Депутаты сбегают, полиция теснит демонстрантов. Как взбунтовались бизнесмены в Киеве

В Киеве началась новая волна протестов, в этот раз не на фоне политических настроений. Виной всему теперь новые налоговое законы, против которых усиленно выступают местные предприниматели. Именно они и пришли к стенам Верховной рады, в которую попытались прорваться силой. У стен здания началась потасовка с полицией, есть пострадавшие.

Требования к налоговому кодексу

Протесты со стороны бизнеса начались на Украине далеко не вчера. Более того, несколько лет назад акция была объявлена бессрочной. Все обострилось с началом пандемии, когда из-за введенных ограничений предприниматели начали терпеть большие убытки. Сначала протестующие требовали не вводить в стране локдаун. Затем их требования становились все шире и шире.

На текущий момент пришедшие к стенам Рады бизнесмены настаивают на том, чтобы народные избранники приняли законопроект об упрощенном использовании кассовых аппаратов. Среди требований есть и другие послабления, особенно в налоговой сфере. Изменения они хотят прописать в Налоговом кодексе страны. Однако депутаты делать это не спешат, и люди решили начать акции протеста.

Как начались протесты

Поначалу митингующие, как водится в Киеве, начали шествие по центральным улицам. Потом, когда должной реакции от властей не последовало, они направились к стенам парламента, чтобы продолжить свои протесты уже там. Самые активные участники акции были настроены решительно и пытались проникнуть внутрь стен Рады, однако путь им ожидаемо преградили правоохранители.

Некоторые участники митинга оказались задержаны, основную часть толпы удалось вытеснить подальше от самого здания Верховной Рады. Но прекратить столкновения в Киеве это не помогло. Бизнесмены перешли к более решительным действиям: в ход пошли дымовые шашки и файеры. Известно, что один из нацгвардейцев почувствовал себя плохо, ему понадобилась помощь медиков.

Проблемы для бизнесменов

Новые инициативы киевских властей направлены на то, чтобы вывести бизнес из тени. Такие требования — сделать деятельность в стране более прозрачной — выставляет даже Евросоюз, на соединение с которым нацелена политика официального Киева, эта цель даже закреплена поправками в Конституцию Украины. Однако на деле все пошло не совсем так, как планировалось.

Перемены для бизнеса ввели в стране слишком быстро. Скорость внедрения новых правил оказалась высокой, а инфраструктура — не подготовленной к таким переменам. С 1 января в стране ввели новый закон об обязательных кассовых аппаратах, но цены на них завышены. К тому же, постоянно не работает приложение, через которое предприниматели должны отправлять данные о своей деятельности в налоговую службу. Это все очень мешает продуктивной работе, и люди не нашли другого выхода, чем в очередной раз выйти на улицы.

Итоги акции

В итоге перемен добиться у бизнесменов пока не получается. Депутатов Рады вместо принятия новых законов просто эвакуировали из здания по подземным ходам, когда назревала угроза прорыва в здание протестующих.

Данные о пострадавших в ходе митингов разнятся. Сами активисты заявляют о 100 раненых и, возможно, одном убитом. В полиции смерть человека опровергают и заверяют, что мужчине сразу же оказали медицинскую помощь, как только ему стало плохо. Официально сообщается только о троих пострадавших и 19 задержанных, которых позже отпустили.

Продолжение митингов

В декабре 2020 года украинские бизнесмены уже обещали, что акция станет бессрочной. Сегодня они еще раз это повторили. Следующая волна протестов пока назначена на среду, 26 января — активисты собираются выйти на улицы уже с утра.

Разойтись митингующие решили только поздно вечером, тогда же обстановка в Киеве стала спокойнее, прекратились столкновения с силовиками.