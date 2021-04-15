Детектор лжи дали коллекторам для работы. Но доверять машине на 100% никто не готов

В Сбербанке рассказали о новой технологии, которая работает как полиграф: она будет помогать коллекторам определять, врет ли человек. За точность «детектора лжи» поручиться никто не может. И хотя эксперты относятся к нему по-разному, задумке пророчат большое будущее — в самых разных сферах.

Коллекторское агентство «АБК» — дочернее предприятие Сбербанка — заявило, что в его распоряжении появилась технология, которая позволит сотрудникам определять, правду ли говорит их собеседник. Происходить это будет в рамках свободного диалога, больших подробностей в компании разглашать не стали.

«Мы научились предсказывать <…> по полу, по возрасту, по интонациям с применением метрик эмоций, если человек обещает оплатить задолженность, он действительно ее оплатит или все-таки вводит в заблуждение, пытается отсрочить срок погашения задолженности и не хочет договариваться», — говорится в комментарии организации.

Правда или ложь?

Адвокат адвокатского бюро «Забейда, Касаткин, Саушкин и партнеры» Андрей Гривцов заявил «360», что к подобным технологиям следует относиться с настороженностью.

«Я достаточно скептически отношусь к подобного рода методикам, поскольку все они, на мой взгляд, крайне субъективны, не имеют под собой научной основы, а потому и проверить их объективность нельзя. Ровно так же, кстати, в уголовном процессе оцениваются исследования с использованием полиграфа», — объяснил он.

Однако технические эксперты с этим не согласны. Руководитель направления Guardant компании «Актив» Тимофей Матреницкий объяснил, что создание и даже успешное использование подобной технологии вполне реально. Тем более у Сбербанка есть огромный объем данных о должниках — от записей телефонных разговоров и статистики платежей до обычной персональной информации.

Этот массив данных скармливается нейросети, которая ищет закономерности между тем, что должник пообещал в разговоре с сотрудником банка, и тем, выполнил ли он свое обещание. Специалисты Data Science учат нейросеть обращать внимание не только на то, что говорит должник, но и как он это говорит Тимофей Матреницкий руководитель направления Guardant компании «Актив».

Согласен с этим и научный руководитель направления профайлинга «СерчИнформ» Алексей Филатов. По его словам, есть доказательства, что поведение, в том числе и интонации, меняется в зависимости от того, лжет человек или говорит правду.

«Эти проявления можно считать. В случае с анализом по голосу это выглядело бы так: сеть предварительно тренируют на большом количестве записей голоса людей, заведомо отвечающих правду или неправду на контрольные вопросы. Нейросеть ищет корреляции между разными записями из той и другой группы и затем может находить их в новых образцах», — объяснил он «360».

А проверять, верно ли робот выявил ложь, можно вручную — проанализировав, как клиент будет вести себя в будущем, то есть действительно ли не выплатит долг. В случае ошибки системы результаты можно будет скорректировать, чтобы в дальнейшем нейросеть брала и это в расчет.

Будущее за полиграфом?

По заявлению АБК, эксперимент начался около полутора или двух лет назад, а точность своей технологии в компании оценили на 76%. Специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин объяснил «360», что приблизительно на такой процент точности и могут рассчитывать разработчики технологий — полной гарантии того, что человек не солгал, не сможет дать ни один прибор.

С таким выводом согласен и Тимофей Матреницкий. Он добавил, что сейчас технологии развиваются очень быстро. А потому уже в обозримом будущем мы сможем увидеть технологии, которые существенно повысят точность определения правдивости чьих-либо слов.

Чем больше данных будет в распоряжении нейросети и чем тщательнее ее будут обучать специалисты Data Science, тем эффективность будет выше. Можно ожидать, что в ближайшем будущем процент успешного определения лжи сильно увеличится Тимофей Матреницкий руководитель направления Guardant компании «Актив».

В АБК также заявили, что уже пошли дальше с технологией собственного детектора лжи и применяют его в тестовом режиме, например, при собеседованиях с кандидатами. Также в компании предполагают, что их инновация может пригодиться и в проверке того, насколько клиент заинтересован в какой-либо услуге.

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Аронов и Партнеры» Евгений Розенблат добавил, что подобная технология действительно представляет интерес для различных областей — от бизнеса до адвокатской практики. Однако в банковской деятельности, уверен он, «детектор лжи» может быть направлен в основном на оптимизацию общения с клиентом.

«Есть различные психолингвистические исследования: в зависимости от психотипа человека вы выбираете манеру диалога. Есть, допустим, общий сценарий — телефонные звонки, а есть более решительные действия, которые предусмотрены законодательством о коллекторской деятельности», — заключил он.