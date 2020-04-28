Пандемия оставит многих детей без вакцин от опасных болезней. Это угроза для России?

Вакцинация в РФ открыта

«В России с 24 числа официально открыта плановая вакцинация. Она была прервана на месяц, но это не так фатально. Сказать, будет ли прирост в числе невакцинированных детей, не могу. Плюс нужно учитывать, что сейчас у нас кто-то уехал за город, кто-то боится выходить из дома, кто-то боится посещать поликлиники из-за скопления людей. В платные центры, где народу меньше, люди идти не хотят, потому что платно», — заявила в разговоре с «360» врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.

Она отметила, что могут быть перебои с импортными вакцинами, а многие люди не хотят пользоваться отечественными препаратами. Из-за этого непонятно, в каком количестве будет проводиться вакцинация в России.

Честно могу сказать, что, вообще, ВОЗ против приостановки вакцинации в период пандемии. Пандемия — это не эпидемия. Где эпидемический порог высокий, вакцинация временно закрывается до достижения снижения этого эпидемического порога Зоя Скорпилева.

Собеседница «360» подчеркнула, что «грамотная часть населения», которая делает прививки, очень переживала во время приостановки вакцинации из-за пандемии.

Почему не все делают?

Зоя Скорпилева уверена, что люди боятся прививок, потому что «черпают информацию не там, где надо». Как относиться к вакцинации — дело каждого, добавила врач. По ее мнению, родители решают за своих детей не делать прививку, потому что «у кого-то там где-то там кто-то тяжело перенес» вакцину, однако доказательств этому нет.

«Бороться с этим можно только правильной пропагандой, наверное. Не очень хорошее слово, но здесь оно уместно. К сожалению, мы не можем показывать многие последствия перенесенных инфекций. Поэтому выросло целое поколение людей, которое не видело последствий полиомиелита, например», — добавила собеседница «360».

Что говорит ВОЗ

По словам главы ВОЗ, дети «могут сталкиваться со сравнительно низким риском тяжелого течения и летального исхода от COVID-19, но им грозит значительный риск этого от других болезней, которые можно предотвратить при помощи вакцин».

Гебрейесус добавил, что из-за COVID-19 приостановили вакцинацию против полиомиелита, а в некоторых государствах плановые вакцинации либо остановили, либо сократили их масштаб. «Трагическая реальность состоит в том, что в результате умрут дети», — заявил глава ВОЗ. Он также призвал международное сообщество финансировать Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI).