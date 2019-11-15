Депутаты опровергли запрет на посуточную аренду квартир

В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг. Их придется предварительно перевести в нежилой фонд. «360» рассказывает, как это скажется на рынке аренды квартир и работе сервисов вроде AirBnb и Booking.com.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее оказывать гостиничные услуги в квартирах. Открывать в них гостиницы или хостелы можно, только переведя недвижимость в нежилой фонд.

Постановление узаконило новую редакцию Правил пользования жилыми помещениями. Теперь их нельзя превращать в промышленные предприятия, а заниматься миссионерством можно только в случаях, предусмотренных статьей 16 закона «О свободе совести и религиозных объединениях».

В то же время документ разрешает использовать квартиру для профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности, если она не будет мешать соседям.

Страхи участников рынка

1 октября 2019 года в России вступили в силу поправки в часть 3 статьи 17 Жилищного кодекса, запрещающие размещать гостиницы и хостелы в жилых домах. Также в законопроекте отмечалось, что квартира не может использоваться для услуг по временному размещению граждан.

После публикации постановления некоторые эксперты выразили опасения по поводу работы сервисов посуточного бронирования жилья туристами: AirBnb, Booking.соm, «Островок» и других. Получить их комментарии «360» не удалось. В беседе со Znak.com генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков пояснил, что постановление ставит под запрет посуточную аренду квартир. Из-за этого рынок потеряет около трети участников.

Как пояснил руководитель практики недвижимости и строительства адвокатского бюро LOYS Николай Хмелевский, вопросы появились после изменений в статье 17 Жилищного кодекса и отсутствии четких разъяснений по поводу почасовой и посуточной аренды квартир.

Без паники

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Юрий Смирнов пояснил «360», что поводов для опасений нет. Гражданский кодекс разрешает сдавать жилье в аренду, причем на любой срок, но при заключении договора найма и уплаты налогов. Поэтому тем, кто пользуется услугами AirBnb, Booking.соm и их аналогов или арендует квартиру у собственника, волноваться не стоит.

«Если кто-то сдает квартиру семье, которая приехала на отдых в Крым, — это же не хостел и не гостиница, где в одной комнате порой находится по 10-12 человек. Ее будет занимать одна семья, а это, как правило, законопослушные, добросовестные граждане. Приехали на отдых, просто гостиница им, может, не по карману», — добавил парламентарий.

Депутат комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов подтвердил «360», что постановление не запрещает гражданам сдавать квартиры в аренду, если деятельность ведется законно. Постановление Медведева, сказал парламентарий, лишь привело Правила пользования жилыми помещениями в соответствие с ранее принятыми поправками в Жилищный кодекс.

«Никто не может в нашей стране ограничить краткосрочную аренду, так как это свобода распоряжения имуществом и это гражданско-правовые отношения. А для гостиничных услуг есть перечень требований как для бизнеса, в частности, регистрация жильцов в ФМС и прочее», — пояснил Пахомов.