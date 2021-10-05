Десять лет без «яблочного Прометея». Что смерть Стива Джобса сделала с Apple

Десять лет назад ушел из жизни один из основателей Apple Стив Джобс. Он заставил весь мир покупать iPhone. С момента его смерти компания стала самой дорогой в мире, но выпустила лишь несколько новых продуктов. Apple продолжает оберегать ценности своего основателя, но такой яркой личности, какой был Джобс, на сегодня нет, уверены эксперты.

Успехи Apple при Стиве Джобсе

Стив Джобс вместе со своим другом Стивом Возняком основал Apple Computer Company в 1976 году. Тогда пионеру эры информационных технологий был всего 21 год. К этому времени изобретатель успел поступить в колледж и отчислиться из него, пожить в коммуне хиппи, провести семь месяцев в Индии и увлечься дзен-буддизмом.

В конце 1970-х годов Джобс и Возняк разработали один из первых персональных компьютеров. Apple II стал первым массовым продуктом компании. А в 1984-м Apple выпустила Macintosh, который изменил рынок персональных компьютеров. Тогда у компании появились тысячи фанатов. Они ждали новинок от Аррlе, как альбомов любимых музыкантов. Так Джобс получил репутацию визионера и заодно заработал десятки миллионов долларов.

Однако позже совет директоров избавился от любимого публикой изобретателя. После этого дела у компании пошли не лучшим образом. Убытки перевалили за миллиард долларов. Сотрудников начали массово сокращать. И в 1996 году основатель Аррlе согласился вернуться в компанию.

После этого Джобс сделал ее мировым лидером в своей отрасли. Именно гению этого изобретателя фанаты Apple приписывают выпуск iMac и MacBook, а также iPod, iPhone и iPad. Неудивительно, ведь имя Джобса стоит более чем на 200 патентах компании, в том числе на дизайнах упаковки для гаджетов и магнитном разъеме питания для ноутбуков.

Презентации новых продуктов ждали с нетерпением по всему миру. Основатель компании был настоящим шоуменом и умел устраивать зрелище. В 2007 году Джобс демонстрировал первый прототип iPhone журналистам в штаб-квартире The Wall Street Journal. Один из журналистов задал Джобсу вопрос о прочности и долговечности смартфона. В качестве ответа основатель Apple бросил гаджет на пол. Смартфон остался цел, что очень удивило зрителей, рассказал журналист CNET Роджер Ченг.

«Представьте, какой это было бы катастрофой, если бы этот iPhone сломался или отключился на глазах у стольких журналистов», — подчеркнул Ченг.

Художник и арт-директор Кирилл Глущенко считает, что Джобс был первым «компьютерщиком», который хорошо выглядел и смешно шутил со сцены. Более того, он не боялся выводить на рынок продукты, которых ранее не видели. И это все тогда, когда большинство компаний попросту удовлетворяли текущий спрос аудитории. Об этом в разговоре с «360» рассказал бренд-стратег, автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко.

«В своих презентациях на сцене Стив Джобс был словно Прометей, который спускал огонь с небес людям», — подчеркнул он.

Однако в 2011 году боровшийся с опухолью основатель Apple объявил о своем уходе с поста CEO. Тогда у руля встал Тим Кук, которого изобретатель сам выбрал в преемники. А 5 октября того же года Джобс умер.

Рост прибыли и нехватка новых продуктов

Фанаты Apple тут же заговорили об упадке детища Джобса, пророча компании ту же ситуацию, в которую она попала после первого ухода изобретателя. Одним из сторонников такой точки зрения был миллиардер Ларри Эллисон.

«Мы видели Apple с Джобсом. Мы видели Apple без Джобса», — процитировала Эллисона британская вещательная организация «Би-би-си».

В том, что Apple прошла свой пик и дальше компанию ждет только спад, был уверен и бывший инженер Apple Дэн Кроу. Об этом он заявил The Guardian. На том, что компания обречена, настаивал и колумнист Forbes Питер Коэн.

Однако скептики ошибались. Apple продолжила бить рекорды. После ухода Джобса компания первой в мире преодолела отметку в миллиард и 2 миллиарда долларов оценочной стоимости. При этом прибыль продолжила расти, даже несмотря на пандемию. И в январе этого года аудитория активных пользователей iPhone превысила миллиард человек.

Однако за 10 лет без Джобса компания выпустила всего несколько новых продуктов. Самые знаменитые — Apple Watch и AirPods. Промышленный дизайнер Ярослав Рассадин рассказал «Би-би-си», что радикальные инновации, происходившие при жизни Джобса, попросту не могут происходить постоянно.

Новым продуктом стали не гаджеты, а экосистема, которая автоматически синхронизирует и позволяет мгновенно передавать файлы между компьютерами, смартфонами и планшетами. Такую точку зрения высказал сооснователь стартапа Endel Олег Ставицкий.

«Все разрозненные продукты Apple наконец объединились в единую, очень тесно взаимодействующую между с собой экосистему. Они постоянно между собой переговариваются. И непонятно, зачем дополнительные продукты, если те, что есть, начали между собой взаимодействовать», — подчеркнул Ставицкий.

Но сторонники Джобса верят, что, будь он жив, принимал бы более смелые решения, чем его преемник. В это верит и Глущенко. По его мнению, сейчас компания находится в цикле бесконечных улучшений.

«Джобс <…> вел дела в режиме стартапа и быстрой реакции, урезания издержек. Он сокращал модельный ряд компьютеров с десятка моделей до двух, чтобы сэкономить время инженеров. Теперь это совсем другая компания, с другими ресурсами и ответственностью перед инвесторами», — пояснил Глущенко.

Курс на Китай и отношения с властями США

Во времена Джобса компания ориентировалась на американский и европейский рынки. Однако стремительно разбогатевший Китай со временем начал диктовать свои условия и стал не только важным рынком, но и производственной базой компании. Apple перенесла производство в КНР еще при своем основателе, но именно при Куке компания сделала ставку на китайские заводы с дешевой рабочей силой и высокой производительностью.

Эту политику пришлось защищать перед властями США — сначала Джобсу, а затем и Куку. Последний оказался дипломатичнее предшественника и выдержал давление двух администраций, выстроив хорошие отношения с Дональдом Трампом, который объявил Китаю торговую войну. Экс-глава США даже называл Кука своим другом и согласился убрать продукты Apple из введенных им тарифов на китайскую продукцию. Так Кук сохранил курс Джобса на Китай.

Ценности и магия Стива Джобса

Китайский рынок — не единственный курс Джобса, который сохранила компания. Он был визионером. Изобретателя в равной степени интересовали полупроводники, наследие художественной школы Bauhaus и дзен-буддизм. Он одним из первых понял важность функционального и минималистичного дизайна. По мнению Ставицкого, наследие Джобса — «это фундаментальная идея о том, что настоящая магия происходит на пересечении современных технологий и искусства». На сегодня в мире нет настолько же яркой личности, какой был Джобс. В этом уверен Рассадин.

По мнению собеседника «360» Дяченко, величайшее наследие основателя Apple, которое по сей день приносит компании миллиарды долларов, — это созданное им уникальное восприятие продукции бренда как пропускного билета в высокое общество.

«„У тебя Apple — ты особенный, лучше остальных…“ — такие мысли доносит бренд до потребителя. После смерти Джобса новое руководство компании продолжает следовать прежней идеологии бренда в продажах. Например, новая модель iPhone 13 Pro в рекламных видеокреативах представляет себя как проводник в мир кино. Компания как бы говорит, что с новой моделью iPhone твои видео будут равны по качеству профессиональной киносъемке. Apple продолжает продавать нам доступ к новым возможностям, а не простые технологичные девайсы», — пояснил собеседник.

Именно поэтому очереди перед магазинами Apple продолжают выстраиваться по сей день и наследие Стива Джобса продолжает жить, уверен Дяченко.