День водителя: история и традиции этого праздника

В последнее воскресенье октября ежегодно отмечается профессиональный праздник всех работников автомобильного транспорта. Обычно с этим днем поздравляют не только тех, чья профессия связана с машинами, но и обычных водителей, для которых автомобиль — не работа, а способ передвижения. Однако мало кто знает, как и когда появился этот праздник. «360» расскажет об этом в преддверии Дня автомобилиста.

Впервые этот праздник появился еще в СССР в 1976 году. Тогда он носил название «День работников автомобильного транспорта». В День автомобилиста он превратился в 1980 году — тогда же была официально закреплен день, в которую его следует отмечать. Точная дата празднования в документе не стояла, однако было указано, что праздничным днем считается каждое последнее воскресенье октября.

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После распада Советского Союза многие бывшие республики отказались от празднования этого дня. Но в России, Украине и Белоруссии праздник сохранился, и даже отмечается в тот же день. Однако с 1996 года его вновь переименовали и объединили с профессиональным праздником дорожников. В то время День автомобилиста назывался как День работников автотранспорта и дорожного хозяйства. Однако через четыре года все вновь стало по-прежнему: дорожникам сделали собственный праздничный день, который отмечается на неделю раньше — в третье воскресенье октября.

Очередные изменения коснулись Дня автомобилиста в 2012 году. Его снова переименовали, на этот раз — в День работника автомобильного и городского транспорта.

В этом году на последнее воскресенье месяца выпадает 27 октября. В пятницу перед праздником традиционно проходят корпоративы, всех работников автотранспорта поздравляют с профессиональным днем. Обычно руководство балует своих сотрудников и вручает им премии, а также устанавливает в предпраздничную пятницу сокращенный рабочий день.

Обычные водители чаще всего отмечают праздник дома. Для них не предусмотрены премии, так как этот день не считается их профессиональным торжеством. Однако знакомые все равно поздравляют их, а некоторые даже вручают подарки — чаще всего это необходимые для ухода за машиной вещи или сувениры на автомобильную тематику.