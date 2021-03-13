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    13 марта 2021, 21:38

    Москвичка год не видела дочерей. В похищении подозревают бывшего, а органы молчат

    Екатерина Земская, Кирилл Фролов

    Жительница Москвы Екатерина Лукашова годами добивается возможности жить со своими детьми. Двоих дочерей, по ее словам, удерживает бывший гражданский муж, несмотря решения судов. Приставы приезжают к особняку мужчины, но дальше забора пройти не могут, рассказала Лукашова «360».

    Москвичка год не видела дочерей. В похищении подозревают бывшего, а органы молчат

    Пальба в центре Москвы

    Девочкам пять и восемь лет. Их отец — бизнесмен, в прошлом работавший в полиции. Прошлое в органах помогло мужчине избежать наказания, когда 7 марта он устроил пальбу в центре Москвы, считает собеседница.

    В тот день отец отвез дочек в театр. На входе мать попыталась забрать их и сбежать, но бывший, по ее словам, достал пистолет и начал стрелять в воздух. В итоге все семейство оказалось в отделении полиции на Арбате. Там экс-сотрудника не стали задерживать. Детей он передал «третьим лицам», а сам написал объяснительную записку и покинул отделение, рассказала Екатерина.

    «Детей настраивают против меня»

    Пара рассталась в 2016 году. Тогда мать ушла с младшей дочерью, которой в то время было меньше года.

    «Старшую мне просто физически не дали забрать», — уточнила она.

    Женщина прошла несколько судов и в августе 2019 года смогла перевезти к себе и старшую дочь. Вскоре она подписала с бывшим гражданским мужем мировое соглашение и установила график общения с детьми. Но после очередных выходных, проведенных с девочками, отец отказался их возвращать. Это произошло в октябре 2019 года.

    «С того момента я практически не вижу детей. У меня было с ними несколько встреч, очень коротких», — сообщила мать девочек.

    В один из таких визитов, когда Екатерина собиралась увезти детей, их «затолкали в дом», а ее «избили, забрали телефон и вышвырнули за забор». Бывший муж, пожаловалась собеседница «360», «близко не подпускает» ее к детям, не давая им общаться с матерью даже по телефону.

    «По всем бумагам, по документам обе девочки должны проживать со мной. Но, по факту, они у отца, у меня нет возможности с ними общаться, нет возможности с ними видеться, и детей очень сильно настраивают против меня. Они сейчас находятся уже в такой статьи отчуждения, что при виде меня начинают плакать и капризничать, кричать, что они хотят жить с папой, что меня они боятся, что я их буду избивать», — описала она ситуацию.

    А что с опекой?

    По словам Екатерины, органы опеки и комиссия по делам несовершеннолетних закрывают глаза на ее жалобы, присылая отписки о том, что женщина все выдумывает, поскольку ей «никто ничего не препятствует».

    Чтобы не выполнять решения приставов, заявила Екатерина, отец девочек придумал простую, но действенную схему — он регулярно меняет место жительства, и исполнительное дело кочует по разным районам Москвы и Подмосковья.

    «Он меняет адреса — это раз. Во-вторых, у приставов такая позиция, что „у вас написано ‚обязать передать ребенка‘. Мы не можем его просто забрать, а пытаемся обязать и делаем все, что можем“», — пояснила она.

    Мужчине закрыли выезд за границу, а также аннулировали права, но он все равно продолжает водить свой внедорожник. Последними адресами, которые указал экс-супруг собеседницы «360», были дома в частном секторе в Наро-Фоминске и Одинцове. Приставы, по словам Екатерины, «приезжают, смотрят на ворота и говорят: „Все, дальше мы пройти не можем, дальше частная территория. Мы не вправе взламывать ворота“».