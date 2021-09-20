Дешевое оружие для начинающего убило 6 человек. Главное о ружье пермского стрелка

В Перми стрелок открыл огонь в университете. В результате погибли шесть человек и 24 пострадали. Ему удалось законно получить оружие для нападения. Бывшие одноклассники рассказывали, что стрелок всегда интересовался военной темой. «360» собрал все, что известно об оружии стрелка.

Стрелок напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет и убил шесть человек, 24 человека пострадали из-за стрельбы. Нападавший оказался студентом того же университета. Его остановил сотрудник ДПС, который один из первых прибыл на место стрельбы. Стрелка госпитализировали после ранений во время задержания. Его поместили в реанимацию.

По словам очевидцев, стрелок попал в здание Пермского государственного национального исследовательского университета со стороны вокзала «Пермь II». Стрелок открыл огонь на входе, где был охранник.

Выяснилось, что всего в университете было два охранника, в здании были также установлены турникеты. Больше никакой защиты не было предусмотрено. По словам очевидцев, второй охранник просто стал звонить в полицию.

Оружие стрелка из Перми

Бывшие одноклассники стрелка рассказали, что тот увлекался оружием и интересовался войной. На уроках он любил такие темы. Знакомая по школе также рассказала, что у нападавшего были нацистские наклонности. Она отметила, что молодой человек постоянно говорил про Гитлера и про оружие.

Стрелок также называл людей биомусором и грозился устроить бойню еще в школе, когда ему поставили плохую оценку. Он заявлял, что когда у него появится оружие, то расстреляет всех.

При нападении на вуз молодой человек использовал турецкое ружье Huglu Atrox T pump synthetic. Эксперт по оружию Вячеслав Ванеев рассказал «360», что это оружие относится к сегменту эконом-класса и стоит около 25 тысяч рублей.

Приобретают его начинающие стрелки, молодые ребята. У них, естественно, не очень богатый бюджет. Поэтому неудивительно, что у этого молодого человека было это оружие Вячеслав Ванеев.

Востребованность бюджетного оружия объясняется экономическими трудностями. Как правило, в этой ценовой категории представлено оружие китайских и турецких производителей.

По словам специалиста, данное оружие можно приобрести как и все виды гражданского оружия по одним и тем же процедурам. Сначала человек должен пройти осмотр у психиатра-нарколога и медицинские комиссии.

«После обучения на знание оружейного законодательства, первой медицинской помощи и обращения с оружием вам выдается сертификат о том, что вы умеете обращаться с оружием. После этого вы подаете заявление на Госуслугах для получения лицензии на приобретение оружия. А после вы приобретаете так называемую „руку“ на ношение и хранение оружия», — отметил Ванеев.

По его словам, при всей легкости сказанного, эта процедура сложная и хорошо отфильтровывает психов и преступников. Тем не менее случаются ошибки.

«Человек — сложный организм, и мы не можем быть застрахованы от того, что он при получении оружия здоров, а после может заболеть психическим заболеванием», — отметил специалист.

Давняя проблема

Стрельба в университете в Перми — не первый случай массового убийства в учебном заведении. В мае в Казани 19-летний Ильназ Галявиев напал на школу № 175. В результате погибли девять человек. Доцент института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин напомнил «360», что существует созданная им концепция Концепция Российской психологической безопасности. Согласно ей в обществе существует проблема, когда люди с психическими нарушениями становятся опасными для общества.

«Это наркоманы, алкоголики, которые в силу деградации занимают должности, работают где-то, и у нас деградируют кадры. Второе, когда люди психическими нарушениями ведут себя преступно по отношению к обществу, <...> поэтому необходим психиатрический контроль за людьми», — отметил Гарифуллин.

По его словам, этот контроль сейчас низкий, и по стране свободно разгуливают люди с психическими отклонениями, которые не стоят на учете. Зачастую именно родители не подают заявления, поскольку боятся, что их детей лишат прав. Проблема осложняется и фактором виртуализации.

Трагедии, которые произошли в Казани и в Перми, могут нанести мощную психотравму. Гарифуллин отметил, что многие поймут, что стрельба может коснуться любого города.