Детей поддержат красные мишки. Директор частного музея сделала трогательный подарок пациентам Красногорской больницы

Красногорская городская больница № 2 получила неожиданный подарок — 28 плюшевых мишек красного цвета. Их подарят детям, проходящим курс лечения от COVID-19. «360» поговорил с инициатором акции.

Придумала дарить игрушки больным детям Наталья Усачева, директор частного музея-мастерской «Друг мой мишка». Накануне она намекнула на это подписчикам страницы музея в Instagram.

Плюшевых друзей подарят юным пациентам инфекционного отделения, которые борются с COVID-19. По словам Усачевой, это поможет в качестве моральной поддержки:

«Поводов для тревоги и беспокойства сейчас слишком много даже для взрослых. Что уж говорить про детей. Тем более попавших в больницу. Очень хочется поддержать ребят! А кто с этой ролью справится лучше всех? Конечно, плюшевый медвежонок! С мишкой ребенку проще испытать все свои эмоции и чувства. Если загрустит, то обнимет или пожалеет. Если рассердится, то бросит в угол. Мишка — это поддержка! Мягкий, теплый, приятный на ощупь медвежонок, проносит море положительных эмоций, которые очень влияют на ход лечения. Нашего сердечного дружочка можно всегда носить в кармашке, с ним можно делиться всеми секретами, прижать, когда неуютно или рядом нет близкого человека. К тому же мишка — игрушка, в которую могут играть и мальчики, и девочки. Я от всего сердца желаю ребятам скорее поправиться и искренне верю, что маленький красный медвежонок в этом поможет!»

Мы все устали волноваться и бояться. А поддержка ведь необязательно тоннами, миллионами, самолетами и пароходами. Порой даже доброе слово, сказанное вовремя и от всего сердца, придает сил! Наталья Усачева директор музея «Друг мой мишка».

Директор музея добавила, что хотела бы не останавливаться на единичной акции.

«Я-то вообще думала, что отдам тихонечко коробку, и все. А вон какой движ начался! Даже стесняюсь теперь. Но уже скоро прибудут еще 49 маленьких медвежат», — пообещала Усачева. Кроме того, есть идея организовать доставку подарков тем, кто лечится дома.

«Мне бы еще хотелось, чтобы врачи, которые ездят по вызовам к деткам, приезжали с красным мишкой — упакованным, безопасным. Как бы с подарочком! Ведь когда ребенок болеет, ему страшно, он уязвим, боится врача… А врач вдруг приезжает с подарочком! Это же здорово! Но это требует согласования. Это непросто организовать. Я пока жду», — заявила Усачева. По ее словам, врачи уже выразили готовность помочь с организацией.

Медсестры отметили, что подарок получился «неожиданным и приятным».

Музей, которого нет

Музей «Друг мой мишка» существует пока только виртуально. То есть отдельного помещения пока не выделено, а все «экспонаты» хранятся прямо в квартире Усачевой. Поэтому посмотреть их можно пока только на странице музея в Instаgrаm и на сайте.

Директор музея рассказала «360», как несколько лет назад увлечение перешло в серьезную культурно-историческую деятельность:

«Я коллекционирую старинных и авторских мишек с 2012 года. Сначала собирала по принципу „нравится — не нравится“. Потом заинтересовалась историей игрушки и увлеклась ею очень серьезно. Вела блог. Однажды мне подарили несколько уникальных игрушек. Совершенно незнакомый человек написал письмо и настоял, чтобы я забрала, не видя заранее. Оказалось, что эти игрушки в середине прошлого века участвовали в спектакле в одном московском театре. Действие спектакля проходило на фабрике игрушек, вот актеры и приносили для создания атмосферы игрушки из дома. В тех двух сумках были совершенно уникальные довоенные советские игрушки. Очень редкие! Получив такой дар, я осознала, что не могу в одиночестве „чахнуть над златом“. Сначала очень робко, а последние три года очень активно ищу возможность открыть в Красногорске маленький музей плюшевого мишки. Кстати, мне и по сей день дарят мишек. Правда, пока приходится отказываться, потому что в квартире уже нет свободного места».

Откуда взялся красный мишка

В прошлом году Усачева решилась запустить в социальных сетях конкурс «Маленькие истории красного мишки». Суть его заключается в том, что тот, кто сделает рисунок или оригинальную инсталляцию с красным мишкой и придумает к ней свою историю, получит в подарок авторского бумажного медвежонка.

Директор музея призналась, что поначалу близкие отнеслись к этой затее скептически: «Сын тогда грустно сказал: „Ты же не будешь очень сильно огорчаться? Неужели ты думаешь, что кто-то будет это делать?“ А я устала думать. Я просто хотела узнать».

Но результаты превзошли все возможные ожидания: только за первые полтора месяца работы прислали 59 человек. На данный момент их около 140, причем участие приняли люди абсолютно всех возрастов из самых разных городов — от Хабаровска до Орландо.

А в сентябре 2019 года в Красногорске даже открыли сквер Красного Мишки. Более того, в Молодежном центре Красногорска удалось организовать выставку «90 маленьких историй Красного мишки».

Так этот образ стал объединяющим для неравнодушных людей со всего мира. Единственное, что немного расстраивает Усачеву, — ограниченность в средствах, так как деятельность полностью некоммерческая, а Премию губернатора проекту, к сожалению, не дали.

Но директор музея верит, что когда-нибудь плюшевые обитатели мастерской найдут свое постоянное пристанище.