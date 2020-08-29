Россиянам начнут возвращать страховые деньги при досрочном погашении кредита. Как их получить?
Масштаб проблемы
О проблемах с выплатой премий знают в Центробанке. Там отметили «стабильную динамику по жалобам». Ежедневно в ЦБ сообщают о более 100 подобных случаев. Об этом представители регулятора рассказали «Российской газете».
В службе Финансового уполномоченного раскрыли статистику по этому вопросу. В первом квартале 2020 года службе написали 1185 сообщений о сложностях с возвратом страховых денег при расторжении договора страхования, во втором квартале — 1352.
«Наиболее заметными являются случаи, когда потребителю отказывают в возврате премии в рамках периода охлаждения по договорам коллективного страхования жизни», — заявили в службе.
Банк России напомнил, что при досрочном возврате кредита человеку больше не нужна страховка, которая обеспечивала бы выполнение обязательств перед банком.
Что надо сделать для возврата денег
В пресс-службе Госдумы заявили, что с начала осени в силу вступают поправки в Гражданский кодекс, которые дадут возможность вернуть часть страховой премии. Это касается тех, кто раньше времени выплатил кредит. Об этом сообщил «АиФ».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что людям нередко приходилось обращаться в суд для отстаивания своего законного права вернуть части страховой премии.
«Принятыми поправками мы устранили данный правовой пробел. Возможность устранить необоснованную переплату при досрочном завершении действия страховки в связи с полным возвратом кредита и процентов по нему защитит права граждан», — подчеркнул он.
О желании досрочно отказаться от страховки надо сообщить в течении семи дней с момента погашения кредита. Это касается случаев, когда заемщик покупал страховой договор сам. Если же страхователем являлся банк, то дается десять дней. Человек может получить выплату, если у него не было страхового случая по полису.