Принятый правительством США военный бюджет на 2020 год составил 738 миллиардов долларов. Эта цифра в 16 раз превосходит ассигнования российской казны на Минобороны, и сравнима с совокупными тратами на оборону всех стран мира.

Об этом на итоговой коллегии министерства обороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Генерал армии также отметил, что Россия сохраняет набранные темпы перевооружения войск, и активно создает современную военную инфраструктуру. Помимо этого, успешно решаются задачи социальной защищенности военнослужащих.

Сергей Шойгу сообщил, что на протяжении последних лет оборонный бюджет России остается неизменным. Сейчас он находится на восьмом месте в мире по военным тратам, в 2019 году опустится на девятое вследствие роста вложений других стран в оборону.

В проекте федерального бюджета на 2020–2022 годы сказано, что на расходы Минобороны России в следующем году выделено 1,894 триллионов рублей (30,5 миллиона долларов).

В 2019 году казначейство США выделило Пентагону 716 миллиардов долларов, в следующем он получит 738 миллиардов. В расходы на 2020 год включены санкции против операторов «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Свои предложения о том, против кого конкретно будут введены запретительные меры должны будут высказать госсекретарь США и глава американского Минфина.

Есть и статья расходов на противодействие «агрессии России». В документе также оговаривается продление военной помощи Украине на 300 миллионов долларов и запрет на продажу Турции истребителей F-35 в наказание за покупку российских ЗРК С-400.

К 2030 году военно-морской флот должен достичь 355 единиц. Это будет исторический максимум для флота США. Наращивать численность кораблей Вашингтон намерен начать уже сейчас.

В последнюю декаду декабря президент США Дональд Трамп во время подписания военного бюджета официально объявил о появлении в американской армии нового рода войск, Космических сил. На них выделены 40 миллионов долларов. Первоначально в Космических силах будут состоять 200 человек. Они буду защищать во Вселенной интересы США, американские спутники и вылавливать космический мусор.

Увеличивают военные расходы и страны-участницы НАТО. К 2016 году они нарастили финансирование обороны на 130 миллиардов долларов. К 2024 году эта цифра достигнет 400 миллиардов.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов усмотрел в этом подготовку к крупному вооруженному конфликту. Он подчеркнул, что в связи с устремлениями альянса в космос и переброске военных сил на восточные территории, Россия будет поддерживать свой оборонный потенциал на таком уровне, чтобы суметь отразить атаку любого государства в любой среде.

Мы умнее

О том, на какие еще статьи расходов Пентагон потратит полученные от правительства деньги подробно рассказал «360» военный эксперт Алексей Леонков.

«Почти 60% уйдет на содержание военных баз за рубежом. Сейчас их свыше 300 по всему миру и их количество увеличивается. Например, на африканском континенте. Деньги пойдут на выплату денежного довольствия личного состава, пенсиона ветеранам и прочие финансовые обязательства Пентагона. Примерно 200 миллионов долларов потратят на закупку военной техники», — подсчитал Леонков.

Остальные средства направят на различного рода военные операции, боевую подготовку и непредвиденные расходы. В частности, в дополнение к заложенной программе противодействия России, по «Северному потоку — 2» и другим обнародованным статьям расходов.

Если говорить о закупке вооружения и содержании войск, то, конечно, большая часть потратится на базы. Насколько эффективно их присутствие в различных регионах, вопрос всегда открытый. Это очень дорогое удовольствие, но американцы исповедуют доктрину силы Алексей Леонков военный эксперт.

По словам эксперта, все базы США сделаны с таким расчетом, чтобы в любой момент нарастить присутствие войск. Однако командующий Транспортного командования США (ТРАНСКОМ) генерал Уильям М. Фрейзер признавался, что переброска войск даже на наиболее перспективные базы будет занимать определенно количество времени, и это приходится учитывать.

«Вскоре в Европе состоятся учения, посвященные выявлению продолжительности логистических операций. По их результатам американцы начнут что-то исправлять, но нужно учитывать, что доставка войск, скажем, из Дувра к российским границам ляжет на плечи стран НАТО. И эти затраты бюджет США не учитывает. Совместный бюджет американцев и стран альянса превышает триллион долларов, и превосходит российский в десятки раз. При этом некоторые европейские политики утверждают, что именно Россия является источником агрессии. Хотя расходы на оборону говорят об обратном», — отметил Алексей Леонков.

Еще один эксперт «360» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко объяснил, почему же при такой разнице в финансировании Россия лидирует в сфере современных вооружений и продолжает удивлять мир новейшими военными разработками. Он напомнил о том, что американцы исповедуют доктрину глобального доминирования в мире, а Россия — оборонительную. Кроме того, армия США состоит исключительно из профессионалов, у них нет призыва.

Вашингтон также много денег вкладывает в новое оружие. У нас бюджет в 16 раз меньше, но расходование средств эффективнее. За счет этого мы добиваемся успехов. Не мы догоняем, а нас догоняют Игорь Коротченков главный редактор журнала «Национальная оборона».

Эксперт добавил, что у России нет глобальных амбиций, но своих союзников она успешно защищает. Например, если вспомнить сирийскую операцию. Коротченко подчеркнул, что соотношение цена-качество в России более эффективно. Фактически, Москва поддерживает стратегический паритет с Вашингтоном.

«Если произойдет обмен ядерными ударами, не дай Бог, конечно, мы сдержим США. При этом нагрузка на госбюджет у нас в 16 раз меньше. Если сравнить российский потенциал и совокупные возможности США и НАТО, мы их сдержим. Мы умнее, эффективнее, и помним советский печальный опыт. Когда чрезмерные военные расходы подорвали экономику СССР», — уточнил Коротченко.

Эксперт также признал важность человеческого фактора — грамотное руководство Минобороны России.