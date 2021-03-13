Москвичка год не видела дочерей. В похищении подозревают бывшего, а органы молчат

Жительница Москвы Екатерина Лукашова годами добивается возможности жить со своими детьми. Двоих дочерей, по ее словам, удерживает бывший гражданский муж, несмотря решения судов. Приставы приезжают к особняку мужчины, но дальше забора пройти не могут, рассказала Лукашова «360».

Пальба в центре Москвы

Девочкам пять и восемь лет. Их отец — бизнесмен, в прошлом работавший в полиции. Прошлое в органах помогло мужчине избежать наказания, когда 7 марта он устроил пальбу в центре Москвы, считает собеседница.

В тот день отец отвез дочек в театр. На входе мать попыталась забрать их и сбежать, но бывший, по ее словам, достал пистолет и начал стрелять в воздух. В итоге все семейство оказалось в отделении полиции на Арбате. Там экс-сотрудника не стали задерживать. Детей он передал «третьим лицам», а сам написал объяснительную записку и покинул отделение, рассказала Екатерина.

«Детей настраивают против меня»

Пара рассталась в 2016 году. Тогда мать ушла с младшей дочерью, которой в то время было меньше года.

«Старшую мне просто физически не дали забрать», — уточнила она.

Женщина прошла несколько судов и в августе 2019 года смогла перевезти к себе и старшую дочь. Вскоре она подписала с бывшим гражданским мужем мировое соглашение и установила график общения с детьми. Но после очередных выходных, проведенных с девочками, отец отказался их возвращать. Это произошло в октябре 2019 года.

«С того момента я практически не вижу детей. У меня было с ними несколько встреч, очень коротких», — сообщила мать девочек.

В один из таких визитов, когда Екатерина собиралась увезти детей, их «затолкали в дом», а ее «избили, забрали телефон и вышвырнули за забор». Бывший муж, пожаловалась собеседница «360», «близко не подпускает» ее к детям, не давая им общаться с матерью даже по телефону.

«По всем бумагам, по документам обе девочки должны проживать со мной. Но, по факту, они у отца, у меня нет возможности с ними общаться, нет возможности с ними видеться, и детей очень сильно настраивают против меня. Они сейчас находятся уже в такой статьи отчуждения, что при виде меня начинают плакать и капризничать, кричать, что они хотят жить с папой, что меня они боятся, что я их буду избивать», — описала она ситуацию.

А что с опекой?

По словам Екатерины, органы опеки и комиссия по делам несовершеннолетних закрывают глаза на ее жалобы, присылая отписки о том, что женщина все выдумывает, поскольку ей «никто ничего не препятствует».

Чтобы не выполнять решения приставов, заявила Екатерина, отец девочек придумал простую, но действенную схему — он регулярно меняет место жительства, и исполнительное дело кочует по разным районам Москвы и Подмосковья.

«Он меняет адреса — это раз. Во-вторых, у приставов такая позиция, что „у вас написано ‚обязать передать ребенка‘. Мы не можем его просто забрать, а пытаемся обязать и делаем все, что можем“», — пояснила она.

Мужчине закрыли выезд за границу, а также аннулировали права, но он все равно продолжает водить свой внедорожник. Последними адресами, которые указал экс-супруг собеседницы «360», были дома в частном секторе в Наро-Фоминске и Одинцове. Приставы, по словам Екатерины, «приезжают, смотрят на ворота и говорят: „Все, дальше мы пройти не можем, дальше частная территория. Мы не вправе взламывать ворота“».