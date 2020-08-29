Россиянам начнут возвращать страховые деньги при досрочном погашении кредита. Как их получить?

Часто во время оформления кредита банки настойчиво рекомендуют взять клиенту страховку. До последнего времени люди сталкивались с тем, что не могли вернуть страховые деньги, если досрочно погашали кредит. С 1 сентября все изменится.

Масштаб проблемы

О проблемах с выплатой премий знают в Центробанке. Там отметили «стабильную динамику по жалобам». Ежедневно в ЦБ сообщают о более 100 подобных случаев. Об этом представители регулятора рассказали «Российской газете».

В службе Финансового уполномоченного раскрыли статистику по этому вопросу. В первом квартале 2020 года службе написали 1185 сообщений о сложностях с возвратом страховых денег при расторжении договора страхования, во втором квартале — 1352.

«Наиболее заметными являются случаи, когда потребителю отказывают в возврате премии в рамках периода охлаждения по договорам коллективного страхования жизни», — заявили в службе.

Банк России напомнил, что при досрочном возврате кредита человеку больше не нужна страховка, которая обеспечивала бы выполнение обязательств перед банком.

Что надо сделать для возврата денег

В пресс-службе Госдумы заявили, что с начала осени в силу вступают поправки в Гражданский кодекс, которые дадут возможность вернуть часть страховой премии. Это касается тех, кто раньше времени выплатил кредит. Об этом сообщил «АиФ».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что людям нередко приходилось обращаться в суд для отстаивания своего законного права вернуть части страховой премии.

«Принятыми поправками мы устранили данный правовой пробел. Возможность устранить необоснованную переплату при досрочном завершении действия страховки в связи с полным возвратом кредита и процентов по нему защитит права граждан», — подчеркнул он.

О желании досрочно отказаться от страховки надо сообщить в течении семи дней с момента погашения кредита. Это касается случаев, когда заемщик покупал страховой договор сам. Если же страхователем являлся банк, то дается десять дней. Человек может получить выплату, если у него не было страхового случая по полису.