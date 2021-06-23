Уралец катал детей на немецком танке по деревне. Соседи напомнили ему о жестокости нацистов

Немецкая самоходка стала причиной конфликта в поселке Смеловский под Челябинском. Артиллерийскую установку приобрел один из местных жителей. Он занимается историческими реконструкциями и снимает ролики. Но односельчане сочли появление Marder III пропагандой фашизма и непатриотичным примером для детей.

По словам жительницы поселка Ольги Мельник, от немецкой техники у всех волосы стоят дыбом. Конфликт с владельцем самоходки начался еще в апреле. Тогда Денис Котельников купил артиллерийскую установку Marder III и пригнал ее в поселок.

Мельник обратилась в полицию после того, как военная техника проехала мимо ее дома. Правоохранители долго общались с мужчиной и выписали ему штраф.

«Потом он мне сам сказал, что ему выписали три штрафа по пять тысяч рублей. Потом прокуратура проверяла — ему сказали оформить свою деятельность. У него казачий хутор рядом с поселком, и там проводят развлекательные мероприятия, катаются на этом танке», — рассказала женщина «360».

Она добавила, что на развлечения установлены расценки, а поездки проходят по определенным правилам. При этом сам владелец установки говорит о воспитании патриотизма и восстановлении истории. Но Мельник считает, что самоходка только пропагандирует фашизм.

«Дети видят немецкую технику, катаются на ней и радуются. Какое это патриотическое воспитание? Что у детей останется в голове? Люди против», — подчеркнула она.

Больше всего жительницу села возмущает происхождение бронетехники. Она уже просила Котельникова закрасить крест на артиллерийской установке. По ее мнению, стоило сразу покупать танк со звездой.

«В День скорби (22 июня — прим. ред.) он выехал на фашистском танке. Сверху два ребенка катались. Он что этим хотел показать? Что фашисты победили и мы теперь катаемся по вашей земле? Я вот это так расцениваю», — заявила жительница.

Она напомнила, что в годы войны из такой техники стреляли по советским солдатам. Теперь же ей нет места не то, что в музее, но и в поселке.

Реконструкции боев

Несмотря на все обвинения и негодование односельчан, владелец немецкой самоходки считает нападки безосновательными.

«Я — офицер, имею три государственные награды — медаль ордена „За заслуги перед Отечеством“ и две медали за отвагу. Поэтому заподозрить меня в симпатиях к фашизму или непатриотизме могут только идиоты. Кто-то доказывает свой патриотизм на словах, а мы его доказывали на деле», — заявил Котельников.

Он рассказал, что вместе с другими любителями занимается исторической реконструкцией событий Второй мировой войны. Установку Marder III он купил, чтобы воссоздать бой под станицей Кущевской. Речь идет об атаке немецких танков конным строем казаков в 1942 году.

«Не может советская кавалерия атаковать Т-34 или другой советский танк. У немцев были немецкие танки. Логика должна присутствовать», — пояснил мужчина.

Еще Котельников планирует реконструировать гибель командира Уральского кавалерийского корпуса генерал-майора Минигали Шаймуратова. Это историческое событие произошло в 1944 году и там тоже присутствовала немецкая бронетехника.

Источник фото: vk.com/«Черников брод» казачий хутор

До этого мужчина уже занимался реконструкцией событий Первой мировой войны и сняли несколько роликов. По словам Котельникова, на самоходке нет символов и знаков, запрещенных российским законодательством.

«Все символы и знаки, которые на ней присутствуют, не внесены в перечень запрещенных, поэтому могут использоваться для исторической реконструкции», — сказал он.

Котельников подчеркнул, что большинство жителей поселка все прекрасно понимают и относятся к немецкой технике вполне нормально. По его словам, есть всего два активиста, выступающих против.

В воскресенье, 20 июня, в поселке проводилась реконструкция, посвященная началу Великой Отечественной войны. На мероприятие приехали реконструкторы из Башкирии и Магнитогорска. Еще участвовал благотворительный фонд «Патриот».

Источник фото: vk.com/«Черников брод» казачий хутор

«Участвовала не только наша самоходка, мотоцикл был немецкий с пулеметом. Красноармейцы были со своей атрибутикой, со своим оружием. Нельзя же одеть красноармейцев как положено, а немцы пусть бегают в балахонах, чтобы они не были похожи на немцев. Тогда это не историческая реконструкция, а клоунада», — пояснил мужчина.

Он заверил, что немецкую самоходную артиллерийскую установку не используют для пропаганды фашизма или каких-либо экстремистских целей.

Вопрос оформления

На самом деле Котельников приобрел не настоящую самоходку, а имитацию. Издание Znak со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнило, что в основе установки лежит советский тягач, к которому приварили башню от немецкой артиллерии. При этом на такую технику необходимо оформлять документы, что сделать не так то просто.

«Если эта техника предназначена для передвижения, то, конечно, ее нужно оформлять. Оформляется она в Гостехнадзоре, как трактор, в зависимости от той категории, к которой она относится. Для управления этой техникой нужны права соответствующей тракторной категории», — объяснил «360» автоюрист Сергей Радько.

Весь процесс регистрации во времени примерно равен оформлению обычного автомобиля. Только все происходит не в ГИБДД, а в Гостехнадзоре. Если на руках есть все необходимые документы, то зарегистрировать технику будет не сложно.

Источник фото: pixabay.com

«Конечно, в данном конкретном случае проблемы могут быть, потому что, скорее всего, легальных документов на старую немецкую самоходку нет, поэтому представить документ, подтверждающий право собственности и паспорт самоходной машины тоже не получится. Это такой аналог ПТС, как для автомобилей. Если его получить не удастся, то и законно зарегистрировать не получится», — подчеркнул Радько.

Он добавил, что очевидно, у Котельникова не была права управления немецкой установкой и не было документов. Исходя из этого автоюрист счел совершенно справедливыми штрафы, выписанные мужчине.