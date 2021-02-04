Дешевый газ для немцев важнее всего. Почему Германия до последнего будет сражаться за «Северный поток — 2»
Должен и будет достроен
Гердт отметил, что цены на газ должны стать немножечко ниже, потому что в энергетическую корзину поступает продукт, который в среднем дешевле, чем все остальные источники, в ней находящиеся.
И именно поэтому „Северный поток —2“ и будет достроен
Это повлияет и на простого обывателя, пояснил он. По крайней мере не будет повышения коммунальных услуг, и услуг на энергоносители: электричество, газ, объяснил Гердт.
«Увеличит конкурентоспособность нашей промышленности, индустрии, то есть здесь все правильно и именно поэтому мы за „Северный поток —2“ так долго бились, стояли и будем стоять», — отметил депутат бундестага.
Запуск СП-2 снизит цены на газ
Запуск «Северного потока — 2» снизит цены на газ на европейском топливном рынке, заявили накануне в Министерстве экономики ФРГ в ответ на запрос депутата Левой партии в бундестаге Дитмара Барча.
Ведомство указало, что путь, по которому через «Северный поток — 2» газ будет поступать в Европу, приблизительно на две тысячи километров короче, чем путь транзита по существующей Газотранспортной системе Украины, сообщил портал RND. Также он требует меньших финансовых затрат, чем существующая система.
«Северный поток — 2» соответствует «современному уровню технического развития» и служит «в основном для обеспечения Европы природным газом, а не только для диверсификации в снабжении Германии», отмечено в сообщении ведомства.
Сам депутат Левой партии в бундестаге Дитмар Барча подчеркнул, что это хорошая новость, поскольку цена на электроэнергию в Германии — одна из самых высоких в мире.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.