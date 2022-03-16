Экономика Московской области постепенно восстанавливается от последствий пандемии. Об этом свидетельствует уверенный рост доходов региона. В бюджет на этот год заложили деньги, чтобы продолжить борьбу с коронавирусом, строить и ремонтировать социальные объекты и помогать предпринимателям.

Растущий бюджет

Председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой и экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов рассказал «360», что во время подведения промежуточных итогов оказалось, что увеличение бюджета в эти два месяца шло с опережением.

Однако новые реалии заставляют искать если не новые статьи доходов, то возможности, которые смогут дать дополнительные суммы, отметил Ефимов. Сегодня в обществе одним из главных является вопрос экономного подхода и сохранения стабильности. В этом помогает и грамотное расходование средств по государственным программам, добавил он.

«Они создаются не сами по себе, а для реализации национальных проектов и федеральных задач, которые стоят перед любым регионом России. Государственные программы по отдельным критериям оценивают и их руководители, и правительство РФ, которое также выдерживает рейтинг», — добавил он.

Социальные программы

Ефимов отметил, что сегодня в Московской области статьи расходов и доходов практически одинаковы. Все затраты бюджета базируются на основе одной адресной и 18 государственных программ. Они охватывают все сферы жизни Подмосковья. В первую очередь это социальный блок: развитие здравоохранения, образование, социальная поддержка, добавил он.

«Практически 800 с небольшим миллиардов рублей расходной части бюджета распределены между 19 государственными программами. Лишь порядка 86 миллиардов не программные статьи бюджета, а резервный фонд. Четыре госпрограммы получают более 100 миллиардов рублей: образование, здравоохранение, социальная политика и транспортная инфраструктура», — рассказал Ефимов.

Он отметил, что образование считается самой затратной статьей расходов. При планировании делается упор на строительстве и ремонте школ. По словам депутата, в одном только его избирательном округе, Балашихе, на пятилетний период запланирован капитальный ремонт 11 учебных заведений. Это, по его словам, отлично говорит о размахе программы.

Ефимов отметил, что на протяжении последних двух лет значительная часть госпрограммы включала в себя антиковидные меры: приобретение оборудования и выплаты врачам. Кроме того, власти обновили парк автомобилей скорой помощи. Помимо собственных средств региона, на решение этих задач из бюджета федерального уровня направили дополнительные средства, добавил он.

«В бюджете этого года — а он формировался в очередную волну пандемии — заложены определенные средства на борьбу с коронавирусной инфекцией. В том числе это были и деньги из федерального центра. В то же время там нашли место и капитальный ремонт, и строительство учреждений здравоохранения. Также сегодня мы говорим о специализированной медпомощи не только для лечения при пандемии, но и остальных болезней», — пояснил он.

Депутат Мособлдумы добавил, что сегодня власти Подмосковья делают все возможное для привлечения в медицину узкопрофильных специалистов. В области врачам доступны социальная ипотека, земельные участки, а также компенсация аренды жилья для тех, кто прибыл из других регионов, отметил он.

Новые рабочие места

Московская область становится привлекательной для инвесторов. По словам Ефимова, в 2021 году на территории Подмосковья реализовали около 450 инвестиционных проектов. При этом сумма финансирования или инвестиций по каждому была не менее 500 миллионов рублей.

«Привлекает их выгодное месторасположение Подмосковья, его инфраструктура, в которую вкладываются бюджетные средства, наличие квалифицированной рабочей силы. Причем это притягивает не только инвесторов. Я пока не буду забегать вперед результатов переписи, но население Московской области растет — людей привлекает качество жизни», — отметил он.

Ефимов добавил, что Подмосковье — стремительно развивающийся регион. По оценкам, представленным в отчетных документах, в том числе и Министерства инвестиций и инноваций РФ, за прошлый год в Московской области создали порядка 50 тысяч рабочих мест. В этом году их планировали увеличить до 60 тысяч.

Депутат рассказал, что сегодня власти области улучшают инвестиционный климат. Например, снижают административное давление на бизнес: убирают внеплановые проверки, излишние контрольные мероприятия. Кроме того, ему могут предложить кредитные каникулы, возможность изменения срока оплаты налогов, мораторий на определенные пени и штрафы за задержку в оплате налогов.

Ефимов отметил, что в нынешней внешнеполитической ситуации нужно обеспечить устойчивую работу экономики региона. Например, максимально быстро завершить уже начатые проекты, еще раз оценить необходимость (в том числе и затратным методом) планов и реализацию тех проектов, к которым еще не приступили.

Помощь бизнесу

В период пандемии малый и средний бизнес Подмосковья получил эффективную поддержку от местных и федеральных властей, чтобы люди могли сохранить рабочие места и зарплату, отметил депутат. Удался в Московской области и эксперимент по самозанятым россиянам: к 1 января 2022 года их в регионе уже было примерно 330 тысяч — вдвое больше, чем год назад.

«Были некие опасения: не приведет ли рост самозанятых к сокращению индивидуальных предпринимателей, не перейдет ли часть малого бизнеса в другое направление и более выгодное налогообложение? Но ведь эта возможность была заложена в самом эксперименте. Стоит отметить — такое перетекание действительно было, но оно не повлияло на количество индивидуальных предпринимателей Подмосковья», — рассказал Ефимов.

Он предположил, что рост самозанятых россиян в Подмосковье связан с выгодными предложениями. Для таких предпринимателей создали новые услуги и банковские инструменты. Это подтолкнуло людей, работающих частным образом, легализоваться. А увеличение их дохода положительно сказалось и на доходной части бюджета, добавил он.

Участие в жизни региона

Даже при тщательном планировании бюджет области пересматривается в среднем около трех раз, рассказал Ефимов. Большую помощь в этом оказывают местные жители, которые оперативно сообщают о проблемах, голосуют за те или иные инициативы и сами предлагают идеи.

«Любая госпрограмма, копейка в бюджете направлена в первую очередь на улучшение жизни человека. В первую очередь программы, связанные с благоустройством, с комфортной городской средой, где места для благоустройства выбираются в том числе и через голосование на портале „Добродел“. А также „народный бюджет“, или инициативное бюджетирование. Это те инструменты, которые необходимо развивать», — отметил депутат Мособлдумы.

Он напомнил, что Подмосковье стало одним из регионов, который принял у себя беженцев из ЛНР и ДНР. На помощь жителям Донбасса власти области предусмотрели резервные средства из бюджета. Однако большую поддержку оказали и сами жители Московской области. Они выступили волонтерами, организовали сбор денежных средств и необходимых вещей для переселенцев.