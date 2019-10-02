Праздник для наставников. Как в России и мире отмечают День учителя

В субботу, 5 октября, в России и других странах отмечают Всемирный день учителя. В этот день мы можем поблагодарить педагогов за нелегкий труд и вспомнить, как важная их профессия.

Всемирный день учителя — профессиональный праздник всех сотрудников сферы школьного образования. Это повод поблагодарить преподавателей за их нелегкий труд, выразить им признательность за обучение и помощь в воспитании детей. Ведь часто только благодаря талантливым и чутким школьным гуру вчерашние двоечники начинают тянуться к знаниям, открывают в себе новые способности и развивают свои таланты.

В этот день в 1966 году в Париже прошла Специальная межправительственная конференция. На ней представители Международной организации труда и ЮНЕСКО дали определение термину и определили статус наставников начальной и средней школ. Кроме того, эксперты дали рекомендации по порядку их подготовки, отметили важность профессионализма, определили цели и политику в области образования.

Когда отмечают День учителя в мире

Праздник появился совсем недавно — всего 25 лет назад, но сейчас торжества проводят более чем в 100 государствах мира. Из бывших союзных республик в России, Азербайджане, Армении, Литве, Молдавии, Киргизии и Эстонии.

В Индии — 5 сентября, Китае — 10, Аргентине — 11, на Тайване — 28, в Польше — 14 октября, в Бразилии — 15. В США, кроме штата Массачусетс, где его празднуют в первое воскресенье июня, есть целая Неделя признательности школьным наставникам. Выпадает она на первую полную неделю мая.

В 2019 году, сообщается на сайте ЮНЕСКО, тема праздника: «Молодые учителя — будущее профессии». Помимо чествования, это повод задуматься о проблемах привлечения и удержания в профессии молодых талантливых специалистов. Правда, из-за того, что дата выпала на выходной, официальное мероприятие в штаб-квартире организации пройдет в ближайший понедельник.

Традиции Дня учителя

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В экс-республиках СССР дети приносят цветы, небольшие подарки, организуют мероприятия и чаепития. Сейчас популярность набирают оригинальные букеты из конфет, красиво цветущие растения в горшках или фруктовые корзины.

Точно так же — правда, без вручения подарков — дату отмечают в Китае и Франции. Кстати, французские родители тоже приносят сладости для совместных неформальных чаепитий. В Польше классным руководителям дарят цветы и шоколадные конфеты, но только одну коробку от класса. В Германии — самодельные открытки или поделки.

В Великобритании, разумеется, презентуют и пьют хороший чай. Необычная традиция сложилась в Индии. Здесь школьники меняются местами с наставниками и проводят для них уроки. А в Аргентине это вообще один из главных национальных праздников.