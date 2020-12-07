Восемь законных и внебрачных детей Марадоны поборются за наследство. У них могут появиться конкуренты

Пять домов, несколько машин и бриллиантовое кольцо — это все часть наследства, оставленного аргентинским футболистом Диего Марадоной. За него поборются минимум восемь детей, из которых лишь двое родились в браке. Юристы ожидают семейные споры, тесты ДНК и появление новых наследников.

Известный аргентинский футболист Диего Марадона умер 25 ноября, но раздел его имущества впереди. После себя он оставил большое финансовое наследие, которое много кто попытается отхватить.

У него была бурная личная жизнь, которая привела к рождению минимум восьми детей. Ожидается, что наследство Марадоны будет разделено между ними поровну, но адвокаты опасаются скандалов и появления новых наследников.

Семейное древо Марадоны

Что оставил Марадона?

Как пишет «Би-би-си», точных данных о богатстве спортсмена нет, но СМИ в основном упираются на два показателя.

Первый оценивает общую стоимость всех активов Марадоны, от его спортивных автомобилей до украшений. Местные СМИ ссылаются на статью, написанную аргентинским спортивным журналистом Хулио Чиаппетта. Он был близок к Марадоне. Чиаппетта оценил состояние спортсмена в сумму от 75 до 100 миллионов долларов.

Второй показатель — это собственный капитал Марадоны, который представляет его активы за вычетом разных задолженностей. По данным Celebrity Net Worth, его состояние — всего 500 тысяч долларов (около 37 миллионов рублей по актуальному курсу).

Сайт пишет, что большая часть богатства пришла из его контракта с итальянским футбольным клубом Napoli. Там он получил 3 миллиона долларов в качестве заработной платы и еще около 8-10 миллионов за рекламные контракты.

В 2005 году итальянское правительство заявило, что Марадона задолжал 48,6 миллиона долларов неуплаченных налогов еще со времен игры в Napoli. По сей день большая часть долга остается невыплаченной, потому что футболист отказался это делать.

Celebrity Net Worth при подсчетах учитывал этот долг, чем и вызвана такая низкая цифра в полмиллиона.

Известно, что Марадона владел минимум пятью домами в Аргентине. У него был Rolls Royce Ghost стоимостью около 360 тысяч долларов и BMW i8 — около 175 тысяч долларов. В Белоруссии ему подарили вездеход Hunta. Помимо этого у футболиста было бриллиантовое кольцо стоимостью 360 тысяч долларов и контракт, позволяющий Konami использовать его образ в видеоигре Pro Evolution Soccer.

Друг Марадоны Луис Вентура заявил в программе Fantino a la tarde, что Марадона умер определенно бедным. Якобы футболист любит тратить деньги, а когда их у него кто-то просил, то он всегда давал.

Как будет делиться наследство

На протяжении всей жизни у Марадоны было несколько публичных споров с бывшими партнершами и детьми. Все стороны высказывали свои претензии в социальных сетях или на аргентинском телевидении.

Например, в одном видеообращении Марадона заявил, что никому не оставит свое наследство. Он намерен все отдать на пожертвования. Согласно аргентинскому законодательству, это невозможно. Человек может отдать только треть своего имущества по завещанию, а все остальное уходит детям и супругу или супруге.

В Аргентине завещания составлять не принято, и Марадона этого, похоже, не сделал. На момент смерти женат он не был, поэтому в теории все дети должны получить равную долю его состояния.

Предполагаемые наследники Марадоны — признанные или нет — могут подать иск о получении доли его наследства в суд через девять дней после его смерти. По сообщениям аргентинских СМИ, первой это сделала третья дочь футболиста Яна.

Дети Марадоны

В течение многих лет Марадона отрицал наличие каких-либо детей, кроме 31-летней Джанинны и 33-летней Далмы. Обе дочери родились от его бывшей жены Клаудии Вильяфанье, с которой он развелся в 2003 году после почти 20 лет брака.

В середине 2010-х годов после судебных баталий с двумя женщинами он признал наличие еще двух детей — 34-летнего Диего-младшего и 24-летнюю Яну. В 2013 году выяснилось, что у него родился второй сын — Диего Фернандо.

В 2019 году адвокат Марадоны неожиданно заявил, что футболист признал отцовство в отношении трех детей, рожденных на Кубе. Там он провел несколько лет с 2000 года, проходя лечение от кокаиновой зависимости.

Итого за спортсменом уже числится восемь детей. Теперь еще как минимум двое заявляют, что Марадона их отец: аргентинцы 23-летний Магали Хиль и 19-летний Сантьяго Лара. Оба подали в суд для установления отцовства.

Адвокат Сантяьго уже обратился в суд с просьбой эксгумировать тело футболиста, чтобы взять образец для анализа ДНК. Тем не менее неизвестно, сколько эти двое получат в наследство, даже если отцовство Марадоны будет установлено.

Процесс оценки и дележки имущества может затянуться на долгие месяцы.