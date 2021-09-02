Деревья кричат о помощи, но их не слышат. Планета скоро обеднеет на 30% видов

Почти треть видов деревьев в мире находится под угрозой исчезновения. Основной причиной уничтожения лесов эксперты британской природоохранной организации Botanic Gardens Conservation International (BGCI) считают деятельность человека, а также глобальное изменение климата.

Тревожный сигнал для мира

Экологи опубликовали отчет по данным наблюдений за последние пять лет, в котором говорится о риске гибели 17 510 видов деревьев. Кроме того, у 440 видов деревьев в дикой природе сегодня осталось меньше 50 особей.

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В целом, количество видов деревьев, которые находятся под угрозой исчезновения, вдвое превышает число находящихся под угрозой исчезновения птиц, млекопитающих, земноводных и рептилий вместе взятых.

«Этот отчет — тревожный сигнал для всех во всем мире о том, что деревьям нужна помощь», — сказал в своем заявлении генеральный секретарь BGCI Пол Смит.

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В качестве исчезнувших уже сейчас зарегистрировано 142 породы. Главные угрозы для лесов — вырубки, распространение вредителей и болезней. На исчезновение видов деревьев оказывает влияние и изменение климата.

Наибольшему риску исчезновения подвержены такие виды, как магнолии и диптерокарпы. Обычно эти деревья встречаются в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Дубы, клены и черное дерево также сталкиваются с угрозами, говорится в докладе.

Болезнь деревьев в США

В горах Сьерра-Невада в Северной Америке широкое распространение получила болезнь деревьев, которая раньше никогда не затрагивала эти районы из-за того, что там был холодный для нее климат.

Речь идет о так называемой пузырчатой ржавчине сосен. Заболевание лесов вызывает определенный вид грибов — Cronartium ribicola. Оно приводит к тому, что начинают отмирать отдельные ветви, а потом погибает целое дерево.

На горные вершины Сьерра-Невада пик тепла пришел в последние 15-20 лет. Пораженная грибами территория серьезно расширилась, появилась угроза для национальных парков США.

За все время существования патогена Cronartium ribicola численность сосен в США значительно уменьшилась. Примечательно, что этот гриб может поражать не только сосны, но и многие другие виды растений. Например, смородину или крыжовник.

Cronartium ribicola уже привела к значительному сокращению количества видов белой сосны в Штатах. Теперь и этот вид попадет в список видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Чем грозит исчезновение деревьев

Деревья считаются жизненно важными для борьбы с глобальным потеплением и изменением климата, они помогают поддерживать естественную экосистему. Исчезновение лишь одного вида может привести к потере многих других, говорится в докладе.

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«Каждый вид деревьев имеет значение — для миллионов других видов, зависящих от деревьев, и для людей во всем мире», — добавил Смит.

На сегодняшний день под угрозой исчезновения находятся тысячи разновидностей деревьев в шести странах мира, наиболее богатых по разнообразию древесных пород. Лидирует в этом списке Бразилия. В стране риску исчезновения подвержены 1788 видов. Также проблема остро выражена в Индонезии, Малайзии, Китае, Колумбии и Венесуэле.

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По меньшей мере 180 видов деревьев находятся под прямой угрозой исчезновения из-за повышения уровня моря и суровых погодных условий, указано в докладе. Особенно это грозит островным видам, таким как магнолии в Карибском бассейне.

«Это особенно беспокоит, потому что на многих островах растут виды деревьев, которые больше нигде не встречаются», — указано в отчете.

Основная угроза — деятельность человека

Экологи бьют тревогу и призывают к незамедлительным действиям по предотвращению возможной глобальной катастрофы. В докладе исследователи определили главные причины истребления деревьев.

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Первой из них стало сельское хозяйство. Как указано в документе, создание полей под сельскохозяйственные культуры наносят вред на 29%, под животноводство — на 14%. Вторую строчку занимают лесозаготовки (27%), следом идут строительство (13%) и горнодобывающая промышленность (9%).

При этом экологи отмечают, что изменение климата и экстремальные погодные условия являются новыми угрозами.

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