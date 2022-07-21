Новосибирского депутата обвинили в «пляске на гробах». Его пост проверит СК

Следственный комитет начал проверку в отношении новосибирского депутата Хельги Пироговой. На своей странице в Twitter она опубликовала комментарий о погибших российских военных. Новосибирские депутаты уже назвали пост «глумливой пляской на гробах». После начала скандала Пирогова свой пост удалила. Но от разбора в комиссии по этике и от проверки следователями это ее не уберегло. Чиновникам и депутатам посоветовали сдерживать эмоциональные порывы.

Скандальный твит

На пост Пироговой обратил внимание руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Новосибирска Андрей Панферов. На своей странице во «ВКонтакте» он написал открытое письмо мэру города Анатолию Локтю и всем муниципальным депутатам.

Панферова возмутило кощунственное сообщение Пироговой, которое она себе позволила вынести на всеобщее обозрение. Панферов напомнил, что автор скандального сообщения постоянно работает учительницей начальных классов. Страшно представить, какие идеи она вкладывает в головы своих учеников, констатировал он.

В нашей стране имена погибших в бою всегда были окружены почетом и уважением. Здесь же — осквернение памяти, глумливая пляска на гробах Андрей Панферов руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Новосибирска.

Он призвал депутатов горсовета собрать комиссию по этике и пообещал, что направит обращение прокурору Новосибирской области.

Источник фото: Горсовет Новосибирска

В стороне не остался губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Комментарий Пироговой он назвал циничным и недопустимым.

«Речь не только о букве закона. Ведь вне зависимости от политических убеждений существуют общечеловеческие, моральные нормы. А они были грубо попраны», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

После того, как о скандале сообщили СМИ, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить пост депутата Пироговой на предмет нарушения законодательства.

Эмоциональная реакция

Депутатская комиссия по этике может только направить материалы собрания в прокуратуру или полицию. Других полномочий у муниципального парламента нет. Об этом «360» рассказала депутат Горсовета Новосибирска Светлана Каверзина.

«Хельга, скорее всего, чисто эмоционально прореагировала. Учитывая, что у нее этот Twitter только для своих, где люди могут говорить только то, что они испытывают, какие у них есть эмоции. Она там и высказалась. А кто-то мимоходом [заметил] — и понеслось», — заявила Каверзина.

Источник фото: РИА «Новости»

Депутат отметила, что о какой-либо поддержке со стороны депутатского корпуса Пироговой она не знает. Но при этом считает, что члены заксобрания имеют право на ошибку или выражение своих эмоций.

В качестве максимального наказания для коллеги она видит штраф и административное дело. По ее мнению, на уголовную статью история Пироговой не тянет.

Ответственность за слова

Депутатам, чиновникам и просто известным людям нужно внимательно следить за своими выступлениями, а также постами в социальных сетях, чтобы не нагнетать обстановку в обществе. Таким мнением, комментируя пост новосибирского депутата, поделился председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов.

Любое неоднозначное высказывание, кроме серьезных юридических последствий, может привести еще и к морально-нравственной ответственности.

Депутат напомнил, что за последние годы произошло уже несколько скандалов из-за несдержанных на язык чиновников, которые использовали, к примеру, фразы в духе «мы не просили вас рожать» и «можно прожить на макарошках». Нилов отметил, что это нанесло серьезный репутационный удар не только по авторам этих заявлений, но и по всей системе власти.

Особенно сейчас, когда мы видим, что общество перенакалено, перенапряжено, очень остро многие вещи воспринимаются Ярослав Нилов председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы.

Нилов отметил, что напряжение в обществе начало расти еще во время пандемии, когда на фоне сложной эпидемической ситуации вводили различные ограничения.

«То, что сейчас происходит в стране, в мире, это тоже накладывает определенный психологический отпечаток. Поэтому надо крайне осторожно относиться ко всему тому, что публикуется, что высказывается. <…> Не только в интересах личной безопасности, с целью непривлечения к ответственности, а исходя из общественных интересов, с целью недопущения создания ненужных точек напряженности», — подчеркнул депутат.

По поводу возможного наказания для Пироговой Нилов заявил, что этот вопрос стоит адресовать правоохранительным органам.

«Эмоционально могу сказать, что высказывание выглядит крайне мерзко», — добавил депутат.

Нилов заключил, что принятый Госдумой закон о фейках про Вооруженные силы работает, нарушителей привлекают к ответственности.