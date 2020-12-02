Депутата задержали после гей-вечеринки за то, что вышел на улицу. Всю жизнь он боролся против однополых браков

В Брюсселе на гей-вечеринке поймали депутата Европарламента от Венгрии Йожефа Сайера. Он нарушил коронавирусные ограничения, когда вышел на улицу. Комичность истории в том, что Сайер — поборник консервативных ценностей и в свое время выступал против гей-браков.

В подвале одного из баров Брюсселя в конце ноября организовали гей-вечеринку, на которой собрались 25 человек, передает Euronews. Причем, по данным La Derniere Heure, заведение находилось в нескольких десятках метров от полицейского комиссариата в центре Брюсселя.

Полицию вызвали из-за шума, так как в период пандемии в городе действуют коронавирусные ограничения. Там не работают бары, кафе, рестораны, ночные клубы и дискотеки, кинотеатры и парки развлечений. А с 22:00 до 06:00 действует комендантский час.

Среди участников мероприятия был один идентифицированный евродепутат — Йожеф Сайер. На вечеринке были еще как минимум два человека с дипломатическими паспортами. Их имена не уточняются.

«В бельгийской прессе появилась статья о домашней вечеринке в Брюсселе, на которой я присутствовал в пятницу (27 ноября — прим. ред.). После того как полицейские предъявили удостоверения, я заявил, что являюсь представителем [страны в Европарламенте]. Так как у меня не было документов, полицейские провели необходимые процедуры, дали мне устное предупреждение и отвезли домой», — сказал Сайер.

Но брюссельская пресса (в том числе Euronews) описала другую картину, ссылаясь на очевидцев. Задержание участников вечеринки произошло во время оргии, а Сайера на мероприятии заметил житель соседнего дома. Когда подъехали правоохранители, Сайер якобы пытался сбежать, крича о своей депутатской неприкосновенности.

Когда полиция его догнала, то заметила у него окровавленные руки и рюкзак, в котором находились наркотики. Кровь, предположительно, появилась из-за полученной травмы при попытке сбежать. Документов при Сайере не было, но он представился своим именем.

Когда пресса еще не знала о вечеринке, Сайер увидел свою главную вину в том, что нарушил правила карантина. Сайер извинился за нарушение коронавирусных ограничений и признался, что готов понести наказание. 29 ноября, когда никакой конкретики по поводу его веселья на гей-вечеринке не было, он направил спикеру Европарламента Давиду Сассоли заявление об отказе от депутатского мандата. Свое решение отречься от места в парламенте Сайер тогда объяснил тяжелой политической работой. Но потом все-таки признался, что причина ухода связана именно с секс-вечеринкой.

Всем участникам гей-вечеринки назначили штрафы за нарушение карантинных мер в размере 250 евро, передает The Guardian. В отделении полиции никого не держат.

Противоречивый депутат

Сайера избрали в ЕП от венгерской консервативной правящей партии «Фидес», которую возглавляет премьер-министр Виктор Орбан. Сайер проработал на посту депутата более 30 лет.

В своем Twitter обозреватель Даррен МакКэффи напомнил, что Сайер вместе с Орбаном в 2010 году сформировали текст Конституции Венгрии, которая защищает институт традиционной семьи и запрещает гей-парам усыновлять детей. Согласно Конституции, родителями могут стать только мужчина и женщина — многие считают соответствующую статью посягательством на права ЛГБТ.

В документе также говорится, что народ Венгрии объединяют «Бог и христианство», а за государством закрепляется обязанность защиты жизни. Причем жизнь, согласно Конституции, начинается с момента зачатия (данная статья может трактоваться как запрет на аборты).

Пользователи соцсетей отшутились в комментариях, что противники сексуальных меньшинств чаще всего сами не прочь узнать «врага» в лицо.

«Он напоролся на свой собственный меч, так сказать. Или чужой».

Другой юзер предположил, что на гей-вечеринке Сайер просто расширял свой кругозор.