перепрофилировать» — все и так занято пациентами с ковидом. При этом, передало РИА «Воронеж», дети болеют чаще, но в основном там, где инфекция поразила всю семью и родственники находятся на карантине. При этом даже несовершеннолетние лежат с тяжелой температурой по 7–10 дней и страдают от серьезной дыхательной недостаточности.

Причина тяжелого течения ковида у детей

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн подчеркнул в разговоре с «360», что дети по-прежнему менее восприимчивы к коронавирусу.

«Но поскольку заболевание носит такой массовый характер, и среди детей появляются более тяжелые случаи. В этой пандемии вообще всегда есть какие-то риски и какие-то исключения», — сказал он.

Согласен с этим и Максим Скулачев. Он добавил, что свою роль могло сыграть и то, что «дельта»-штамм, который вытеснил все остальные вариации SARS-CoV-2, наиболее агрессивный из всех. Однако вирусолог подчеркнул, что пока точных данных о том, протекает ли «дельта»-штамм тяжелее, нет.

Инфекционист, доктор медицинских наук Юрий Венгеров рассказал «360» о том, что у детей может легче развиваться дыхательная недостаточность при сильном поражении легких. В остальном же тяжелое течение заболевания у детей может быть вызвано тем, что иммунная защита ослабла — из-за карантина и из-за новизны «дельта»-штамма.

Коронавирусы постоянно у нас циркулируют, мы почти все в детстве переболеваем ими, к 18–20 годам 80% детей имеют антитела. Но этот вирус — мутант, он отличается, он для иммунной системы чужд, особенно последний вариант Юрий Венгеров.

Анатолий Альтштейн подчеркнул, что тот вирус, который сейчас вызывает ковид, является мутацией уханьского штамма, а следовательно, он сильнее — и заразнее.

«В таких обстоятельствах всегда попадаются люди, которые особенно тяжело переносят инфекцию», — отметил вирусолог.

Последствия неизвестны

При этом медики предупреждали о том, что увеличивается риск более тяжелых последствий ковида. Например, в Петербурге отметили, что количество пациентов с симптомами болезни Кавасаки при COVID-19 выросло. Раньше сообщалось, что такое осложнение проявлялось у детей, переболевших коронавирусной инфекцией в легкой или бессимптомной форме.

Синдром Кавасаки — это воспалительный процесс, сопровождающийся лихорадкой, кожной сыпью, покраснением глаз и слизистых, а также опуханием конечностей и лимфоузлов. Он может вызывать осложнения на сердце, воспаление стенок кровеносных сосудов и даже аневризмы.

Врачи отметили, что пока говорить о том, что «дельта»-штамм коронавируса более опасен для детей из-за своих последствий, преждевременно, потому что исследований еще не было.

Однако стоит помнить, что лекарства от коронавируса до сих пор нет, а прививку для детей еще не одобрили, хотя сделать это обещают в ближайшем будущем. Пока же защитить детей можно только соблюдением мер предосторожности — ношением масок, мытьем рук и соблюдением социальной дистанции.