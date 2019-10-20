Кушать подано! История и традиции Международного дня повара

Кто не любит полакомиться сочным стейком или воздушным тирамису. Многие привыкли отмечать такие праздники, как день рождения или Новый год. Но в календаре есть еще одна дата, когда стоит поздравить тех, кто не раз стоял у плиты. Мастера закинуть пельмени в кастрюлю не в счет — речь про Международный день повара. Как появился праздник виртуозов поварешек и сотейников и с чем его едят — в материале «360».

Дефлопе, вишисуаз, терин — для многих это просто красивые слова с французским акцентом. Но только не для профессиональных поваров, которые не только видят разницу, но и прекрасно готовят эти классические блюда. Праздник в честь их искусства устраивают по всему миру ежегодно 20 октября. День повара не может похвастаться многовековой историей, но имеет не меньшую значимость, чем любое другое торжество.

День повара: история

Праздник появился в 2004 году. Его ввела Всемирная Ассоциация Кулинарных Шефов. Дата не имеет какого-то особого сакрального значения, просто 20 октября была учреждена сама организация, поэтому выбрали именно это число. Теперь Международный день повара отмечают в каждой стране, в том числе и в России.

Сама Ассоциация появилась намного раньше — в 1928 году. Несмотря на то, что люди начали профессионально готовить пищу еще в древнем мире, кулинария как наука возникла только в конце XVIII века. В основном это связано с тем, что стали открываться всевозможные корчмы, трактиры, а затем и рестораны. Люди переставали обедать дома и возникла потребность в хороших поварах.

В России, как и в Англии первые кулинарные школы открыли только в XIX веке. Позже подобные заведения стали создавать и в других странах. Конечно, мировой столицей этого искусства является Франция. Интересно заметить, что именно там считалось, что повар может быть по-настоящему мастером, если начал обучение в шесть или семь лет.

Миф или правда?

Никто точно не знает, кто первым приготовил мясо на огне или придумал варить суп. Но есть одна любопытная легенда о том, как появилось понятие «кулинария». В Древней Греции жители почитали бога медицины Асклепия, чья дочь Гигея считалась хранительницей здоровья и дала название «гигиене».

У семьи была помощница по имени Кулина, которая занималась поварским искусством и стала его покровительницей. Так вот считается, что «кулинария» пошла от ее имени.

Международный день повара в разных странах

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Сейчас праздничные мероприятия 20 октября, в День повара, устраивают примерно в 70 странах мира. Профессиональные повара соревнуются между собой и участвуют в различных мероприятиях.

Жюри оценивает не только вкус, но и скорость приготовления, а также используемые техники и внешний вид блюда. Кроме того, проводят различные мастер-классы, выставки и дегустации.

День повара отмечают и в России. Например, в 2019 году в московском в культурном центре «Лидер» посетителям покажут интерактивную презентацию и раскроют секреты приготовления известных блюд. В этот день соревнуются не только взрослые, но и дети. Так в деревне Таратухино Тульской области юные поварята готовили салаты.

Интересные факты о Дне повара

А вы знали, что существует 100 способов приготовления яиц? Вот французские повара это прекрасно знают, но, конечно, пользуются далеко не всеми. Зато в поварском колпаке француза всегда ровно 100 складок, по числу этих способов.

Никого уже давно не удивишь тараканами во фритюре или каштанами. Но вы наверняка не догадывались, что в Японии любят кленовые листья. Их кладут в бочки с солью и маринуют около года, а потом обжаривают. Стоит об этом задуматься, проходя очередной клен в России.

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