«Ералаш» появился на экранах в 1974 году. За полвека в тележурнале снялись многие люди, для которых детские роли стали началом их профессиональной деятельности. И не только киношной. Например, в «Ералаше» снимался Сергей Лазарев, «Глюк’oZa», Юлия Волкова из «Тату» и другие.

Владимир Сычев

Сычев попал на съемочную площадку «Ералаша» в 12 лет. Он участвовал во многих эпизодах сериала. Например, в «Бразильской системе» и «Давайте говорить друг другу комплименты».

Повзрослев, Сычев продолжил сниматься в кино. На его счету 90 работ в 90 проектах. Но наибольшую популярность ему принесла роль Алексея в сериале «Физрук» (выходил в 2014-17 годах). Также Сычев снимается в рекламных роликах МТС вместе с Дмитрием Нагиевым.

Ольга Кузьмина

Актерский опыт в «Ералаше» стал для Кузьминой первым. Но сейчас в ее фильмографии огромное количество картин. Самыми известными можно назвать ее роли в сериалах «Кухня», «Отель „Элеон“» и «Гранд».

Наташа Ионова

Ионовой было 11 лет, когда она начала сниматься в «Ералаше». В проекте она пробыла три года — с 1997 по 2000-й. На этом карьера в кино Ионовой не закончилась: например она снималась в фильме «Ночь в стиле Disco», «Бабушка легкого поведения» и сериале «Воронины».

Все же Ионова — музыкальная звезда, а не киношная. В конце 90-х она познакомилась с продюсером Максимом Фадеевым, после чего стала выступать как «Глюк’oZa». В 2003-м вышел ее первый альбом «Глюк’oZa Nostra», который стал международным хитом, а синглы «Невеста» и «Ненавижу» возглавили хит-парады России и Украины.

Юлия Волкова

Волкова начала сниматься в «Ералаше», когда ей было 12 лет. В кино она почти не появлялась. Было лишь четыре проекта, в которых участвовала Волкова — фильмах «Ты и я» 2011 года, «Zомби каникулы 3D» 2013-го, «Близко, но далеко» в 2014 году и сериале Panelák тоже в 2014-м.

Когда Юлии Волковой было 14 лет (в 1999 году), она стала участницей музыкального проекта «Тату». В 2009-м девушка начала сольную карьеру.

Сергей Лазарев

Лазарев появился в «Ералаше», когда ему было 14 лет. Единственный эпизод, в котором он снялся, назывался «Врун». Он принял участие еще в нескольких проектах, в том числе в «Самом лучшем фильме-2», «Сватах», «Zолушке» и «Папиных дочках».

Но широкой публике он известен как певец. Он выступал в детском ансамбле «Непоседы», дуэте Smash с Владом Топаловым, а потом начал сольную карьеру и представлял Россию на Евровидении.

Владислав Топалов

Топалов — двоюродный брат Сергея Лазарева. Он не избежал съемок в «Ералаше». В эпизоде «Холостой выстрел» он играл любимца девочек.

Он продолжил актерскую карьеру, но больше времени уделяет карьере певца. Он принимал участие в проекте Smash с Сергеем Лазаревым, а потом продолжил сольную карьеру.

Кирилл Емельянов

Роль в «Ералаше» стала для Емельянова билетом в счастливую жизнь. Он с юных лет хотел стать актером, а «Ералаш» дал ему возможность сняться в четырех эпизодах тележурнала.

После «Ералаша» Емельянова пригласили на пробы в фильме «Сволочи». А потом он исполнил роль в сериале «Кадетство», получив негласное звание среди фанатов «гнида из „Кадетства“».

Александр Головин

За плечами Головина 15 выпусков программы «Ералаш», они выходили с 2002 по 2014 годы. Он один из немногих участников программы, у которых нет и не было профессионального актерского образования. Это не мешает Головину сниматься в фильмах и сериалах.

Он известен по ролям в проектах «Елки», «Кадетство», также он появлялся в сериале «Папины дочки».

Велимир Русаков

Русаков тоже исполнил роль в «Ералаше». Он снялся в паре эпизодов тележурнала в роли хулигана. Это дало начало профессиональной карьере. Сейчас в фильмографии Русакова 62 работы в 60 проектах. Он снимался в фильме «Сволочи», «Романовы», «Метод Фрейда» с Иваном Охлобыстиным и других. А еще Русаков озвучивал вредного Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере.