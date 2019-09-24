Дети кочевников под замком. Сотрудники ямальского интерната издевались над учениками

Прокуратура ЯНАО обратила внимание на издевательства над детьми кочевников в одной из школ-интернатов. Учеников незаконно заставляли трудиться, а за провинности ставили босыми и полуголыми в угол. После проверки ведомства директора уволили, а школу взяли на контроль в районной администрации.

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа подтвердила факты издевательства над учащимися школы-интерната села Новый Порт. После проверки, сообщает издание «ЯмалPRO», выяснилось, что там не соблюдали санитарные нормы, а детей незаконно привлекали к трудовой деятельности.

«В отношении воспитанников отдельными сотрудниками интерната допускались оскорбительные высказывания. Применялись недопустимые виды наказаний. Выявлены и иные нарушения закона», — добавила помощник прокурора Людмила Давыдова.

Бумага перед проверкой

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В новопортовской школе учатся не только ребята из села, но и дети ямальских кочевников — в интернате они остаются на постоянное проживание.

Жалобы родителей были обнародованы в паблике «Голос Тундры». Они заявили, что директор Светлана Черкашина устроила гостиничные номера и классы в спальном корпусе интерната. Детей разместили на двухъярусных кроватях, многим не хватало полотенец. В туалетах школьники пользовались тетрадными листами, бумага там появлялась только перед приездом проверяющих комиссий.

«Мы, родители, давали согласие на привлечение детей к труду. Но руководство школы этим злоупотребляет, каждый день заставляя детей убирать столовую, весь интернат. Воспитатели отобрали у детей телефоны по приказу директора и спрятали их под ключ в свои кладовки», — отмечалось в жалобе.

К обращению родители приложили видео- и аудиозаписи, на которых видны промерзающие зимой стены и подоконники, издевательства учителя русского языка над восьмиклассником. В качестве наказания воспитанников заставляли стоять босыми и полураздетыми в углу, а когда один из учеников 5 «Б» класса попытался сбежать, его волоком, раздетого, притащили по снегу обратно.

Взять контроль

В администрации Ямальского района ИА «Север-Пресс» рассказали, что проверки прокуратуры при участии местного детского омбудсмена и представителей администрации проводились летом. После частичного подтверждения нарушений директора интерната уволили, но формально это объяснили пенсией.

«Трудовой договор с директором Новопортовской школы-интерната был расторгнут с 11 августа 2019 года в связи с его выходом на пенсию», — пояснили в администрации.

Что же касается ночевок посторонних, то попавшие на видео помещения оказались гостевыми комнатами для приезжающих повидать учеников родителей. По рекомендации прокуратуры, часть из них уже переделали в детские спальни. А в администрации взяли школу под контроль.

Как отмечает РИА «Новый день», это не первый случай издевательства над воспитанниками интернатов на Ямале. Два с половиной года назад сотрудники школы в селе Гыда Тазовского района пожаловались в прокуратуру на нарушения при закупках. Детям катастрофически не хватало туалетной бумаги и мыла. А одежду для них приобретали крайне низкого качества. В 2018 году надзорное ведомство выяснило, что компания «Северпродснаб» поставляла в Сеяхинскую школу-интернат просроченные и некачественные продукты.