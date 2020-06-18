Дешевый выход из пандемии. Теперь дексаметазон преподносят как панацею

Британские ученые представили исследование о пользе дексаметазона в лечении коронавирусной инфекции. ВОЗ назвала это «научным прорывом». Однако российские фармакологи настроены крайне скептически.

Исследование ученых Оксфорлского университета показало, что при применении дексаметазона более чем на треть снижается смертность от коронавирусной инфекции. Особенно это касается тяжелой формы заболеваний — например, среди пациентов, подключенных к искусственной вентиляции легких, количество летальных исходов сократилось на 33%, среди пациентов с ЭКМО (насыщение крови кислородом) — на 20%.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Габрейесус уже назвал исследование «спасительным научным прорывом», а дексаметазон — первым препаратом, который доказал свою эффективность при лечении пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке. Но можно ли это в действительности считать панацеей?

Что такое дексаметазон

Дексаметазон относится к гормональным препаратам, это синтетический аналог гормона надпочечников. По словам российского фармаколога Александра Эдигера, дексаметазон — в современной медицине вещь незаменимая. Также важно понимать, что он относится к иммуносупрессорам — то есть он подавляет иммунный ответ при вирусных заболеваниях. Таким образом, он подавляет и воспалительную реакцию.

Как пояснил «360» Александр Эдигер, еще на начальном этапе распространения коронавируса можно было наблюдать массовые случаи цитокинового шторма — осложнения COVID-19, при котором реакция иммунной системы может стать летальной для человека. Поэтому встал вопрос об активном применении стероидных гормонов — глюкокортикоидов, к которым относится и дексаметазон — подавляющих иммунный ответ.

Однако, по словам Эдигера, тогда ученые не отнеслись к этому серьезно, поскольку при предыдущих вспышках коронавирусных инфекций — SARS и MERS — использование этих препаратов не дало удовлетворительных результатов.

Но сейчас, после полугода с начала пандемии, стало ясно, что человечество имеет дело с вирусом, при котором во многих случаях иммунную реакцию подавлять необходимо, поэтому вопрос о применении глюкокортикоидов и, в частности, дексаметазона, вновь стал актуальным.

Что говорят ученые

Некоторые российские фармакологи выразили недоумение по поводу заявлений ВОЗ и британских ученых. В частности, фармацевт Ирина Булыгина сказала, что дексаметазон применяется при острых аутоиммунных заболеваниях, но только в комплексе с другими препаратами.

Когда вирус затрагивает всю иммунную систему и идет тяжелое развитие, дексаметазон снимает симптоматику, но он не лечит. Поэтому я вообще не понимаю, как британские ученые собрались лечить им коронавирусную инфекцию. Ирина Булыгина ведущий фармацевт, коммерческий директор компании «Дальхимфарм».

Александр Эдигер, в свою очередь, заметил, что заявление о необходимости дексаметазона только в случаях с тяжелой формой и его ненужности при легкой форме абсолютно несостоятельны. Ведь при легкой форме заболевания всегда проводится профилактика осложнений — и в этом случае дексаметазон действительно необходим, наряду с другими глюкокортикоидами. Он может, например, предотвратить отек легких.

Тем не менее, ученые пока еще не пришли к единому мнению относительно пользы глюкокортикоидов — по словам Эдигера, реакция иммунной системы на них иногда бывает непредсказуемой, и не всегда ее ответ надо подавлять «любой ценой».

Поэтому заявление о том, что дексаметазон — это панацея при тяжелых ситуациях, вызвано, по мнению ученого, одним лишь желанием сотворить сенсацию на ровном месте. Точно так же, как это было, например, в случае с гидроксихлорохином, который ВОЗ теперь окончательно «забраковала».

Заявление ВОЗ — убогое политиканство и желание реабилитироваться за предыдущие «вбросы». Александр Эдигер эксперт по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог.

Фармаколог также напомнил, что ВОЗ не имеет отношения к медицине, но имеет отношение к фондовым рынкам. И сейчас организации важно найти максимально дешевый выход из тяжелой ситуации с пандемией. Дексаметазон подходит для этого идеально: это недорогой препарат, который свободно продается. В России он тоже присутствует в каждой аптеке.