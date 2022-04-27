Денег на охрану детсадов и школ в регионах не хватает

Безопасность в школах и детских садах России обеспечивают по-разному — зависит от региона. Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов пояснил «360», что подобная ситуация складывается только из-за отсутствия должного финансирования. Далее приводим его прямую речь.

Проблема регионов

Если мы берем Москву, Санкт-Петербург — деньги из бюджета на безопасность выделяют, проводят тендеры. На нашем личном примере: допустим, Великий Новгород, провинциальный город, тоже есть школы, детские сады. В начале года там выделили бюджет на два месяца, а сейчас не выделяют. По факту, сады и школы не охраняют.

Источник фото: РИА «Новости»

Думаю, в Ульяновской области в муниципальном бюджете, скорее всего, не хватает денег на то, чтобы выделять их на безопасность, охрану. Поэтому заведомо и снижают категорию объекта. Мы столкнулись с такой проблемой: вроде бы [учреждения] и хотят охрану, звонят, собирают коммерческое предложение на сентябрь для согласования бюджета на следующий год. Но с февраля месяца в школах и садах отсутствуют охранники. Потому что нет бюджета, на этот год он не согласован. Сейчас они бьются, пытаются директоры школ и заведующие выбить из бюджета [средства] хотя бы на следующий год, чтобы у них были охранники. Это проблема и она существует.

Решающие минуты

Даже вневедомственной охране, чтобы приехать, нужно три-пять минут. За три-пять минут сколько можно убить детей или воспитателей? Пока они приехали, он убежал. Кто изначально создает эту систему охраны? Почему открывали все двери для проветривания? Можно было открыть окна. Но за этим должен следить охранник. Завхоз должен следить за хозяйством, воспитатель — воспитывать детей, а охранник — охранять. Каждый должен заниматься своим делом.

Но опять же, каждый из них хочет кушать. Тот же охранник — у него есть семья. И если бюджет не выделяет денег, охранное предприятие либо Росгвардия рогвардейца поставить не может. Бесплатно никто работать не будет.

У нас есть законодательство, тендеры, электронные торги — все отработано на бумаге. А по факту, когда дело касается непосредственно работы, — отсутствие финансирования

Мы сталкиваемся с такой проблемой, что на бумаге все подготовлено, все хорошо, но остальное остается только на бумаге и максимум — тревожная кнопка. Опять же, если бы там стоял охранник, то, скорее всего, преступник отказался бы от своих намерений. Потому что первый, с кем бы он встретился — охранник.

Инструмент охраны

Если правильно организована система охраны, охранник — это просто ее инструмент. Система охраны — те же закрытые двери, ограничение доступа на охраняемый объект. Есть определенные часы, когда могут приходить родители, контрольно-пропускной режим, который должен соблюдаться. И просто так посторонний не зайдет. И любой, неважно какое у него психическое состояние, если хочет чего-то добиться, первым делом оценивает систему охраны.

Источник фото: РИА «Новости»

Инструкцию дают не только охраннику. Положение по охране и пропускному режиму утверждает руководитель учреждения. Его согласовывают с охранным предприятием либо с Росгвардией. <…> И там прописаны все мелочи вплоть до тревожной кнопки и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, в том числе закрытые двери. И если их не имеют право открывать, допустим, с 13:00 до 17:00, то за это уже отвечает охранник. И он, безусловно, вынужден ходить и закрывать. У него будут спрашивать разрешения, можно ли открыть проветрить. Этим не должны заниматься ни уборщица, не заведующий, ни физрук, ни завхоз, а тот охранник, который охраняет.

Совмещение должностей

Есть единые требования, законодательные акты. Есть законы их обеспечения. Создается паспорт объекта — он общий. Но каждый объект охраны, детский сад или школа, разный. Нет типовых инструкций. Под каждый объект, когда компания или Росгвардия заключают договор, делают положение об охране и пропускном режиме, исходя из особенностей этого объекта. И это не составляет особого труда.

Сложно судить, насколько там (в детском саду села Вешкайма — прим. ред.) прописали инструкции. Если должна была дежурить заведующая, то она должна была сидеть на вахте и держать палец на этой кнопке, чтобы в случае чего ее нажимать. Насколько я понимаю, идет просто совмещение каких-то должностей на полставки. Нельзя одним местом на двух стульях усидеть. Поэтому, к сожалению, мы и получаем то качество, которое получаем. Сложно комментировать, какие обязанности были у завхоза или заведующей, когда на них возлагают обязанности по дежурству и охране.