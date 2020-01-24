Продолжение истории десятилетнего мальчика из Саратова, найденного пьяным, вновь заставило содрогнуться россиян. Выяснилось, что он регулярно напивался, а потом гулял по городу, чтобы протрезветь перед возвращением домой.

Как рассказал изданию «Подъем» его знакомый, мальчик действительно мог быть мертвецки пьян, когда его нашла прохожая. Ведь раньше он уже не раз напивался у него на глазах. Более того, по словам подростка, мальчик воровал из дома деньги на покупку спиртного.

Однажды он принес из дома десять тысяч, и купил на всю компанию еды. Видимо, существенную пропажу заметили дома, поэтому собеседнику издания позвонила мать мальчика и договорилась о встрече.

«Когда я пришел, мама его на меня чуть с кулаками не кинулась, а папа начал угрожать, что вывезет меня в лес и закопает живьем. На встречу оба поддатые пришли», — рассказал подросток.

Десятилетнего ребенка нашли в Саратове 23 января. Да не где-нибудь, а на рельсах около городской набережной на улице Большая Садовая. Проходившая мимо женщина заметила ребенка и вызвала скорую. В 22:18 он был доставлен в городскую больницу № 3 в состоянии средней тяжести.

Полицейские уже взяли объяснения у матери несовершеннолетнего. Она рассказала, что сын в 15:00 отпросился на каток на стадион «Спартак». О том, что ребенок в состоянии тяжелого алкогольного опьянения находится в больнице она узнала уже вечером.

Мальчика уже не первый раз госпитализируют с улицы, утверждает ИА «Регион 64». В ноябре минувшего года он попал в больницу с отравлением неизвестными веществами.

В связи с инцидентом саратовская прокуратура начала проверку по надлежащему исполнению родителями обязанностей по воспитанию ребенка.

Позже пресс-служба ведомства сообщила, что семья мальчика, предварительно, является благополучной, есть еще один ребенок. Ни в каких деструктивных объединениях несовершеннолетний не состоял.

Эту информацию подтвердила уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя. Семью ребенка она охарактеризовала как положительную.

«Сейчас провели освидетельствование, мальчик не был пьян. Он отравился неизвестным химическим веществом, каким — будет установлено в дальнейшем», — сообщила Загородняя. По ее данным, родители мальчика были ошеломлены диагнозом.

Генетика ни при чем. Виновато окружение

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения по детскому алкоголизму, в России зафиксировано 11,5 тысяч алкоголиков детского возраста. Свыше 40% отравлений несовершеннолетних вызваны именно употреблением спиртного. Нередки и случаи смертей.

Официальной статистики детского и подросткового алкоголизма в России нет. Школьники в анонимных опросах признаются, что первый раз попробовали алкоголь в 12 лет.

По данным Роспотребнадзора, 33% молодых людей ежедневно употребляют спиртное, от них не отстают 20% девушек.

О причинах, по которым дети и подростки начинают пить, мы решили узнать у экспертов. Кандидат медицинских наук и ведущий научный сотрудник ЦНИИОИЗ Елена Варавикова опровергла расхожее мнение, что главной причиной является генетическая предрасположенность, пьющие родители.

Если ребенок будет находиться в среде, где не употребляют спиртное, то шанс стать алкоголиком у него на порядок меньше, чем если бы он находился в пьющей среде. Поэтому сваливать всю вину на гены мы не можем. Виноваты родители и окружающие, которые сами пьют, и дают пробовать детям Елена Варавикова

Последствия употребления спиртного сказывается на детях самым печальным образом. Варавикова уточнила, что нарушения формирования головного мозга начинаются еще в утробе, если мать пьет.

«Они пожизненные и ребенок, который родится в результате такой беременности он будет страдать или полным, или частичным алкогольным спектром нарушений. Если такой ребенок рано получает алкоголь, уже имеющиеся нарушения будут становиться еще сильнее. Если это здоровый ребенок, которому с детства дают алкоголь, у него начинается нарушение развития, страдают сердце, печень, почки и, конечно, головной мозг. Отучить от привыкания в детском возрасте очень сложно. Но помочь можно и нужно, если этого ребенка поместить в среду где нет алкоголя. Тут вариантов нет и быть не может», — посоветовала эксперт.

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Внештатный детский психиатр департамента здравоохранения и Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России Анна Портнова также отметила, что на детский алкоголизм влияет вся совокупность причин — генетика, окружение и безнадзорность. По ее мнению, чаще всего сказывается окружение, ребенка привлекает пример более взрослых людей.

«Последствия бывают достаточно серьезные, потому что в десять лет и высшая нервная деятельность не сформировалась, и личность еще не созрела. Ребенок еще не успел приобрести свои какие-то личные качества, но уже прекращает развиваться. Токсическое действие продуктов распада алкоголя в этом возрасте особенно губительно. Будут страдать способности к обучению, память, внимание и интеллект», — рассказал эксперт.

Портнова отметила, то если нет тяжелых поражений головного мозга, лечить ребенка легче, чем взрослого.

«Детская психика более уязвима, но и более пластична. Дети более внушаемы. Если ребенок попадет в благоприятную среду, с ответственными взрослыми и хорошими сверстниками, то, я думаю, перспективы хорошие», — подчеркнула психиатр.

Об огромном влиянии семьи сообщила и врач-нарколог Любовь Шишенкова. Вредят даже застольные традиции, когда ребенка сажают вместе со всеми, и он видит, как чокаются рюмками и выпивают родители.

«Генетическую предрасположенность нельзя назвать мифом, но серьезных исследований, подтверждающих гипотезу, нет. Но при более положительном социальном окружении она не проявляется», — отметила Шишенкова.

Врач-нарколог заявила, что вредные последствия алкоголизма у детей заметны сразу. Они в первую очередь сказываются на психическом уровне, на поведении.

«В моей практике самым маленьким был восьмилетний ребенок, который был из неблагополучной семьи, потом попал в интернат. Отец ему покупал алкоголь, когда мальчик стал постарше, начал нюхать клей. Не уверена, что он жив остался, потом пропал из поля зрения. Но такое бывает и в благополучных московских семьях, когда 9-10-летние дети из баров воруют спиртное, пьют, и родители их находят в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Там, где социально все нормально, детский алкоголизм лечится. Но в асоциальной среде их никто не лечит, они оказываются на улице беспризорниками», — посетовала врач.