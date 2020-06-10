День России без прогулок. Погода на длинных выходных остудит Москву и Подмосковье

Вторая неделя июня в Москве и области ознаменовалась приходом супержаркой погоды. Однако аномальное пекло продлится недолго — только до Дня России. Помимо прохлады, 12 июня ожидаются «праздничные» грозовые раскаты, сильный порывистый ветер и интенсивные дожди с градом.

Праздничные грозы

С начала недели в московском регионе установилась не просто жаркая, а супержаркая погода, пояснил «360» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Аномальное превышение над нормой составляет семь градусов. Но в День России, 12 июня, столбики термометров опустятся вниз.

«С пятницы резко меняется циркуляция в центре европейской части России. В Москву и Московскую область будет поступать свежий арктический воздух. Температура понизится до +23…+25. Понижение с +30 на пять-семь градусов кажется большим. Но все равно температурный фон будет на два-три градуса выше, будет очень теплая погода», — добавил Вильфанд.

По его словам, 12 июня пройдут интенсивные дожди, возможны грозы и град. А порывы ветра могут достигать 15-17 метров. Холодный фронт будет пересекать регион в дневные часы поэтому наиболее сильными осадки будут в светлое время суток, сообщила «360» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«К 12-13:00 температура успеет подняться до +27…+29, а затем начнется резкое понижение температуры. За день 12 числа в Москве может выпасть до 15 миллиметров осадков», — сказала Позднякова.

Прохладные выходные

13 июня непогода утихнет и снова будет проглядывать солнце. Но его лучи будут не жаркими, летними, а, скорее, прохладными, весенними. Температура в столице и области снова понизится до +16…+21 градуса. Существенных осадков не ожидается.

«Более чем на 10 градусов опустится температура в сравнении с сегодняшним или завтрашним днями. То есть температурный фон будет на один-два градуса ниже нормы, но близко к ней», — сообщил Вильфанд.

Такая же прохладная погода, уточнил Вильфанд, ожидается в регионе и 14 июня. Лишь к середине следующей недели столбики термометров поднимутся до +23…+25 градусов.

В субботу и воскресенье погода будет облачной с прояснениями и прохладной, рассказала Позднякова. Местами возможны кратковременные осадки. По ночам температура в столице будет опускаться до +14…+16 градусов. Днем ожидается до +18…+20 градусов.

«В последующие дни будет больше солнца. Осадков станет меньше. Ночи, правда, станут попрохладнее. В области — от +8 до +13, в Москве будет +11…+13 градусов. Дневная будет около +18…+19 градусов», — заключила Позднякова.

Температура водоемов

Из-за аномальной жары водоемы прогрелись до 20 градусов, а местами и выше. Из-за того, что высокая температура наблюдается не только днем, но и ночью, вода в прудах и озерах не успевает остывать.

«Это редкий процесс, когда буквально за пять дней температура воды повышается на три-четыре градуса. Мы рассчитываем, что в Москве-реке выше столицы температура воды будет около 20 градусов, а ниже — в Коломне, месте впадения в Оку, будет +21…+22 градуса», — уточнил метеоролог.

Однако официально купальный сезон стартует в Подмосковье только 1 июля. К этому дню сотрудники МЧС и Роспотребнадзора закончат проверку пляжей. В этом году их откроется 114, еще 86 мест отдыха у воды.