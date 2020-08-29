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    29 августа 2020, 12:00

    Россиянам начнут возвращать страховые деньги при досрочном погашении кредита. Как их получить?

    Наза Салех Захи

    Часто во время оформления кредита банки настойчиво рекомендуют взять клиенту страховку. До последнего времени люди сталкивались с тем, что не могли вернуть страховые деньги, если досрочно погашали кредит. С 1 сентября все изменится.

    Масштаб проблемы

    О проблемах с выплатой премий знают в Центробанке. Там отметили «стабильную динамику по жалобам». Ежедневно в ЦБ сообщают о более 100 подобных случаев. Об этом представители регулятора рассказали «Российской газете».

    В службе Финансового уполномоченного раскрыли статистику по этому вопросу. В первом квартале 2020 года службе написали 1185 сообщений о сложностях с возвратом страховых денег при расторжении договора страхования, во втором квартале — 1352.

    «Наиболее заметными являются случаи, когда потребителю отказывают в возврате премии в рамках периода охлаждения по договорам коллективного страхования жизни», — заявили в службе.

    Банк России напомнил, что при досрочном возврате кредита человеку больше не нужна страховка, которая обеспечивала бы выполнение обязательств перед банком.

    Что надо сделать для возврата денег

    В пресс-службе Госдумы заявили, что с начала осени в силу вступают поправки в Гражданский кодекс, которые дадут возможность вернуть часть страховой премии. Это касается тех, кто раньше времени выплатил кредит. Об этом сообщил «АиФ».

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что людям нередко приходилось обращаться в суд для отстаивания своего законного права вернуть части страховой премии.

    «Принятыми поправками мы устранили данный правовой пробел. Возможность устранить необоснованную переплату при досрочном завершении действия страховки в связи с полным возвратом кредита и процентов по нему защитит права граждан», — подчеркнул он.

    О желании досрочно отказаться от страховки надо сообщить в течении семи дней с момента погашения кредита. Это касается случаев, когда заемщик покупал страховой договор сам. Если же страхователем являлся банк, то дается десять дней. Человек может получить выплату, если у него не было страхового случая по полису.

    Новости SMI.FM