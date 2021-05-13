Денежные переводы из России оказались самыми выгодными. Но от угрозы отключения от SWIFT это не убережет

В России самая низкая в мире стоимость денежных переводов за рубеж. Успехи отечественной экономики отметил даже Всемирный банк. Но эксперты уверены, что хотя сегодня тема отключения России от системы SWIFT уже не обсуждается, она будет вечным дамокловым мечом, причем для всего мира.

Денежные переводы из России за рубеж оказались самыми выгодными по версии Всемирного банка. Эксперты международной финансовой организации подтвердили, что в 2020 году стоимость перевода денег из России снизилась с 2,1 до 1% — это наименьшее значение для мира в целом. На втором месте Европа и Центральная Азия, стоимость транзакции оттуда составляет в среднем около 6,4%.

При этом в прошлом годах объем переводов из России стал самым маленьким за последние четыре года. Россияне отправили за рубеж около 7,4 миллиарда долларов, то есть порядка 551 миллиарда 85 миллионов 400 тысяч рублей. Большая часть переводов пришлась на страны СНГ, а самыми дешевыми стали в Грузию.

В 2020 году объем долларовых переводов из России сильно сократился. Это произошло не только из-за пандемии, виной также стали снижения курса рубля и низкие цены на нефть. Снижение долларовых переводов наблюдается и в Европейском, и в Центрально-Азиатском регионах.

Мировой тренд

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с «360» пояснил, что за снижением процентов за переводы стоит некая общая мировая тенденция.

«Это новая реальность в финансовом секторе мирового хозяйства, тем более что во многих, даже центральных банках уже отрицательные ставки по депозитам. И это влияет на стоимость всех остальных финансовых продуктов. Поэтому вслед за общим трендом банки снижают и комиссии на переводные транзакции», — рассказал эксперт.

Никита Масленников отметил, что хотя российские банки и следуют мировой тенденции, они пытаются ее использовать и делают это очень грамотно. Если возникает конкуренция за ставку, то выигрывает тот, у кого она ниже, и объем переводов растет. И это выгодно клиенту, который из-за низкой стоимости перевода выбирает российский банк, а не какую-нибудь международную систему.

Клиенты есть

При этом экономист отметил, что это достаточно условные показатели. В условиях пандемии и резкого сокращения количества рабочей силы в виде мигрантов из СНГ объем переводов значительно сократился. Но опять-таки это может стать лишним стимулом для отечественных банкиров.

«Но те экспаты — иностранные работники или сотрудники предприятий, которые работают здесь, в России, — в выигрыше. Это и айтишники, и нефтяники, и многие другие зарубежные специалисты, которые работают в наших компаниях», — подчеркнул Никита Масленников.

Они являются достаточно серьезным контингентом, может быть, не по своей численности, но по своим заработкам, пояснил эксперт. И в отличие от резко сократившегося количества мигрантов эти люди довольно стабильны и никуда не уехали.

Отключение маловероятно

Показатели российской экономики не повлияют на решение о возможном отключении от системы SWIFТ. По мнению экономиста, госсекретарь США Энтони Блинкен не зря ушел от ответа на прямой вопрос и отказался комментировать все, что касается этой коллизии.

«Уверен, пока ситуация не прояснится при встрече президентов Путина и Байдена, новых движений не будет. Тем более что глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ответ на рекомендательную резолюцию Европарламента об отключении России заметил, что у Евросоюза таких возможностей нет», — напомнил Никита Масленников.

Он также предположил, что эти сигналы сейчас успокоят инвесторов и международных финансовых игроков. Но рано или поздно эта тема будет проявляться из-за новых конфликтов или дипломатических скандалов, будет даже влиять на курс рубля и даст хорошую благодатную почву для некоторых спекуляций.

«Это будет вечный дамоклов меч, но маловероятно, что он упадет. Потому что это никому по большому счету не нужно. Ведь даже если представить себе, что отключение произойдет, сложно рассчитать, кто больше потеряет — мы или Запад», — заметил Никита Масленников.

По словам экономиста, отключение сразу отразится на всех глобальных сырьевых рынках, где Россия имеет свои серьезные экспортные позиции: нефть, газ, металлы, продукция деревообработки, в какой-то мере удобрения, сельскохозяйственное сырье. К слову, Россия — в первой тройке мировых экспортеров пшеницы.

«Поэтому дестабилизация расчетов на ведущих товарно-сырьевых рынках скажется буквально на всех экономиках мира — без разницы Запад это, Китай, Индия или Россия. Мало не покажется всем. Эта позиция может приблизить мировую экономику к новому кризису. Не уверен, что подобное в интересах даже самых антироссийски настроенных зарубежных политиков», — сказал Никита Масленников.