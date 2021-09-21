Детективы из соцсетей пытаются распутать смерть девушки. Они помогли найти тело, но могут и навредить

Гибель молодой американки привлекла внимание тысяч людей. Все потому, что расследовать его взялись в соцсетях — TikTok, YouTube и Instagram. Они помогли найти тело Габриель Петито, а на роликах про каждую новую улику блогеры собирают множество просмотров и новых подписчиков. Вот только такое вмешательство в расследование может закончиться плохо.

Пропажа Габриель Петито

У Габриель Петито и ее жениха Брайана Ландри разница в возрасте была всего лишь год: 22 против 23. В июле они отправились в путешествие из Нью-Йорка на запад. В белом фургоне Ford они ехали по пересеченной местности и документировали все в Instagram и YouTube.

Однако 1 сентября Брайан Ландри вернулся из поездки один и отказался общаться с семьей Петито. Спустя 10 дней родители Габриель сообщили о ее пропаже.

Уже 19 сентября тело некой девушки нашли в одном из национальных парков штата Вайоминг, а 20 сентября полиция опознала в нем Габби Петито. Сейчас ФБР проводит обыск в квартире Ландри. Жених Петито перестал выходить на связь несколько дней назад.

Сила социальных сетей

Этот случай стал национальной сенсацией во многом из-за того, что о нем активно рассказывают в социальных сетях. Как передает The New York Times, все началось с блогера и тиктокера Пэрис Кэмпбелл. Молодая женщина узнала об истории Габби в Daily Mail 13 сентября. К своему удивлению, она обнаружила, что в социальных сетях об этом почти не говорят, и решила использовать свою платформу, чтобы помочь родителям Петито найти дочь.

На момент первого видеоролика у Кэмпбелл было около 150 тысяч подписчиков. Сейчас их число перевалило за 252 тысячи.

В своем первом видео она показала фото девушки с подписью «пропала без вести» и попросила подписчиков поделиться этой информацией, чтобы ускорить поиски. После она разместила около 40 видеороликов, включая обновления новостей и анализ профилей Instagram Петито и Лаундри. Позже с ней связался один из кузенов Габриель и поблагодарил за внимание к истории.

Активными участниками этого дела стали Кайл и Дженн Бетьюн. Это молодая пара с тремя детьми и четырьмя собаками уже два года живет в автобусе и снимает видео для YouTube и Instagram о своей жизни и путешествиях.

Чуть меньше чем через неделю после первого поста об истории в TikTok с Дженн Бетьюн связался ее друг. Он рассказал, что в то время, когда ее семья находилась в национальном парке Бриджер-Тетон, там могли быть и Петито с Ландри. Дженн кинулась пересматривать видео, которые сняла в то время. И нашла кадры, на которые попал белый фургон, в котором путешествовала Петито.

После этого Бетьюн позвонила в ФБР, там ее направили на веб-сайт, где можно было поделиться уликами и наводками по делу Габби. Она загрузила видео туда, а также добавила его в начало ролика, который планировала выпустить на YouTube.

Видео стало вирусным, а позже с Бетьюн связалась мать Габриель. Они проговорили несколько часов.

Полиция отправилась на место, где были сделаны кадры, и нашла неподалеку тело Петито. Позже появилась информация, что незадолго до пропажи Габриель в полицию поступало сообщение от прохожего, который увидел, как жених бил ее.

В режиме реального времени

Помимо сообщений в социальных сетях, дело активно освещали национальные новостные агентства. Имя Петито десятки раз упоминал канал CNN, а газета The New York Times опубликовала последние новости и брифинг в прямом эфире.

Хейли Томаян, 24-летняя ведущая подкаста о преступлениях, в интервью NYT отметила, что феномен дела Петито заключался в том, что оно происходило в режиме реального времени. Люди могли наблюдать за его развитием в социальных сетях. За каждой новой уликой следовал шквал разъясняющих постов и видеороликов от доморощенных детективов в TikTok, Instagram и Twitter.

Если открыть любой пост Габби и ее жениха в Instagram, можно найти шквал комментариев, где люди детально разбирают описания к постам, даты их публикации и выдвигают теории. Многие полагают, что последние посты Габриель выложил жених.

«Я думаю, что людям это нравится, потому что это происходит в режиме реального времени и потому что вы можете сами следить за многими подсказками, которые Габби и Брайан оставили в социальных сетях», — сказала Томаян.

И внимание окупается. Подкасту Crime Junkie, посвященному преступлениям, пришлось записать специальный выпуск по делу Петито, потому что их завалили просьбами осветить эту историю. Впервые шоу сфокусировалось на деле, которое разворачивалось в настоящем времени.

«За почти четыре года работы над этим шоу я никогда — я имею в виду никогда — не видела вас, ребята, в таком безумии, как сейчас. Наша электронная почта и сообщения в социальных сетях переполнены», — сказала ведущая подкаста.

Их выпуск занял пятое место в рейтинге подкастов Spotify и первое место в Apple Podcasts.

Опасность детективов из соцсетей

Интерес общественности и расследования в домашних условиях определенно помогли этому делу. Если бы не семья Бетьюн, то, возможно, тело Габби нашли бы гораздо позднее. Однако даже здесь есть свои нюансы.

Люди из соцсетей, увлекшись делом, уже определились с виновным. Почти каждый пост утверждает, что Габриель умерла от рук своего жениха. Такая слепая убежденность легко может вылиться в травлю его семьи и давление на следствие. Какими бы благими намерениями ни руководствовались люди, нельзя забывать, что настоящее расследование гораздо сложнее, чем обсуждение в видеороликах. Главное тут — не сломать жизнь невиновному человеку.

Сейчас следствие назначило вскрытие тела Габриель, чтобы определить причину ее смерти. Полиция и агенты ФБР также ищут ее жениха, которого они называют «лицом, представляющим интерес». Родители Ландри сказали, что последний раз видели его неделю назад. Тогда он заявил, что хочет в одиночку отправиться в путешествие по близлежащей пустыне Карлтон.