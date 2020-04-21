Дешевые лекарства стали убыточными для фармкомпаний. Поход в аптеку влетит в копеечку?

Российские фармкомпании готовы отказаться от выпуска дешевых парацетамола, димедрола, глюкозы и ибупрофена. В текущей экономической ситуации и жесткого ценового регулирования их производство стало убыточным. Что будет с рынком недорогих лекарств и хватит ли доступных препаратов пациентам?

Крупные российские фармацевтические компании могут прекратить выпуск примерно 50 дешевых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП). Среди них парацетамол, раствор глюкозы, димедрол и ибупрофен. Их производство уже было нерентабельным из-за низкой отпускной цены. А рост доллара и удорожание импорта лекарственных субстанций из-за коронавируса ухудшило ситуацию. Об этом компании «Биосинтез», «Дальхимфарм», «Фармстандарт» и «Озон фармацевтика» уже предупредили Минпромторг, сообщил «Коммерсант».

Цена субстанции для ибупрофена выросла с 22,3 до 28 долларов за килограмм, парацетамола с 4,7 до 5,8 доллара. Выпуск упаковки из 20 таблеток парацетамола обходится «Биосинтезу» в 16,46 рубля. Максимально допустимая цена при этом составляет 10,1 рубля, поэтому компания свернула производство. С остальными, указанными в письме министерству препаратами, такая же ситуация.

Стоимость ЖНВЛП зарегистрировали еще в 2009 году. Ежегодно производители могут индексировать их на размер инфляции, но не более, чем на 6%. С 2020 года в России действует новая методика ценообразования. Так, стоимость новых лекарств не может быть выше, чем в ряде других стран. А цена аналогов-дженериков назначается с понижающим коэффициентом. Это вполне устроило бы отрасль, если бы государство не добавило еще одно правило: если новые цены превышают действующие, их нужно перерегистрировать и снизить.

Необходимо найти компромиссное решение, убежден зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, чтобы в первую очередь обеспечить людей доступными лекарствами, но и учесть интересы бизнеса.

«Я думаю, мы в ближайшее время рассмотрим этот вопрос на заседании нашего комитета по охране здоровья. Совершенно справедливо производители задают вопрос. Это, конечно, нужно решать, посмотреть экономику. Думаю, будет экспертный совет [куда войдут представители] и со стороны фармпроизводителей и со стороны правительства», — заявил «360» парламентарий.

В Минппромторге уже готовят предложения по изменению правила обязательной перерегистрации лекарственных цен, сообщило РИА «Новости».

Острая проблема

В России зарегистрированы около 150 разных торговых наименований того же ибупрофена, рассказал «360» глава Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев. Дженериков настолько много, что никакого риска для рынка, если шесть-семь компаний перестанут их выпускать, нет. Но даже если он возникнет, а такие ситуации уже происходили с другими лекарствами, на выручку российским покупателям придет Белоруссия.

«У них эта отрасль фактически государственная. Они идут на демпинг за счет увеличения рынка, государство им компенсирует. Поэтому здесь есть моменты, чтобы пациент остался удовлетворен. Ну, и надо смотреть по препаратам. Ибупрофена у нас полно, проблем с ним не было и, думаю, не будет никогда», — подчеркнул глава АРФП.

Тем не менее фармацевтические компании подняли острую для отрасли проблему. Глава АРФП даже не исключил, что выпуск могут прекратить не семь, а гораздо больше компаний.

«Производство некоторых препаратов нерентабельно из-за существующего правила удержания цены, так называемое регулирование. Хотя это не регулирование, а петля на шею производителей. Что ты не имеешь право ежегодно поднимать цену (на препарат из списка ЖНВЛП — прим. ред.) больше, чем на размер инфляции», — сказал Дмитриев.

Если разница в себестоимости и отпускной цене незначительная, производители компенсируют ее повышая стоимость других лекарств. Или удержания себестоимости покупкой более дешевой субстанции. В текущей ситуации — падении рубля и росте цен на импорт — это нереально. Производство по навязанным государством ценам стало не то что нерентабельным, а убыточным.

Разумное регулирование

За пять лет, прошедших с момента введения правила, с рынка ушли порядка 900 торговых наименований препаратов. Некоторые потом вернулись, зарегистрировавшись под новым названием, новой формой выпуска и упаковкой. Таким образом получалось приподнять цены.

«Но есть законы экономики, которые не обойдешь. Либо мы будем давить и потеряем эти препараты, либо мы разумно отпустим цены [на препараты до 100 рублей]. В том коридоре, в котором реально выросли цены (на субстанции — прим. ред.) и изменился курс доллара. Тогда мы сохраним производство», — пояснил глава АРФП.

Разрешенное удорожание дешевых лекарств на размер инфляции ничем не помогает производителям. Если препарат стоит пять тысяч рублей, то повышение на 4% — существенно. А при цене в восемь-десять рублей — ничтожно.

Если государство хочет регулировать оптовые и розничные наценки, убежден эксперт, они должны назначаться не на стоимость, а на упаковку. Ведь для товаропроводящей цепи обслуживание одной упаковки примерно одинаково как для дорогих, так и для дешевых лекарств. При этом условии аптекам выгоднее приобретать более дорогие лекарства, ведь на них можно больше заработать.