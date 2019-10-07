День рождения в тайге. Почему Владимир Путин выбирает для отдыха Туву

Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения. Этот день, по словам его пресс-секретаря, будет для президента рабочим. Но перед днем рождения глава государства все-таки смог отдохнуть. По традиции там, где у него получается знаменитый шашлык.

День рождения по-президентски

«У Путина сегодня день рождения. Он с родными и с друзьями встречает этот для него праздничный день. Но вместе с тем мы сегодня после обеда дадим обобщенную информацию, сегодня он с 10:00 принимает поздравления по телефону от своих зарубежных коллег», — рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков о 67-летии президента.

На сайте Кремля есть более подробная информация и даже фото и видеоотчет. Судя по опубликованным материалам, Путин перед своим днем рождения отправился отдыхать в сибирский лес в компании министра обороны Сергея Шойгу.

Источник фото: пресс-служба Кремля

Президент и министр наблюдали за природой, собирали грибы и ягоды. Шойгу выкопал куст брусники, а президент посоветовал ему посадить его на даче в Московской области. Путин же в качестве памятного сувенира увез с собой шишку.

Праздничная прогулка проходила на высоте почти две тысячи метров над уровнем моря, только где именно — неизвестно. Завесу тайны приоткрыл глава Тувы Шолбан Кара-оол. По его словам, на опубликованных кадрах изображена Тува, куда, как заметил Кара-оол, Путин приезжает часто, чтобы получить заряд энергии для решения важных государственных задач.

Источник фото: пресс-служба Кремля

«Наш президент, он настоящий, потому и щемящая красота тувинской тайги каждый год манит и ждет. <…> Согласитесь, нет такого края, области или республики, куда он ездит так часто. Здесь он получает заряд энергии, нужный для решения важных государственных задач. Каждый его приезд для жителей Тувы — большая честь и говорит о его любви к Туве», — написал Шолбан Кара-оол в Facebook.

Секреты отдыха

Во время отпуска президента в 2018-м Кара-оол сопровождал Путина в его путешествии по тувинской тайге. Позже в интервью РИА «Новости» он рассказал о гастрономических предпочтениях президента на отдыхе. Так, по его словам, Путин делает шашлык из мяса, которое удается добыть в тайге, в результате он получается «шикарный». Рецепт маринада у президента тоже свой — секретный.

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Еще, как рассказал Кара-оол, Путину нравится национальный тувинский чай. Чтобы его приготовить, нужно взять воду из естественного источника и зеленый чай, а также положить соль. Но любит президент и кофе, с сахаром и молоком по фирменному рецепту Шойгу.

Посещал Путин Туву и в 2017 году. Тогда он занимался подводной охотой и рыбалкой.

Кстати, в оба эти года в свой день рождения президент работал. До этого он устраивал себе выходные и развлечения в свой праздник только несколько раз: в 2015 году президент сыграл в хоккей в Сочи, а в 2014 году взял выходной и поехал в Сибирь. Если не считать 2013 года, тогда Путин по работе находился на Бали, а в честь праздника президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно исполнил песню Happy Birthday to You, аккомпанируя себе на гитаре.