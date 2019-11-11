Депрессия среди многоэтажек. Главное о гибели москвички, выпавшей из окна с двумя детьми

Утро 11 ноября в районе на северо-востоке Москвы началось мрачно. Среди серых однотипных многоэтажек непривычное зрелище — скорая, следователи и лента оцепления. Жительница одного из домов выпала из окна девятого этажа вместе с двумя детьми.

Женщина и девятимесячный малыш погибли. За жизнь второго ребенка сейчас борются врачи. В квартире нашли записку, в которой женщина попросила не винит в произошедшем ее мужа. Возможно, женщина покончила с собой из-за послеродовой депрессии. «360» рассказывает, что известно о погибшей и ее мотивах.

Тела матери и маленького ребенка утром в понедельник нашли около жилого дома в Бабушкинском районе столицы. По информации РЕН ТВ, речь идет об улице Чичерина. Рядом с умершими очевидцы обнаружили и живого мальчика, которому на вид около шести лет. Медики делают все возможное, чтобы спасти его.

Следственный комитет возбудил дело об убийстве. Хотя, похоже, никакой криминальной составляющей в трагических смертях нет.

Найденная записка

В квартире умершей нашли записку. Ее содержание правоохранители раскрыть отказались. По словам источника, известно, что женщина попросила «никого не винить» в случившемся. По данным Life, в послании она просила «не сажать Виталика в тюрьму». Скорее всего, речь идет о ее супруге.

Журналисты узнали, что мужа погибшей действительно зовут Виталием. Утром он уехал на работу, а через полчаса узнал о смерти жены и ребенка. Супруг уже приехал к своему дому. Там ему стало плохо. Мужчине потребовалась помощь медиков.

Источник фото: телеканал «360»

Возможные причины

Telegram-канал LIFE SНОТ назвал имя мамы двоих детей. По его информации, ей оказалась Людмила Соколова. Жильцы дома рассказали, что знали ее. Она часто гуляла с коляской во дворе. Некоторые соседи считали молодую маму немного странной.

Якобы Людмила сама говорила, что у нее послеродовая депрессия. Супруг Соколовой в разговоре с полицией подтвердил, что она тяжело перенесла вторые роды. Также есть информация, что Людмила много времени проводила в интернете, заказывая разные товары — что, впрочем, обычно для матери с маленькими детьми.

Вызов врачей

По данным РЕН ТВ, незадолго до случившегося женщина разговаривала с педиатром. С ним она общалась через дверь и не пустила в квартиру. Как написал Telegram-канала «112», Соколова жаловалась на то, что дети стали вялыми.

В свою очередь Telegram-канал Baza приводит подробности утра 11 ноября в семье Соколовой. В этот день она четыре раза звонила в скорую. Ее беспокоило кормление младшего ребенка, которому не хватало питания. Женщина говорила, что ребенку стало плохо от голода. После первого вызова скорую к ней не стали отправлять. Соколовой дали рекомендации по телефону и посоветовали вызвать на дом педиатра.

Однако она продолжала звонить врачам. В последний раз женщина набрала номер скорой за минуту до гибели. Бригада врачей все-таки приехала. Медики звонили в дверь квартиры, но никто им не открыл.