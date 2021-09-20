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    20 сентября 2021, 20:01

    Дешевое оружие для начинающего убило 6 человек. Главное о ружье пермского стрелка

    Екатерина Андронова, Ольга Морозова

    В Перми стрелок открыл огонь в университете. В результате погибли шесть человек и 24 пострадали. Ему удалось законно получить оружие для нападения. Бывшие одноклассники рассказывали, что стрелок всегда интересовался военной темой. «360» собрал все, что известно об оружии стрелка.

    Дешевое оружие для начинающего убило 6 человек. Главное о ружье пермского стрелка

    Стрелок напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет и убил шесть человек, 24 человека пострадали из-за стрельбы. Нападавший оказался студентом того же университета. Его остановил сотрудник ДПС, который один из первых прибыл на место стрельбы. Стрелка госпитализировали после ранений во время задержания. Его поместили в реанимацию.

    По словам очевидцев, стрелок попал в здание Пермского государственного национального исследовательского университета со стороны вокзала «Пермь II». Стрелок открыл огонь на входе, где был охранник.

    Выяснилось, что всего в университете было два охранника, в здании были также установлены турникеты. Больше никакой защиты не было предусмотрено. По словам очевидцев, второй охранник просто стал звонить в полицию.

    Оружие стрелка из Перми

    Бывшие одноклассники стрелка рассказали, что тот увлекался оружием и интересовался войной. На уроках он любил такие темы. Знакомая по школе также рассказала, что у нападавшего были нацистские наклонности. Она отметила, что молодой человек постоянно говорил про Гитлера и про оружие.

    Стрелок также называл людей биомусором и грозился устроить бойню еще в школе, когда ему поставили плохую оценку. Он заявлял, что когда у него появится оружие, то расстреляет всех.

    При нападении на вуз молодой человек использовал турецкое ружье Huglu Atrox T pump synthetic. Эксперт по оружию Вячеслав Ванеев рассказал «360», что это оружие относится к сегменту эконом-класса и стоит около 25 тысяч рублей.

    Приобретают его начинающие стрелки, молодые ребята. У них, естественно, не очень богатый бюджет. Поэтому неудивительно, что у этого молодого человека было это оружие

    Вячеслав Ванеев.

    Востребованность бюджетного оружия объясняется экономическими трудностями. Как правило, в этой ценовой категории представлено оружие китайских и турецких производителей.

    По словам специалиста, данное оружие можно приобрести как и все виды гражданского оружия по одним и тем же процедурам. Сначала человек должен пройти осмотр у психиатра-нарколога и медицинские комиссии.

    «После обучения на знание оружейного законодательства, первой медицинской помощи и обращения с оружием вам выдается сертификат о том, что вы умеете обращаться с оружием. После этого вы подаете заявление на Госуслугах для получения лицензии на приобретение оружия. А после вы приобретаете так называемую „руку“ на ношение и хранение оружия», — отметил Ванеев.

    По его словам, при всей легкости сказанного, эта процедура сложная и хорошо отфильтровывает психов и преступников. Тем не менее случаются ошибки.

    «Человек — сложный организм, и мы не можем быть застрахованы от того, что он при получении оружия здоров, а после может заболеть психическим заболеванием», — отметил специалист.

    Давняя проблема

    Стрельба в университете в Перми — не первый случай массового убийства в учебном заведении. В мае в Казани 19-летний Ильназ Галявиев напал на школу № 175. В результате погибли девять человек. Доцент института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин напомнил «360», что существует созданная им концепция Концепция Российской психологической безопасности. Согласно ей в обществе существует проблема, когда люди с психическими нарушениями становятся опасными для общества.

    «Это наркоманы, алкоголики, которые в силу деградации занимают должности, работают где-то, и у нас деградируют кадры. Второе, когда люди психическими нарушениями ведут себя преступно по отношению к обществу, <...> поэтому необходим психиатрический контроль за людьми», — отметил Гарифуллин.

    По его словам, этот контроль сейчас низкий, и по стране свободно разгуливают люди с психическими отклонениями, которые не стоят на учете. Зачастую именно родители не подают заявления, поскольку боятся, что их детей лишат прав. Проблема осложняется и фактором виртуализации.

    Трагедии, которые произошли в Казани и в Перми, могут нанести мощную психотравму. Гарифуллин отметил, что многие поймут, что стрельба может коснуться любого города.