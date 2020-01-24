День студента или Татьянин день. Как и где весело отметить «двойной праздник»

Татьянин день традиционно отмечается вместе с Днем студента, а в этом году двойной праздник выпадает еще на субботу. Куда сходить и что посмотреть на праздничных выходных, что общего между всеми Татьянами и студентами, и почему два праздника отмечают в один день — в материале «360».

Когда Татьянин день в 2020 году

Святую мученицу Татиану Римскую церковь каждый год почитает 25 января. Именно в ее честь принято поздравлять всех Татьян, а отмеченная дата в народе известна как Татьянин день. Но поздравления получают не только Татьяны — все российские студенты также ежегодно отмечают 25 января свой «профессиональный» праздник. Эта дата была официально закреплена указом президента России в 2005 году. Есть даже поговорка — в День Татьяны все студенты пьяны.

И в этом году двойной праздник очень удачно выпадает на субботу.

Почему Татьянин день — день студента

Святая мученица Татиана Римская прославилась своим служением Господу и крепостью веры. Покровительницей всех студентов она стала в 1755 году после того, как императрица Елизавета подписала указ «Об учреждении Московского университета». В 1791 году при нем построили придомовую церковь Татианы Мученицы, убранства для которой прислала сама Екатерина.

Затем Указом Николая I, было дано распоряжение праздновать не день открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так и появился студенческий праздник — Татьянин день.

Указ Президента России № 76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества» официально утвердил праздник студентов в современной России.

Татьянин день в Одинцовском спортивном парке имени Ларисы Лазутиной в 2019 году. Действующие и бывшие учащиеся МГИМО проверили свои силы в лыжной гонке — традиционном спортивном празднике вуза.

История праздника

Изначально праздник отмечали очень пышно, но только в Москве. Празднование проходило в два этапа: официальная церемония (надо отметить, она была непродолжительной) и веселые народные гуляния. Говорят, что в этот день стражи порядка не трогали даже слишком нетрезвых студентов.

Студенческий праздник в «Татьянин день» и в честь 250-летия МГУ им. М. В. Ломоносова. Источник фото: РИА «Новости» / Владимир Вяткин

И несмотря на то, что истории праздника уже в два с половиной века, студенты и сейчас весело и шумно отмечают «свой день», а в городах по всей России проходят различные праздничные мероприятия. И некоторые из них даже сейчас можно посетить совершенно бесплатно.

День студента в 2018 году. В Центральном парке Долгопрудного прошел фестиваль «ДолгТюбингФест». Он объединил всех, кто любит скорость, лед и яркие эмоции. Заезды с гор прошли в трех категориях: семейные, студенческие и заезды Татьян.

Что бесплатно в Татьянин день

Музей Победы

В честь Татьяниного дня Музей Победы объявляет свободное посещение для всех студентов. Бесплатные экскурсии пройдут 25 и 26 января в 12:00 и в 16:00. Здесь расскажут о подвигах учащихся во время Великой Отечественной. Гости также смогут посетить диорамный комплекс и экспозицию «Подвиг армии». Также в эти выходные в 14:00 в Зале полководцев будут давать концерты военных песен. А 25 января в зале «Конев» в 14:00 пройдет показ фильма Петра Тодоровского «Какая чудная игра».

Фестиваль «Искусство кино»

В Москве в кинотеатре «Космос» с 24 по 30 января проходит второй Международный зрительский фестиваль авторского кино. В программе представлены лучшие фильмы 2019 года по версии редакции журнала «Искусство кино», фестивальные новинки и даже современная классика азиатского кинематографа. Программа Фестиваля делится на три тематические программы: «Премьеры», «Лучшее за год» и «Ретроспектива». Картины представят кинокритики, авторы журнала. А все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Вход на фестиваль бесплатный, но перед посещением необходимо зарегистрироваться.

«Delhi базар» — индийский маркет и фудкорт

С 24 по 26 января в столице пройдет еще один фестиваль — «Delhi базар». Он будет интересен всем любителям индийской культуры и еды. В программе представлены маркет-товар из Индии, кулинарные мастер-классы и дегустация национальных блюд. На Фестивале можно будет купить одежду, украшения, специи, аромапалочки, украшения с натуральными камнями, текстиль и даже мебель. Ну и конечно вдоволь наслушаться старинными индийскими легендами.

Источник фото: Pixabay

«Delhi базар» пройдет в Басманном дворе и посетить Фестиваль может совершенно бесплатно любой желающий.

Франция в Москве

В центре дизайна Artplay проходит третий ежегодный фестиваль, посвященный французской культуре — моде, музыке, живописи, рекламе, этикету и традициям.

На фестивале можно будет попробовать еду из разных французских регионов, а также купить сыры, парфюм, игрушки и другие подарки из Франции. Вход на Фестиваль бесплатный.

Усачевский рынок

На Усачевском рынке 25 января пройдет празднование китайского Нового года, который в 2020-м выпал на Татьянин день. На втором этаже рынка будет устроена сцена, где DJ Satori, DJ Milu, DJ Nanik и DJ Holymolly отыграют свои dj-сеты, для всех гостей также выступят Untone Cherno и Кати Nova.

Традициям Поднебесной будет посвящена целая тематическая зона. Посетители смогут пройти по «коридору желаний», где любому желающему «гадалка» расскажет о будущем. На празднике будут танцовщицы в традиционных костюмах и китайский дракон — главный символ торжества.

Все посетители рынка смогут попробовать печенье с предсказаниями и сфотографироваться в концептуальной фотозоне.

Скидки в Татьянин день

Для любителей высоких ощущений Останкинская телебашня 25 января устроит празднование Дня студента. С 10:30 до 22:00 каждые полчаса в фойе башни пройдут экскурсии. Также можно будет полюбоваться видом на город со смотровой площадки, где с 13:00 до 21:00 будет звучать живая музыка. В кофейне башни можно будет угоститься чаем со сладким десертом.

Всем студентам будет предоставлена дополнительная скидка к льготному тарифу выходного дня в размере 10%.

Организаторы праздничных мероприятий не забыли и о Татьянах — в этот день каждая девушка с этим именем получит в подарок сувениры от башни.

Многие кафе, рестораны и кинотеатры по всей стране устраивают розыгрыши праздничные скидки для студентов и Татьян в этот день.

Поздравления в Татьянин день

В праздник принято поздравлять с именинами всех Татьян. Также считается, что девочка, родившаяся 25 января, обязательно будет хорошей хозяйкой. Романтики посвящают Татьянам стихи, а продвинутые пользователи Сети пишут веселые поздравления.