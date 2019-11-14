Дети без надежды. Главное об увольнении уникального трансплантолога почки Михаила Каабака

В Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НЦЗД) скандал: уволен уникальный трансплантолог Михаил Каабак, единственный в России, кто проводит трансплантацию почки детям с весом меньше 10 килограммов. Родители его пациентов, рассчитывавших на операцию, написали петицию и требуют вернуть врача, потому что он — единственный шанс для их детей на жизнь. «360» рассказывает, что известно об увольнении, и что будет дальше.

Родители пациентов НЦЗД написали петицию — они требуют сохранить программу доктора Каабака по трансплантации. «Наши врачи — единственные в России, кто умеет и успешно пересаживает почки детям, с весом от шести килограммов. Дело в том, что если у ребенка проблемы с почками, то он практически не прибавляет в весе и не растет, особенно на диализе (искусственная почка). Остальные российские клиники оперируют детей от 10-12 килограммов», — пишет Марина Десятская, автор петиции.

Решающие четыре килограмма

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Многие приписывают инициативу увольнения доктора Каабака и его коллег главному трансплантологу Министерства здравоохранения России Сергею Готье. Однако он опровергает эту позицию. Так, в интервью «Коммерсанту» он рассказал, что был одним из инициаторов основания программы по трансплантации для детей в НЦЗД.

«Я стоял у истоков организации этого процесса. И у меня нет компетенций закрывать какие-то отделения и программы в учреждении, которым я не руковожу. Это компетенция дирекции учреждения», — заявил он.

Уволенный Каабак верит, что уйти их с коллегой вынудили именно из-за схемы лечения, которой они пользовались, хотя именно она позволяла делать успешные операции детям с маленьким весом — от шести килограммов.

«Это неофициальная позиция, но ее никто не скрывает. И Сергей Готье тоже не скрывает. В их официальных позициях вы не увидите, что наша программа закрыта из-за применения этих протоколов, она закрыта согласно официальной позиции, для того чтобы ее расширить и углубить. Но на деле получается, что расширения и углубления привели к тому, что десятки детей не получили свои трансплантации», — сказал Каабак «360».

Сергей Готье утверждал, что Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова, где он является директором, тоже проводит подобные операции. Однако сотрудник НИИ рассказал «Коммерсанту», что в центре не проводятся пересадки детям, вес которых меньше девяти килограммов.

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Более того, Сергей Готье заявил, что ни масса ребенка, ни его возраст не являются определяющими факторами того, будет проведена операция или нет.

«В трансплантации почки показанием является не вес, а состояние пациента, которое позволяет или не позволяет сделать эту операцию. И вес — это предмет некоторой спекуляции», — заявил Сергей Готье.

Михаил Каабак согласился прокомментировать эти слова. «Я совершенно с этим согласен. За исключением слова „спекуляция“. Это просто один из критериев, который наиболее легко измерять и который коррелирует с состоянием ребенка, при котором можно или нельзя делать трансплантацию», — объяснил врач.

Также в разговоре с «360» Каабак заметил, что последняя научная публикация НИИ трансплантологии имени Шумакова датирована 2014 годом, в то время как сам Каабак успешно проводит операции детям с малым весом уже более 10 лет.

Противоречивый протокол

Метод, которым успешно пользуется в практике Михаил Каабак, называется индукционной схемой иммуносупрессии — в этом случае при проведении операции применяются препараты, ослабляющие иммунитет, которые обычно используют для профилактики отторжения трансплантируемого органа. Именно из-за него, по словам Каабака, и произошло увольнение.

«Директор НЦЗД Андрей Фисенко сказал, что прекращает нашу деятельность из-за того, что мы используем индукционную схему иммуносупрессии, не одобренную Министерством здравоохранения РФ. Но ранее Фисенко знал, что эта схема используется. Когда мы пришли в центр расширять программу трансплантации, вместо четырех трансплантаций в год делать 40 — мы рассказали, как мы будем работать», — передает его слова «Коммерсант».

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И все это при том, что метод Каабака доказал свою эффективность — проценты говорят сами за себя. «Они дают пятилетнее выживание в 90% случаев в сравнении с 75% в институте Шумакова при родственной трансплантации почки. При трупной трансплантации почки в РДКБ пятилетнее выживание трансплантата составляет 59% — это опубликованные данные. Операции выполнялись по традиционным протоколам, одобренным Минздравом. Наш протокол дает пятилетнее выживание 90%», — рассказал Каабак «360».

Другой специалист, руководитель Центра трансплантации почки Российской детской клинической больницы (РДКБ) Алексей Валов отмечает, что основной опыт применения конкретного метода зарегистрирован именно Каабаком.

«Негативные последствия не фиксируются, но мы о них знаем. К нам попадали пациенты из Российского центра хирургии, которые оперировались по этой схеме», — сказал он.

Он объяснил, что препарат, который ослабляет иммунитет, обрекает детей на то, что они всю жизнь будут вынуждены принимать различные противовирусные препараты, так как сам иммунитет работать не будет. Тем не менее Каабак настаивает на том, что его метод — единственный шанс для детей с малым весом. Родители считают, что без доктора Каабака их малыши «останутся без операции» и будут «просто медленно умирать дома», потому что никто больше не берется оперировать их.