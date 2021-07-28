Дети Москвы стали все чаще попадать в ДТП. Как этого избежать?

За последние шесть месяцев в Москве произошло свыше 220 ДТП с детьми-пешеходами. В результате погибли двое и 230 несовершеннолетних получили травмы разной степени тяжести. Чаще всего несчастья происходили на дворовых территориях. Причиной ДТП становился неожиданный выход пешехода из-за припаркованной машины или слишком быстрое, вопреки установленным правилам, движение автомобиля.

Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

«По итогам 6 месяцев 2021 года Госавтоинспекцией столицы зарегистрированы 223 дорожные аварии с участием детей-пешеходов, в которых два ребенка погибли и 230 получили ранения различной степени тяжести. При этом каждый четвертый наезд был совершен на внутридворовой территории, а наиболее часто в качестве пострадавших оказываются дети в возрасте от шести до девяти лет», — говорится в сообщении управления.

В Госавтоинспекции обратились к родителям детей с просьбой уделять как можно больше внимания безопасности детей на дорогах.

В управлении также добавили, что сейчас вместе с местными органами исполнительной власти продолжают обустройство так называемых «приподнятых» пешеходных переходов. Их располагают на маршрутах следования детей «дом-школа-дом». Сооружения сочетают дорожную разметку типа «пешеходный переход» и искусственную неровность.

Новые законы и культура вождения

Источник фото: Pixabay

Судя по мировой практике, главным способом, позволяющим избежать детского травматизма на дорогах, стало снижение максимальной скорости в населенных пунктах. Об этом «360» сообщил председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов. Он посетовал, что пока не будут приняты аналогичные конкретные меры, Россия не сможет догнать и перегнать европейские страны по уровню безопасности на дорогах.

«Во дворах должна быть пять км/ч максимальная, а у нас разрешено 20 км/ч. А под окнами домов на улице внутри жилых районов до 80 км/ч ездят, никто не штрафует. Вероятность летального исхода — порядка 20-30%, если столкновение с автомобилем, движущимся на скорости 20 км/ч. А при скорости более 60 км/ч — это уже почти стопроцентная вероятность летального исхода. Москва последние три года показывает, что достигла целевого показателя. Это четыре человека на 100 тысяч жителей. Но при этом, если посмотреть статистику 2017–2019 годов, то 50% сбитых — ровно 50% погибших», — провел статистические данные Соколов.

Он подчеркнул, что в России живут совершенно безответственные водители. Но, если говорить именно про Москву, то уровень культуры на дорогах повысился. При этом эксперт посетовал, что столица заполнена таксистами, приехавшими со всех регионов страны. К сожалению, вместе с ними внедрилась манера поведения, которая совершенно не нужна.

«Люди работают по 10-12 часов, делают хорошие деньги для своих регионов. Скорости огромные, культура низкая. Кто-то помешал проехать — надо отомстить сразу, надо наказать, надо научить. Только неотвратимость наказания обеспечивает культуру», — отметил председатель движения.

Владимир Сколов напомнил, что раньше была целевая программа «Безопасность дорожного движения». Регионы вкладывали средства в мероприятия по ее обеспечению. Это напрямую влияло на количество спасенных жизней пешеходов.

«Но, к сожалению, она закончилась. ГИБДД формально продолжает руководить этой программой, но кроме финансирования на приобретение автомобилей и немножко рекламы, там ничего нет», — заявил эксперт.

Играть, объяснять, но не запугивать

Источник фото: Pixabay

Владимир Соколов добавил, что в рамках целевой программы была разработана школьная программа. Детей 1-4 классов обучали правилам безопасности по два часа в год. По его мнению, этого было явно недостаточно. Раньше в каждом подразделении ГИБДД был уполномоченный по работе с детьми.

Однако детский психолог, нейропсихолог и семейный терапевт Наталья Наумова заявила «360», что начинать учить детей правилам безопасного поведения на дорогах надо гораздо раньше.

«Начинать учить нужно уже с трех лет. При переходе дороги нужно посмотреть в обе стороны, взять маму за ручку. То есть, алгоритм действий должен быть уяснен. Если этого не произошло, то с ребенком нужно играть дома. Взять любимые игрушки, показывать, как машина едет, как переходить дорогу. Что делать, если автомобиль внезапно выехал из-за угла. Сейчас много случаев, когда дети попадают в ДТП в аналогичных ситуациях. Родителям, к сожалению, кажется, что ребенок также прекрасно перейдет дорогу, как они. В целом, система безопасности должна быть заложена в детях к шести годам», — разъяснила психолог.

Эксперт добавила, что, если этого не произошло, ребенку нужна профилактика. Надо играть, рассказывать, читать книжки, обсуждать ситуацию. Если ребенок попал в ДТП или увидел, как оно произошло, то очень важно поговорить с ним, не обвиняя. Помочь выговориться, и, по возможности, обратиться к психологу.

«Запугивать ребенка, рассказывая ему страшные истории про ДТП, не нужно. Но информировать о том, что происходит в мире, нужно. В зависимости от впечатлительности и возраста ребенка, говорить так, чтобы это не стало дополнительной травмой. Чтобы не возникали фобии. Ребенок должен четко понимать, что если соблюдать правила безопасности, то все будет хорошо», — резюмировала Наталья Наумова.