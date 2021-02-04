Ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» приведет к снижению цен на газ на европейском рынке, полагает федеральное правительство Германии. Депутат бундестага Вальдемар Гердт в разговоре с «360» объяснил, что снижение стоимости логически обосновано. По его словам, «„Северный поток —2“ должен и будет достроен».

Должен и будет достроен

Гердт отметил, что цены на газ должны стать немножечко ниже, потому что в энергетическую корзину поступает продукт, который в среднем дешевле, чем все остальные источники, в ней находящиеся.

И именно поэтому „Северный поток —2“ и будет достроен Вальдемар Гердт

Это повлияет и на простого обывателя, пояснил он. По крайней мере не будет повышения коммунальных услуг, и услуг на энергоносители: электричество, газ, объяснил Гердт.

«Увеличит конкурентоспособность нашей промышленности, индустрии, то есть здесь все правильно и именно поэтому мы за „Северный поток —2“ так долго бились, стояли и будем стоять», — отметил депутат бундестага.

Запуск СП-2 снизит цены на газ

Запуск «Северного потока — 2» снизит цены на газ на европейском топливном рынке, заявили накануне в Министерстве экономики ФРГ в ответ на запрос депутата Левой партии в бундестаге Дитмара Барча.

Источник фото: РИА «Новости» / Илья Питалев

Ведомство указало, что путь, по которому через «Северный поток — 2» газ будет поступать в Европу, приблизительно на две тысячи километров короче, чем путь транзита по существующей Газотранспортной системе Украины, сообщил портал RND. Также он требует меньших финансовых затрат, чем существующая система.

«Северный поток — 2» соответствует «современному уровню технического развития» и служит «в основном для обеспечения Европы природным газом, а не только для диверсификации в снабжении Германии», отмечено в сообщении ведомства.

Сам депутат Левой партии в бундестаге Дитмар Барча подчеркнул, что это хорошая новость, поскольку цена на электроэнергию в Германии — одна из самых высоких в мире.

Источник фото: РИА «Новости» / Дмитрий Лельчук

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.