Американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица с 2015 года поддерживает Донбасс. Теперь за это на Западе ее выступления начали отменять, но позиции, что русские и украинцы — один народ, она не изменила. Специально для «360» Лисица рассказала, как еще в 90-х на Украине началась пропаганда нацизма и во что она превратилась сегодня.

Далее — прямая речь.

Дети одной Родины

Все должны понимать, что происходит. Решения принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Когда западные политики прямо говорят, что они хотят сделать из Украины второй Афганистан, людям нужно задуматься.

На той стороне осознание, думаю, будет расти все больше и больше с каждым высказыванием того же президента США Джо Байдена, который недавно заявил, что на Украине есть 20 миллионов тонн зерна и нужно позаботиться о том, как их вывезти. Понятно же, что происходит и зачем им нужна Украина.

В списках «Миротворца» был замечательный писатель Олесь Бузина, которого убили в 2015 году. Последняя его книга называется «Утешение историей» — он пишет о том, что происходит сейчас. Для американцев мы всего лишь фишка в игре, пешка.

И когда они отыграют с нами, они возьмутся за другие фигуры. У них много таких игр. А у нас одна Родина

Для человечества нет ничего страшнее, чем когда в семье происходит насилие. А мы — семья. Что бы между нами ни происходило, мы так или иначе — дети одной Родины. И это — страшное ощущение того, что приходится друг друга убивать из-за того, что нас столкнули лбами извне.

Истоки национализма

Я помню, как мастерски насаждался этот национализм еще в моем детстве. Очень вкрадчиво, постепенно. Когда в начале года в школе выдавали учебники, в книге по истории начали мерить черепа. Я помню свое удивление: у меня отец украинец, мать — полячка и русская. Там было написано, что украинцы — это круглоголовые хлебопашцы. И я трогала свою голову и пыталась понять какая она — длинная или круглая?

А сейчас в одной из школ Мариуполя создали мини-музей нацбатальона «Азов»*. Вся эта фашистская пропаганда происходила в школе. Я не могу представить, как читать эти учебники, когда там идет откровенная пропаганда ненависти. Это сектантство.

Как бороться с человеком, который попал в секту? А ведь люди часто встречаются с этим в семьях: человека с неокрепшей психикой начинают обрабатывать. Типичный прием любой секты — кода ребенку или подростку говорят: «А ведь твоя семья — вовсе не твоя, тебя подменили в роддоме или усыновили».

То же самое сказали и Украине: «Нет, вы не братья с русскими, вы не один народ. На самом деле вы — европейцы, принадлежите другой семье — лучшей, аристократической, демократической»

Но, как и с любым сектантством, если этот постоянный поток, у них дезинформация идет 24/7, но если ее отключают, нормальный человек приходит в чувства.

Я уверена, что когда этот поток постоянной лжи и промывания мозгов отключится, они поймут, что им нужно здесь жить и строить будущее, а не мечтать о каком-то чудесном европейском, которым их все время манят. Никто не будет чудесно жить, не работая на себя, не защищая свою землю, а продав ее кому-то.

Один народ

У русских и украинцев общая земля, как можно нас разделить? Мы все здесь перемешаны. Зачем искусственно придумывать нации?

Я недавно обратила внимание на новость: две киевские депутатки от партии Зеленского «Слуга народа» и от партии «Голос» Святослава Вакарчука решили подать резолюцию с тем, чтобы переименовать оставшиеся 40 или 60 памятников, мемориальных досок, улиц — чтобы завершить уже не декоммунизацию, а дерусификацию Киева.

Но самое забавное — это имена и фамилии этих депутаток — Ксения Семенова и Алина Михалова — совершенно русские имена. И эти девушки хотят дерусифицировать «мать городов русских» — Киев.

В их списке — советский маршал авиации, украинец Иван Кожедуб, командир украинских красногвардейских повстанческих формирований времен Гражданской войны Николай Щорс, советский военачальник, украинец Сидор Ковпак, советский лингвист, академик АН УССР Иван Белодед, который составил самый большой академический словарь украинского языка.

Так о каких русских и украинцах мы говорим, если девушки с совершенно русскими именами и фамилиями хотят дерусифицировать Киев от украинцев?

Все-таки мы один народ, это просто искусственно созданное, никакой разницы между нами нет.

* Националистический батальон (полк) «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.