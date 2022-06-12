День России в этом году обретает новый смысл. Действия западных стран показали их отношение к РФ, обнажили их двуличие. А российское общество стало действительно более консолидированным. Для многих патриотизм перестал быть просто красивым словом, его значение понимают по-настоящему, заявил историк, писатель, автор путеводителей по русской истории Александр Мясников.

Россия 24 февраля объявила о проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Все главные события последних месяцев связаны с ее проведением. В контексте этого Мясников напомнил о том, что представляла из себя Украина.

Далее прямая речь собеседника «360».

«Это конструкция большевиков»

Президент Владимир Путин верно отметил во время выступления на ВДНХ, что на долю современной России выпало «возвращать и укреплять». Дело в том, что государства под названием Украина, или как совершенно правильно ранее назвал его президент, «государства Владимира Ильича Ленина», не было. Потому что это такая искусственная конструкция, которую создали большевики вместе с австрийцами и немцами в 1918 году. Это огромная территория, которая никогда не принадлежала Малороссии и до 1918 года термина Украина не существовало, была Малороссия и Новороссия. Новороссия — это территория от Кишинева до Харькова, то есть все черноморское побережья, включая и побережье Азовского моря.

И вот эту огромную территорию по какому-то совершенно, с моей точки зрения, идиотическому решению большевиков было решено отдать вот этому новому государству Украина, хотя после революции в Новороссии возникло три республики. Это была Донецко-Криворожская республика, была Республика Таврида, которая включала полуостров Крым и Херсонскую область, и возникла Одесская народная республика, которая тоже провозгласила себя независимой в составе Петроградского совета рабочих депутатов, но все это было насильственно отторгнуто от России и передано новому государству Украина.

Россия столкнулась с ненавистью Запада

Сейчас все мы, кто живет в России, столкнулись с открытой ненавистью со стороны Запада и его двуликой позицией. Двуличие всегда опасно.

Источник фото: РИА «Новости»

А то, что возникло на Украине — это не просто нацизм. Да, в любом государстве есть национальные интересы, это нормально, и в каждой стране возникает национализм, поэтому задача государства бороться с крайними правыми и левыми его проявлениями.

Когда государство национализм делает своей идеологией и политикой, возникает нацизм. Нацизм, который возник на Украине — это хлеще, чем Третий рейх, это совершенно невероятная вещь

И все удивляются, как такое могло получиться за 30 лет, что удалось там так всех переформатировать. Но делается это не 30 лет, а с 1973 года. Тогда в Гарварде был создан Украинский национальный институт, он существует до сих пор, и оттуда родом учебники, от которых все шалеют.

Речь о тех самых вещах, которые мы воспринимали на уровне анекдота, что украинцы — это древнейшая нация, которой 100 тысяч лет, что от них произошли древние греки и египтяне, а язык у украинцев с Венеры. Смысл в том, что они пытаются утверждать, что это не просто отдельная нация, а отдельная раса. И это уже сочетание нацизма с расизмом.

Для Запада мы просто всегда остаемся такой страшной темной силой, которую они используют как пугалку. Поэтому не зря Александр III, которого мы знаем как императора миротворца, сказал, что нас всегда будут бояться в силу нашей огромности

Западом всегда избирался такой клин, который должен был разбить огромную российскую территорию. В XIX веке это Крымская война, когда Англия и Франция сделали ставку на Турцию, что она при их поддержке все разгромит и будут отторгнуты огромные территории, включая Крым, Кавказ, а также территории современных Белоруссии, Украины и Прибалтики. В XX веке этим молотом или кувалдой должна была стала Германия и Третий рейх, который был вскормлен на деньги Англии и Америки. Но это не получилось, мы знаем, чем закончилась Вторая мировая война, а в Европе уже забыли про это.

Источник фото: РИА «Новости»

И вот XXI век наступил и здесь появляется новая игрушка Запада — Украина, которая должна была выполнять функцию разбивания, раскалывания страны, потому что главная задача у всех, кто борется с Россией, — разорвать ее на части.

Источник фото: РИА «Новости»

Это их самая главная мечта, чтобы она превратилась в какие-нибудь маленькие государства. Мы можем это видеть на маленьком примере Югославии. Когда-то она была мощной балканской страной, а теперь превратилась в отдельные государства, которыми легко управлять, потому что у них нет уже той силы, которая была, когда они были все вместе.

Я не буду говорить про спецоперацию, это удел военных, но я знаю, что там все идет так, как и должно было идти.

Последние события показали, как нас воспринимают на Западе, и для многих сейчас вернулся истинный смысл слова патриотизм. Он теперь стал нормальным явлением. Стало понятно, кто есть кто.

А Новороссия, пока в виде ДНР и ЛНР, продолжает стремится к России, как и Херсонская область. А Херсон, к слову, был основан еще Потемкиным.

Сложное время объединяет

Попытки душить Россию физически ни к чему не приведут. Об этом говорил Отто фон Бисмарк. Сложные времена рождают сильных людей. Да, сейчас для нашей страны сложное время, но такие вещи консолидируют народ.

В этом году у нас еще одно эпохальное событие — 350-летие Петра I. Он втянулся в войну с самой сильной на тот момент Шведской Империей и победил.

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Северная война длилась 21 год. За это время были основаны многие города, в том числе Санкт-Петербург, создавались целые отрасли промышленности. И когда Петр стал императором, он на весь мир заявил, что Россия — это не колония, чего хотели, в частности Швеция и Голландия, а это империя без какого-то внешнего управления. А сейчас примером такого управления являются и Украина, и Евросоюз, получающие указания от Штатов.

И, кстати, первые государственные праздники тоже придумал Петр I, потому что он считал, что праздники объединяют народ. День России как раз такой праздник, тот праздник, который должен объединять наших людей.