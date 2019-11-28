Что будет, если скрестить таланты создателя «Звездных войн» и Джеймса Бонда? Получится ли Агата Кристи в новом прочтении или политический манифест? Колумнист «360» посмотрел детектив «Достать ножи», который выходит в России 28 ноября, и делится впечатлениями.

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Название фильма звучит агрессивно, но точно описывает его главный реквизит — ножи. В респектабельном особняке автора детективных бестселлеров Харлана Тромби коллекция холодного оружия занимает почетное место. Правда, не все клинки настоящие — и это еще сыграет свою роль. Ведь вместо стреляющих в последнем акте ружей здесь сверкает сталь.

Блеск кинжалов обманчив, как и прочие элементы истории: может показаться, что мы смотрим классический детектив в стиле Агаты Кристи. Но уже ближе к середине картины становится понятно — нас провели точно так же, как и сыщика Бенуа Блана.

Капустник в Бостоне

Режиссер Райан Джонсон не слишком молод, но вошел в закрытую касту делателей блокбастеров совсем недавно — сначала приложив руку к сериальному мегахиту «Во все тяжкие», а затем сняв последнюю на сегодня часть «Звездных войн». «Последние джедаи» понравились далеко не всем поклонникам франшизы. Вроде бы и денег собрано достаточно, и критики остались довольны, но излишне современная трактовка событий в далекой галактике вызвала волну возмущения у самых преданных фанатов.

Но «Звездные войны» — огромный студийный проект, а «Достать ножи» — небольшой и камерный. И это несмотря на список громких имен. Помимо Крейга, в фильме снялись титаны старого Голливуда Джейми Ли Кертис и Дон Джонсон, а также восходящая звезда Ана де Армас.

Как их всех удалось собрать вместе? Секрет прост — съемки заняли всего полтора месяца. Крейг ненадолго отвлекся от бондианы, его коллеги — от других больших проектов, и все вместе устроили себе небольшой рабочий отпуск в окрестностях Бостона, где в реальности находится особняк писателя Тромби.

Пожалуй, в этом главное обаяние картины — она напоминает капустник с хорошими актерами. Видавшие виды звезды большого кино дурачатся перед камерой, с комичной серьезностью изображая своих персонажей. Крейг, к примеру, пародирует Эркюля Пуаро — добродушного, но не слишком проницательного сыщика, категорически уверенного в своих способностях.

Неправдивая ложь

Сам по себе сюжет довольно прост, хоть и прячет в загашнике пару резких поворотов. Богатый и старый автор детективов Харлан Тромби собирает родню на свой 85-й день рождения, а наутро его находят мертвым. Вроде бы самоубийство, но если задуматься — все же нет. Так не думают приглашенные полицейские, зато нанятый неизвестно кем Бенуа Бланк уверен в нечистой игре.

Первый же допрос показывает, что о событиях предшествующей ночи врут почти все, включая латиноамериканскую сиделку Харлана, которая физически не выносит ложь — ее тошнит каждый раз, когда приходится говорить неправду. Врут свидетели неубедительно, и будь местный Пуаро чуть умнее, раскрыл бы дело, не отходя от кассы. Впрочем, он еще расскажет всю правду о случившимся — причем в тот момент, когда многие зрители будут уверены, что имя убийцы известно и ничего нового добавить нельзя.

Загадка убийства Тромби не дотягивает до головокружительного уровня поздних работ Агаты Кристи, но выполнена просто и со вкусом. Если бы не одна проблема: фильм можно было бы с чистой совестью рекомендовать всем любителям герметичных детективных историй с ограниченным числом подозреваемых и оригинальным способом убийства. К сожалению, Джонсон врет зрителям, словно один из членов взбалмошной семейки, показанной им на экране. Он обещает нам детектив, но умудряется спрятать под его личиной потуги на остросоциальную драму.

Одна из ключевых героинь, сиделка Марта Кабрера (именно ее тошнит от лжи), по происхождению латиноамериканка и выходец из семьи нелегальных мигрантов. Эту малозначащую для россиян деталь встраивают в общую канву развернутой дискуссии о противостоянии богатых белых американцев и бедных приезжих из развивающихся стран. Подобно режиссеру хоррора «Прочь», Джонсон, с одной стороны, снимает развлекательное кино, с другой — очень похожий по звучанию политический манифест.

Его целью становятся представители высшего класса, которые, вне зависимости от отношения к работающим на них мигрантам, показаны глупцами, развратниками и лентяями. На их фоне выгодно выглядит только «непорочная» Марта, пусть даже и вопреки своей крайне неоднозначной роли в случившимся. Она постепенно выходит на первый план, а в конце и вовсе становится главной звездой «капустника».

На мой взгляд, это портит крепко сбитую детективную комедию, сбивая темп и заставляя обращать внимание на неизбежные дыры в сценарии — положа руку на сердце, объяснение гибели пожилого джентльмена и поступка, который стал его причиной, притянуты за уши.

И все же, хоть «Достать ножи» и не дотянулся до высокой планки откровения в своем жанре, смотрится фильм легко и не заставляет жалеть о двух часах потраченного времени. Конечно, Джонсон виновен в небольшой лжи, но приступа тошноты его работа все-таки не вызывает.

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