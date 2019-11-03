Россиянин похитил своих детей из приемной семьи в Швеции. Он прошел через суд в Польше и вернулся на родину

Уроженец Хабаровска Денис Лисов с тремя своими дочерьми вылетел из Варшавы в Москву. Позади у мужчины проблемы с ювенальными службами Швеции, возвращение своих детей из приемной семьи, задержание в Варшаве, уголовное преследование со стороны Стокгольма, отказ от выдачи и наконец возвращение с детьми в Россию. «360» восстановил всю историю Дениса Лисова.

Ювенальный беспредел

О деле Дениса Лисова стало известно в начале апреля этого, года, когда его с тремя дочерьми задержали в аэропорту Варшавы, когда они пытались вылететь в Москву. В Польшу семья приехала на пароме из Швеции, где детей Лисова ювенальные службы передали в приемную семью ливанцев.

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Как рассказала RT сестра супруги Дениса, семья уехала в Швецию в 2012 году, когда Татьяна ждала второго ребенка. По ее словам, в семье все было хорошо. С рождением третьей дочери жена занималась детьми, пока Денис работал.

Проблемы начались в 2014 году, когда Татьяна тяжело заболела и легла в больницу. Осенью 2017 года к семье Лисовых приехали сотрудники опеки и забрали девочек. Несмотря на то, что ни Денис, ни Татьяна не лишены родительских прав, трех сестер передали в приемную семью ливанцев.

«У сестры была паника: она звонила мне и не понимала, почему это произошло. Денис всеми способами пытался вернуть детей, но никто не шевелился», — рассказала женщина.

1 апреля этого года Дениса Лисова задержали в аэропорту Варшавы, когда он пытался улететь в Москву. С ним были три дочери, которых мужчина выкрал. Опасаясь выдачи Швеции, он попросил у властей Польши убежища. Как заявил советник посольства России в Варшаве Владислав Выборнов, документов для въезда в Россию у Лисова не было. Единственное, что он смог предоставить — это свидетельство о возвращении.

«Польские пограничники 1 апреля задержали семью гражданина России — отца и троих его детей четырех, шести и 12 лет. Ранее он проживал в Швеции. Мать детей попала в больницу. Из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман — выходцев из Ливана», — пояснил дипломат.

Представлявший интересы россиянина адвокат Бартош Левандовский заявил, что Денис Лисов подал документы для получения статуса беженца, чтобы защититься от шведских властей. Он пояснил, что в случае нарушений прав семьи Польша всегда встает на защиту. Окончательное решение должен вынести суд.

Неразделенная семья

Сразу после задержания семью оставили в отделении пограничной службы. Денис даже не смог покормить дочерей. Впереди был суд, который должен был решить судьбу девочек. До рассмотрения дела разлучать их не стали, так как родительских прав Денис не лишился.

На слушания приехала и приемная семья ливанцев. По словам Дениса, они планировали увести его дочерей обратно в Швецию. Когда девочки их увидели, то начали переживать.

Еще один адвокат Дениса Лисова Бабкен Ханзадзя заявил, что дети-христиане не чувствовали себя в безопасности в мусульманской семье. Они плакали и боялись.

Учредитель дома правовой защиты «Европа-Азия» Лилия Мошечкова рассказала в беседе с RT, что против Дениса Лисова в Швеции завели уголовное дело за кражу своих же детей. Швеция требовал выдать им Лисова и вернуть детей. Но до окончания рассмотрения дела по экстрадиции мужчины в Стокгольм Польша взяла на себя право принимать решение по опеке над детьми.

Пока шел суд все три сестры заболели. Особенно пострадала старшая. По словам Лилии Мошечковой, 12-летняя девочка потеряла 15 килограммов.

«Она очень хрупкая, постоянно мерзнет. Выпьет немного воды — и у нее болит живот», — рассказала она.

Она пояснила, что пока суд не рассмотрел дело семьи статус ребенка в Польше не определен и получить полноценную медицинскую помощь она не может. Даже оформленная страховка предусматривала только простые страховые случаи. За остальное надо платить, но заработать денег Денис не мог.

«Не могу устроиться из-за своего неопределенного статуса. А если устроюсь неофициально и об этом узнают — меня вышвырнут из страны, а дочери попадут в приемную семью», — пояснил он.

На фоне переживаемого стресса у младшей дочери развилась астма, а у средней начало периодические перехваты дыхания. Пока власти Польши не приняли решение Денис Лисов жил в квартире, которую ему представили российские дипломаты.

«На территории Швеции мне грозит тюремное заключение за кражу своих же детей у чужих людей. Я боюсь не за себя, а в первую очередь за дочерей: что с ними будет, если меня передадут Швеции? Сейчас для меня главное — любыми способами добиться лечения дочери. Она в критическом состоянии, я за нее очень переживаю», — заявил Денис.

Возвращение на родину

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Решение по делу об экстрадиции Дениса Лисова Окружной суд Варшавы вынес 10 июля. В вердикте говорилось, что европейский ордер на арест, который выдали шведские власти, нарушает свободы и права Дениса Лисова. Как после пояснил RТ двокат Бабкен Ханзадян, суд руководствовался необходимостью сохранения семьи.

Мать девочек остается в Швеции и у нее до сих пор проблемы со здоровьем и заниматься дочерьми она не в состоянии, поэтому сестер оставили с отцом.

«В Польше нет такого закона, на основании которого можно судить отца, не лишенного родительских прав, за то, что он забрал своих детей у чужих людей. Кроме того, Польша изначально стояла на том, что семью разлучать нельзя», — пояснил адвокат и отметил, что теперь ни одна европейская страна не может выдать Лисова властям Швеции. Арест ему грозит только при прилете в Стокгольм.

Изначально Денис хотел остаться с девочками в Польше, но после передумал и решил, что нужно отправляться в Россию. Сегодня его самолет вылетел в Москву.

«Рад, что наконец-то наступил этот день, которого ждали. Рад, что мы полетим домой. Хотел сказать большое спасибо всем, кто принимал участие, помогал, поддерживал нас в такой трудный момент для нашей семьи», — сказал он RT.

Он пояснил, что до сих пор не понимает, почему власти Швеции так несправедливо поступили с ним и его семьей. Старшая дочка сказала журналистам, что очень рада поездке на родину.

«Мы уехали из Хабаровска ровно семь лет и семь месяцев назад и теперь возвращаемся», — сказала она.