В воскресенье 7 июня отмечается Троица. Рассказываем, что означает этот праздник и как отмечают его в период самоизоляции.

Троица — древний праздник, один из самых важных в христианстве, наряду с Пасхой и Рождеством Христовым. Отмечается он на 50-й день после Воскресения — соответственно, по католическому календарю в 2020 году День Святой Троицы отмечался 31 мая, по православному — 7 июня.

Откуда возник праздник

Считается, что в этот день Святой Дух в виде огненных языков снизошел на апостолов, учеников Христа. В то же самое время евреи отмечали Пятидесятницу — праздник, связанный с иудейской традицией: на 50-й день после Исхода из Египта Бог даровал народу Тору, основной свод законов. Все ученики Христа находились тогда в Иерусалиме.

Когда Святой Дух, как символ очистительного огня, сошел на апостолов, они получили способность славить Бога на разных языках — даже на тех, которых никогда не знали. Таким образом, Бог даровал своим последователям возможность проповедовать христианское учение всем народам. Тогда это было актуально, поскольку Иерусалим был многонациональным городом, и праздновать Пятидесятницу пришли евреи из разных стран Римской империи.

Когда апостол Петр начал рассказ о делах Божиих, все собравшиеся с изумлением обнаружили, что понимают каждое его слово, хотя говорили на разных языках. Тогда Петр сказал им, что Иисус Христос, которого иудеи распяли, воскрес, вознесся на небо и сошел на апостолов Святым Духом. Это произвело сильное впечатление на присутствовавших, поэтому в этот день тысячи человек в Иерусалиме покаялись, крестились и уверовали в Христа.

Собственно, Троица означает христианское триединство: Бог-отец, сын Божий Иисус и тот самый Святой Дух. Догмат об этих трех ипостасях Бога был принят в 381 году на Вселенском соборе в Константинополе. Поэтому впоследствии в Византии именно в праздник Троицы в храмах крестили новообращенных в христианскую веру.

На Руси Троицын день поначалу завершал праздничный цикл Зеленых Святок, имеющий языческое происхождение — древние славяне именно в эти дни устраивали гуляния по случаю Русалий. Предки верили, что в это время на землю выходили русалки, поэтому проводились поминальные обряды в честь умерших. Впоследствии такие гуляния были объявлены православной церковью «бесовскими игрищами». Тем не менее, и сейчас Троициному дню в православной традиции предшествует родительская суббота — день поминовения усопших. Кроме того, сохранились и некоторые языческие традиции — например, если славяне украшали майское дерево, то сегодня многие православные в Троицин день приносят в храм или ставят у себя дома в вазу березовые ветки. Сам храм также украшают ветвями, цветами и зеленью.

День Святой Троицы сегодня

Накануне Троициного дня в храмах совершается Всенощное бдение, а утром — Божественная литургия, на которой многие верующие причащаются. Дальше в храмах служат Девятый час, отсылающий к Крестной смерти Иисуса Христа, потом — вечерня.

После всех богослужений прихожане собираются на праздничную трапезу, которая проходит прямо в храме. Стоит сказать, что в этот день не нужно соблюдать пост, как и всю последующую неделю. Впрочем, сегодня многие православные предпочитают накрывать праздничный стол у себя дома, в кругу семьи. И в этом году, в связи с пандемией коронавируса, от трапезы в храме уж точно придется отказаться.

Вообще режим работы храмов в праздничный день, конечно, зависит от эпидемической ситуации в конкретном регионе. В Москве 2 июня снова открылись после карантина два храма — храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохово. В День Святой Троицы там тоже будут проходить службы, но количество прихожан будет ограничено: в храме Христа Спасителя заявили о готовности принять не более 300 человек, в Богоявленском соборе — не более 150. Для всех желающих будет организована онлайн-трансляция богослужений.

За день до праздника, 6 июня, откроются и все остальные московские храмы, так что серьезного наплыва не ожидается. Тем не менее, все храмы будут проводить службы в соответствии с правилами карантина: в масках, перчатках, а при входе все прихожане должны измерить температуру. На полу будет нанесена разметка для дистанции в 1,5 метра. Контролировать соблюдение мер безопасности будет охрана.