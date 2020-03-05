День смерти Сталина в Екатеринбурге отметили салютом. И нажили себе врагов среди коммунистов

Екатеринбургские активисты решили отметить день смерти Сталина салютом. Но встал вопрос: торжество в эту дату — кощунство? Губернатор региона одобрил идею и признался, что во время репрессий пострадали его родные. Против были в основном коммунисты. А вот правнук Сталина задумку совсем не оценил.

Активисты из Екатеринбурга еще в прошлом году решили запустить салют в день смерти Иосифа Сталина. Запуск состоялся 5 марта, с 20:00. Сами они не считают, что делают что-то плохое. В понимании активистов своим салютом они празднуют «освобождение страны от диктатора» и напоминают гражданам о его преступлениях.

У общественников нашлись как сторонники, так и противники. Одним из них стала мэрия Екатеринбурга, которая хотела запретить салют. Мэр Александр Высокинский отметил, что с ним не согласовывали эту акцию, а никаких «политических спекуляций» в городе быть не должно.

Кощунство

Главным, но самым немногословным противником салюта стал правнук Сталина Яков Джугашвили.

Да пошли они на *** Яков Джугашвили.

С ним согласился коллега из КПРФ Александр Ладыгин. Он «отправил» инициаторов салюта в психдиспансер. По его мнению, никто из здравомыслящих людей не стал бы вспоминать о смерти Сталина и «возбуждаться» по этому поводу. Ладыгин посоветовал активистам заняться более полезными вещами, от которых зависит жизнь людей.

Еще один депутат от КПРФ, Николай Иванов, уверен, что салют в честь смерти Сталина — «кощунство на костях» и попытка «пнуть мертвого льва».

«Я бы назвал этот салют абсолютной низостью политической, моральной и человеческой. Принять это я не могу. Салют надо устраивать не в день смерти, а в день рождения по одной простой причине: благодаря этому человеку страна стала великой и могущественной державой под названием Советский Союз. А мертвого льва пнуть — это последнее дело», — сказал Иванов.

Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко тоже высказался насчет салюта. По его словам, инициаторам акции «могут набить морду жители Екатеринбурга, которым небезразлична история нашей страны».

Торжество

Инициаторов акции поддержал действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Общественников он назвал храбрецами, а их действия — четким проявлением эмоций, которое он уважает. Куйвашев попытался остаться между двух огней: он не утверждал, что салют в честь смерти — это хорошо, но отметил, что сам факт наличия гражданской позиции вызывает у него только положительную реакцию.

«Одни будут всегда утверждать, что именно Сталин привел советский народ к победе в Великой Отечественной войне, взял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой. Но другие никогда не смогут ему простить период массовых репрессий, когда погибло столько невинных людей. До сих пор историки не могут точно сказать, как много людей стали жертвами „Большого Террора“» — написал Куйвашев, отметив, что и его семья пострадала от репрессий.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман назвал салют здравой инициативой и привел статистику «расстрелянных без суда». По его словам, из Свердловска (так назывался Екатеринбург с 1924 по 1991 год) на поле боя погибли более 21 тысячи человек, а с 1937-го по 1938-й расстреляли 20 886 человек.

«Это люди, расстрелянные без суда, все они реабилитированные. Цифры сопоставимые. Только первых убивали фашисты на войне, а вторых убивали свои просто так. Я считаю, что это национальный праздник — смерть самого страшного людоеда в русской истории», — поделился Ройзман.

Руководитель партии «Коммунисты России» Евгений Емалетдинов попытался сохранить нейтралитет. Он посчитал, что любой салют в честь Сталина — «это хорошо».

«При Сталине было большое количество салютов. В честь дня освобождения городов, в честь Дня Победы. В целом ребята сделали неплохую инициативу, только они назвали ее неправильно. Нужно было назвать его „салют скорби“. Поэтому в следующий раз я бы хотел, чтобы ребята мне позвонили, я бы им подсказал, как лучше называть салют и в какую дату его лучше запускать», — сказал Емалетдинов.