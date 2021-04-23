Разработчики усомнились в идее раздавать деньги за создание патриотических игр. Это актуально только для детей

Правительство хочет создать фонд по поддержке игровой индустрии по аналогии с Фондом кино. Спонсировать будут разработки, продвигающие российскую культуру и историю. Причем государственные деньги придется вернуть с продаж. В индустрии к идее отнеслись неоднозначно: задумка хорошая, но в качественное исполнение поверить трудно, как и в востребованность такого контента.

Пока конкретики о создании фонда для разработчиков патриотических игр нет, но специалисты уже сомневаются в пользе инициативы правительства. Известно только, что поддерживать хотят тех, кто будет создавать игры с продвижением российской культуры и истории. Деньги, как и в Фонде кино, предоставлять будут на возвратной основе, то есть после выхода игры и старта продаж разработчикам придется отбивать свое произведение не только для себя, но и для государства.

В списке потенциальных претендентов на бюджетные деньги могут оказаться разработчики как компьютерных игр, так и мобильных или онлайн. Однако генеральный секретарь Партии прямой демократии, создатель игры World of Tanks Вячеслав Макаров уверен, что на самом деле поддержка нужна только первым.

«У нас нет проблем с мобильными и онлайн-играми в России, мы значительную часть мирового рынка удерживаем, у нас мобильные и онлайновые разработчики — это топ мирового рынка. У нас проблема с нишей однопользовательских приключенческих игр. Как раз они и позволяют больше всего рассказывать про историю», — уверен Макаров.

Сомнительные перспективы

Генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков выразил мнение, что в индустрии игр продвигать патриотические идеи будет значительно сложнее, чем в кинематографе, на который, очевидно, ориентируются законодатели. И основная проблема заключается в том, что по большей части рынок уже поделен — для исторических игр места может просто не найтись.

«Во-первых, для половины людей игры относятся к способу коротания времени — в полете, в поездке где-то. Они пользуются а-ля тетрисом. И это явно не та аудитория. Часть людей пользуется сетевыми играми типа World of Tanks или какими-то другими симуляторами, к которым они уже привыкли», — объяснил он.

Однако путь на рынок все же остается — если создавать не просто игру про одну из войн в истории России, а делать это на качественно новом уровне.

Генеральный директор студии lab.AG Артем Геллер добавил, что сейчас основная аудитория, на которую рассчитывает большинство разработчиков, в том числе и в России, международная. Игра, нацеленная на узкую аудиторию, рискует просто не окупиться.

«Не исключаю, что это может помочь каким-то очень редким проектам. Большей части, конечно, это мало нужно на таких условиях», — сказал Геллер «360».

Геллер добавил, что в разное время в мире действительно набирали популярность игры и фильмы, показывающие культуры и исторические события разных народов.

«В какой-то момент и российские игры были популярны — с кириллицей, с нашими особенностями. Я просто сомневаюсь, что сейчас такой момент», — объяснил эксперт.

Геллер заявил, что в значительной степени инициатива окажется «пустой тратой денег на никому не нужные проекты плохого качества», хотя вероятность того, что среди них найдутся и «жемчужины», исключать нельзя.

Шансы остаются?

Вячеслав Макаров предположил, что идея правительства все же может сработать. Главное в этом деле — найти команду профессионалов и действительно интересную идею. Тогда государственная поддержка вполне может вывести продукт на широкий рынок.

Если игра с точки зрения механики, графики, реализации и сложения истории сделана хорошо, то мировому рынку не очень принципиально, на чьей истории она основана. И это открывает возможность эту историю рассказать Вячеслав Макаров.

Одним из ключевых параметров успеха инициативы, уверен Макаров, будут критерии отбора претендентов на государственную поддержку, а также состав «комиссии».

Денис Кусков добавил, что, по его мнению, продвижение российской культуры и истории может быть актуальным для сегмента детских развивающих игр, но там вернуть инвестиции будет практически невозможно.

«Я могу это расценивать только как инвестиции в будущие поколения для детских игр, чтобы использовать их для развития. Этот процесс не будет приносить денег, но, с другой стороны, можно будет каким-то образом действительно знакомить детей с той или иной ситуацией», — объяснил он.

Возможные участники

Издание «Коммерсант» со ссылкой на источники назвало Mail.ru Group и «Яндекс» выгодоприобретателями этого проекта, однако эксперты в верности такой оценки не уверены. Насчет участия «Яндекса» Вячеслав Макаров сильно сомневается: компания не занимается разработкой компьютерных игр. У Mail.ru же шансов больше, но подобные проекты чаще реализовываются небольшими идейными командами.

«Здесь бессмысленно говорить о больших компаниях, такие проекты — это разработки конкретных студий с конкретными лидерами. Это могут быть студии как принадлежащие Mail.ru, так и не принадлежащие», — объяснил Макаров.

Артем Геллер настроен еще менее оптимистично. Он уверен, что разработчикам предложение правительства в принципе будет малоинтересно.

Тем не менее успешные примеры подобных игр в мире есть. Среди них Вячеслав Макаров отметил франшизу Assassin’s Creed, «Призрак Цусимы», а также игру «Ведьмак», основанную не на реальной истории, а на серии романов польского автора.

В России же успешные компьютерные игры тоже были, но назвать их в полной мере популяризирующими историю или культуру сложно. Можно вспомнить «ИЛ-2 штурмовик», «С.Т.А.Л.К.Е.Р.», «Метро» и шутер Escape from Tarkov отечественного производства.