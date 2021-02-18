Один выходной на здоровье. День ЗОЖ не разовьет спорт и навредит экономике

В России хотят ввести новый праздник — День ЗОЖ. Авторы инициативы предлагают в этот день сделать бесплатными бассейны и фитнес-центры. Но экономисты уверены, что лишний выходной стране не нужен.

Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил учредить День здорового образа жизни. Дату предложено назначить на Всемирный день здоровья — 7 апреля. Этот день, по задумке, должен стать выходным.

Это не первое предложение на апрель: ранее партия «Коммунисты России» предложила установить 12 числа День национальной гордости. Депутаты предложили установить праздник в связи с тем, что в 1961 году Юрий Гагарин впервые полетел в космос, а День космонавтики стали отмечать не так ярко.

Праздники в России

В России довольно много праздников: религиозных, исторических, профессиональных. Например, только 18 февраля отмечают свой праздник сотрудники транспортной полиции и все, кто имеет отношение к продовольственной и вещевой службе. Что уж говорить о днях кошек, синичек, жилища и даже малинового варенья. На фоне этого даже старый Новый год не кажется странным.

А есть еще локальные торжества вроде дней воблы и арбуза в Астрахани или селедки в Калининграде. Не забываем также международные праздники, которые нашли горячий отклик в сердцах россиян: Хэллоуин и День всех влюбленных, а для старшего поколения — День взятия Бастилии.

Разумеется, далеко не все праздники достойны стать нерабочими днями. На сегодня это перечисленные в Трудовом кодексе России дни новогодних каникул, Рождество Христово, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник весны и труда, День Победы, День России и День народного единства.

С ними связаны переносы, благодаря которым в 2021 году россияне получат два дополнительных выходных: 5 ноября и 31 декабря, так как 2 и 3 января выпали на субботу и воскресенье. Всего в 2021 году россияне будут отдыхать 30 дней.

День ЗОЖ

Автор инициативы появления Дня ЗОЖ заявил, что идея выходит за рамки «еще одного выходного дня». В первую очередь речь идет о том, чтобы на государственном уровне закрепить понятие здорового образа жизни, пояснил член Общественной палаты Султан Хамзаев.

«Мы обратились в Минздрав: давайте добьемся, чтобы 7 апреля каждый год все спортивные инфраструктуры — бассейны, спортзалы, фитнес-центры — для наших граждан были бесплатны. Чтобы любой мог пойти туда сам или с родными и приобщиться к здоровому образу жизни. Это основная мысль в нашей инициативе», — рассказал «360» руководитель проекта «Трезвая Россия».

Султан Хамзаев заметил, что занятия спортом сегодня довольно дороги и практически недоступны для масс. Помимо открытых дверей в спорткомплексах, в День ЗОЖ можно проводить бесплатные курсы и лекции по здоровому питанию, правильному сну.

«Нужно вести работу для каждой социальной группы. Именно потому 7 апреля должно быть оплачиваемым нерабочим днем, чтобы могли куда-то сходить. Кроме того, в этот день желающие смогут сдать нормы ГТО», — сказал общественник.

Но что-то подсказывает, что лишнему выходному обрадуются не только адепты ЗОЖ, да и проводить его будут немного не так, как представляет себе «Трезвая Россия». Кроме того, один день в году сходить в фитнес-зал или бассейн — так себе оздоровление. Во-первых, мест для всех желающих, скорее всего, не хватит, а во-вторых — где упомянутым массам взять деньги на спорт 8, 9, 10 апреля и во все остальные дни.

Впрочем, заниматься на тренажерах в парках и во дворах можно абсолютно бесплатно любого числа — было бы желание. В интернете легко разыскать группы энтузиастов скандинавской ходьбы, бега, йоги, гимнастики цигун, воркаута и паркура. Есть обычные библиотеки, в конце концов, где можно найти — тоже бесплатно — руководства для занятий физкультурой в любом возрасте.

Последствия для экономики

Назначать для ведения здорового образа жизни один-единственный день в году чем-то сравнимо с проведением Дня трезвости 11 сентября: кто не пьет, тот и так не станет, а алкоголиков это не остановит. Кроме того, лишний оплаченный нерабочий день аукнется и экономике страны.

Экономист и политолог Никита Масленников отметил, что новый «красный день календаря» не пойдет на пользу отечественной экономике — только «благодаря» зимним каникулам государство теряет в первой декаде января не менее одного триллиона рублей.

«Внимание к здоровому образу жизни не должно исчерпываться одним днем, должна быть постоянная линия государственной политики. ЗОЖ нужно стимулировать, в том числе и материально. И это происходит: не так давно Госдума приняла в первом чтении законопроект о вычете по налогу на доходы физических лиц при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги», — сказал эксперт.