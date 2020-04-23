Экс-депутата Госдумы Дениса Волчека задержали в Петербурге. Он уже появлялся в криминальных делах

СМИ сообщили о задержании экс-депутата Госдумы и Заксобрания Петербурга Дениса Волчека и его бизнес-партнера Зураба Плиева. Они проходят свидетелями по возбужденному в Москве делу о вымогательстве у ряда предпринимателей. Бывший парламентарий не впервые попадает в поле зрения правоохранителей, но раньше выходил сухим из воды.

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали бывшего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека. По сведениям «Фонтанки», 22 апреля силовики приехали в его загородный дом, изъяли телефоны и компьютер. Одновременно с этим следственные мероприятия прошли в квартире его делового партнера Зураба Плиева, у которого также забрали оргтехнику. После этого депутата и бизнесмена увезли в Москву.

«Да, Волчек был задержан и доставлен вчера в Москву из Петербурга при поддержке сотрудников ФСБ для проведения с ним следственных действий и допроса в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве. Его статус на сегодняшний день не определен, так как следственные действия еще идут», — подтвердил источник ТАСС в силовых структурах.

Издание отмечает, что задержанные проходят свидетелями по возбужденному в столице делу о вымогательстве у коммерсантов для решения проблем с правоохранителями. Как уточняет РЕН ТВ, задержанные якобы получили восемь миллионов рублей за закрытие дела против человека по фамилии Розов.

В политику Волчек пошел в 2001 году. Сначала стал депутатом района поселка Тярлево Пушкинского района и главой муниципальной палаты Санкт-Петербурга. Через год прошел в Законодательное собрание Петербурга от партии ЛДПР. К 2004 году парламентарий возглавил региональное отделение ЛДПР, в 2007 стал депутатом Госдумы, в 2011 — переизбрался в парламент.

Но в 2016 году у Волчека возникли разногласия то ли с местным отделением ЛДПР, то ли с главой партии. Парламентарий вышел из фракции, на очередных выборах он представлял «Справедливую Россию», но нужного числа голосов не набрал. После этого какое-то время жил в Израиле. У него есть гражданство этой страны, а также Греции.

Бизнес-скелеты

До середины 90-х задержанный экс-депутат занимался фармацевтическим и медицинским бизнесом — управлял страховой компанией «РусМед» и другими организациями. В частности, заводом «Фармакон», где в начале 2000-х познакомился с ингушским предпринимателем Плиевым. Тот вместе с супругой Волчека Ольгой входил в совет директоров предприятия.

Экс-парламентарий, в частности, был соучредителем АОЗТ «Сириус С». Его партнером стал экс-глава Федерации вольной борьбы Петербурга Владимир Кулибаба — соратник бизнесмена и криминального авторитета Константина Яковлева, известного как Костя Могила.

В 2002 году имя Волчека появилось в деле о мошенничестве, писала «Новая газета». Его возбудили по заявлению искусствоведа Владимир Шали. В середине 90-х через бизнесмена он решил продать одну из картин своей коллекции, предположительно кисти Рембрандта. Но полотно бесследно исчезло.

В августе 2002 года свидетель по делу Костя Могила вернул его следователю Ирине Панариной. В 2003 году этого вора в законе застрелили в Москве. На похороны приехал Волчек, писал «Коммерсант».

С Кулибабой Волчека тоже связывает «кровавая» история. В 2012 году его обвиняли в в организации убийства гендиректора ЧОП «Каскад» Вадима Чечеля и незаконном обороте оружия. Несмотря на признательные показания киллера и бывшего охранника Кулибабы, коллегия присяжных признала подсудимого невиновным. По данным «Фонтанки», Волчек проходил свидетелем по этому делу.

В 2014 Волчек засветился в «мусорном деле» о мошенничестве с бюджетными средствами при благоустройстве Приморского района. Один из обвиняемых, первый замглавы района Вадим Моисеев заявил, что выгодоприобретателем был Волчек, поскольку конкурс на выполнение работ выиграли подконтрольные ему компании. Но тогда бизнесмен тоже вышел сухим из воды.