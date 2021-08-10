Камчатский депутат-миллиардер признался в случайном убийстве. Его целью был медведь, а жертвой оказался человек

Камчатский депутат-миллиардер признался в убийстве местного жителя. Он хотел отпугнуть медведей от поселка, но в темноте случайно попал в рабочего. Народного избранника ждет суд — он сам сдался полиции.

Накануне камчатский депутат Заксобрания Игорь Редькин пришел в полицию с признанием в том, что случайно застрелил человека. Все произошло 2 августа в поселке Озерновском, куда периодически приходят дикие медведи.

Случай или алкоголь?

По словам адвоката депутата Ольги Струченко, Редькин увидел животных, которые шли к населенному пункту со стороны заброшенной свалки, и, чтобы отпугнуть хищников, решил выстрелить по ним.

«Уже было достаточно сумеречно, Игорь Владимирович стрелял в медведя и был уверен, что это именно он, потому что свалка заброшенная и людей там особенно в вечернее время нет. Позднее он узнал, что был застрелен человек», — объяснила она.

Однако издание «Камчатка-Информ» сообщило, что накануне депутат якобы ездил нетрезвым по поселку на вездеходе с ружьем наперевес, а на свалку приехал не ради защиты жителей поселка, а чтобы поупражняться в стрельбе. Никаких официальных подтверждений этой информации нет.

Соболезнование и компенсация

Сам депутат заявил, что готов понести наказание за содеянное, которое назначит ему суд. Его защитница пояснила, что Редькин не скрывается от следствия и сотрудничает с ним. Сейчас подозреваемого уже задержали, вскоре ему должны избрать меру пресечения.

«Он очень сожалеет о случившемся, готов оказать семье любую поддержку и помощь», — добавила Струченко.

Однако, по данным Telegram-канала «112», жена погибшего 30-летнего рабочего Андрея Толстопятова заявила, что ей не поступали соболезнования от депутата, а о социальном статусе подозреваемого в убийстве ее мужа узнала только из новостей.

«В этот вечер мой муж зарабатывал деньги для семьи. Я потеряла мужа, мои дети потеряли отца, у меня их двое. И мой старший сын от первого брака воспитывался Андреем как родной. Для детей он был светом в окошке», — сказала женщина.

Тем не менее Струченко утверждает, что с семьей уже связались и идет обсуждение возможной компенсации вреда осиротевшей семье, передает Daily Storm.

Реакция партии

После происшествия Игорь Редькин сообщил, что принял решение уйти из политики и снять свою кандидатуру с выборов «во избежание кривотолков». В «Единой России» заявили изданию Daily Storm, что помогать Редькину не собираются, хотя знают бизнесмена только с хорошей стороны, а заместитель секретаря генпредседателя партии заявил газете «Коммерсант», что, если Редькина признают виновным, из партии его исключат.

«Произошла трагедия, и рассказывать, что он плохой, — это неправильно. Рассказывать, что он хороший, — тоже неправильно. Он предприниматель, который сделал себя сам. Крупный рыбопромышленник, занимается тем, что в городе [Петропавловске-Камчатском] строит крупнейшую гостиницу, для того чтобы привлекать туристов на Камчатку. <…> Если не считать того, что произошло, плохого про него я ничего не могу сказать», — пояснил депутат Госдумы от Камчатки Константин Слыщенко.

Игорь Редькин считается одним из самых богатых депутатов Камчатского края и России — за последние три года он задекларировал более полутора миллиардов рублей доходов.